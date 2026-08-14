Neuquén: el MPN esquiva su interna, no irá a las urnas y se alinea con Rolando Figueroa

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, con el próximo presidente de la Junta de Gobierno del MPN, Gabriel Álamo.

Una sola lista se presentó para conducir el Movimiento Popular Neuquino ( MPN ) y sus 22 seccionales por los próximos cuatro años. La Celeste y Blanca lleva como primer candidato a la Junta de Gobierno a Gabriel Álamo , jefe del bloque en la Legislatura de Neuquén , y en la Convención a Jorge Lara , presidente de la Corporación Forestal Neuquina .

Este sector es el más afín a Rolando Figueroa . Con la proclamación de las autoridades, que podría ser casi de inmediato, el histórico partido provincial se plegará por completo a la estrategia electoral que trace el gobernador para lograr su reelección en 2027.

En total deben cubrirse 662 cargos distribuidos en la Convención, la Junta y las seccionales. El MPN es el partido más grande de Neuquén. Hasta 2025 tenía 88.875 afiliados.

Como ya contó Letra P , Álamo se dedicó a construir la unidad y neutralizar cualquier atisbo de interna. De todas formas, habrá competencia en una seccional. Será en Centenario , una de las ciudades lindantes a la capital en el departamento Confluencia . Allí se enfrentarán Claudio Machado , su actual presidente, con el color rojo, y Juan Galati por la Celeste y Blanca. La elección será el domingo 23 de agosto.

La nueva Junta de Gobierno tendrá a protagonistas activos de la política provincial. Además de Álamo, se anotaron Marita Villone , secretaria de Deportes y Juventud; Carlos Koopmann , intendente de Zapala; María Laura Du Plessis , subsecretaria Legal y Técnica; Hugo Gutiérrez , exintendente de Chos Malal; Ezequiel Velez , director provincial de Tierras; Carolina Luzuriaga , directora del Centro de Atención a la Víctima; y Juan Gilberto Grandi , subsecretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. Martín Giusti , integrante del directorio del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), será el presidente de la seccional capital.

Gabriel Álamo y Martín Giusti.

A la Convención irán, entre otras, la diputada provincial Ludmila Gaitán, una de las referentes del intendente Mariano Gaido en la Legislatura; María Eugenia Ferrareso, secretaria de Obras Públicas y Alejandro Nicola, secretario de Coordinación e Infraestructura de la municipalidad de Neuquén.

La mayoría, además de ocupar cargos en el gabinete de Figueroa, son exdirigentes azules reciclados, o mejor dicho desteñidos. Este color es que el que representó a los exgobernadores Omar Gutiérrez y Jorge Sapag, las autoridades partidarias que dejarán sus cargos en septiembre.

El azul fue reservado este año por Cecilia Longhi, la abogada que supo ser apoderada de la lista. El rumor es que lo hizo para “pisarlo”. Es decir, que nadie lo usara, pero sin ánimos de competir. Pablo Poblete se había quedado con el verde, pero tampoco presentó candidatos o candidatas.

Las críticas al alineamiento con Rolando Figueroa

El Movimiento de Acción Política (MAPO) es una agrupación dentro del MPN que había pedido participar de esta elección, pero presentó una nota y se bajó de la contienda. Rodolfo Laffitte, uno de sus militantes más activos, llegó a pedir el color blanco, por ser “el símbolo histórico que en 1987 dio inicio al proceso de democratización interna” del partido, fundado en 1961 durante la proscripción al peronismo. Jorge Sobisch, tres veces gobernador de la provincia, fue el máximo exponente de la lista blanca que le disputó el liderazgo a los amarillos, encarnados por Felipe Sapag.

En la nota dirigida a la Junta Electoral, los miembros del MAPO sostuvieron que el cronograma y las condiciones vigentes “imponen severas barreras que atentan contra la participación plural”. “La convocatoria se realizó en plazos excesivamente acotados sobre la fecha de elección, limitando de manera sustancial la capacidad operativa de recolección de avales para una fuerza de base en toda la provincia”, afirmaron.

Cuestionaron las normativas estatutarias que exigen un 10% de avales del padrón general para cargos de Junta y Convención, sobre un universo de 80.000 afiliados, “cuando con 4 por mil del padrón electoral se crea un partido provincial y/o de distrito”. También la “imposición de un piso del 25% de los votos emitidos para que las minorías puedan acceder a la representación, un umbral desmedido que excluye corrientes de opinión significativas y consolida mayorías automáticas”.

La única lista que se presentó para disputar la conducción del MPN fue entregada a la Junta Electoral el jueves por la noche.

Agregaron que el escenario “se ve agravado por el marco de desigualdad frente a estructuras que representan al poder de turno y la consecuente aprensión y temor de sectores afiliados a manifestar su apoyo a opciones opositoras", señalaron en abierto cuestionamiento al alineamiento de la lista de Álamo con el gobierno de Figueroa. Al lista de problemas le sumaron la elección de una época del año con "condiciones climáticas extremas".

“No queremos que el MPN sea una colectora del poder de turno”, remarcaron y consideraron que la fortaleza del partido “no provendrá de acuerdos de cúpula ni de oposiciones simuladas o trámites administrativos, sino de un dialogo franco, abierto y sin exclusiones entre la dirigencia y las bases”.

El reseteo del partido más emblemático de la Patagonia

El cambio de autoridades en el MPN llega en el momento histórico más complejo para el partido que nunca había perdido una elección en la provincia hasta 2023. De hecho, los hombres de sus filas gobernaron la provincia desde 1963, sólo interrumpidos por intervenciones militares.

Según la Cámara Nacional Electoral hasta 2025 el partido tenía 88.875 afiliados: 41.739 varones, 47.135 mujeres y 1 persona no binaria. Muy por encima del PJ, con 20.072, y de la Unión Cívica Radical con 8.801.

El propio Figueroa tiene su origen político en la estructura fundada por Felipe y Elías Sapag, razón por la cual el entendimiento con algunos de sus actores centrales no debería sorprender. Figueroa fue el vice de Omar Gutierrez, el saliente titular de la Junta de Gobierno.

Tras haber logrado la lista de consenso que buscaba, Álamo se prepara ahora para trabajar por la reelección de Figueroa y acordar la forma en la que el MPN se acoplará a la campaña de un espacio que no conduce. Será la primera vez en la historia que el partido enfrentará ese desafío.