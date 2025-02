Sin fecha para elegir autoridades, Victoria Villarruel administrará el Senado a discreción

En la oposición hay otras interpretaciones. “Es un tema complejo porque el pleno del Senado votó a una secretaria administrativa con facultades delegadas, entre otras cosas para que la vicepresidenta no tenga discrecionalidad. Ese es el sentido de la votación y fue vulnerado”, dijo, a Letra P, una fuente de la UCR de la cámara alta.

En Unión por la Patria tenían previsto hacer algún planteo en la fallida sesión preparatoria y evalúan algún pedido de explicaciones a Villarruel. En octubre, la bancada conducida por José Mayans repudió los despidos, pero no logró activar una protesta sindical que al menos obligara a la vicepresidenta a revisar su decisión.

En el peronismo buscan la salida de Gonzalo Diego Izurieta, director de recursos humanos del Senado, un cargo que no pasa por el filtro del recinto. Su nombre iba a sonar en la sesión del lunes pasado, que finalmente no se hizo. En UP tampoco habían decidido votar a Viramonte y hubo gestiones de Villarruel para que los gobernadores aliados de esa fuerza dejaran sus bancas vacías. Al menos dos no iban a ser ocupadas, pero como no hubo cuórum y esa ayuda no fue necesaria.

Cargos prorrogados

Algunos bloques de la oposición dialoguista confían en que durante la primera sesión ordinaria se pueda, al menos, aceptar la renuncia de Izzo y tomarle juramento a Viramonte, para lo que se requiere una simple mayoría que abra el recinto. Son claves las gestiones del Poder Ejecutivo con el binomio de Santa Cruz, integrado por José María Carambia y Natalia Gadano.

Además de pedir una agenda legislativa propia, que incluya beneficios impositivos a la producción petrolera, la dupla austral reclama discutir cargos en el Senado, donde la UCR tiene las dos prosecretarías: la administrativa, con Lucas Clark; y la parlamentaria, con Dolores Martínez.

Clark es quien está en la mira de los partidos provinciales porque responde a al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que sólo tiene dos votos en el bloque. Es lo mismo que representan muchas fuerzas provinciales. Seguirá en el cargo también Agustín Giustinian, secretario legislativo, convertido en uno de los principales asesores de Villarruel. Su continuidad no está en juego, aunque no pudo votarse.