SIN TIEMPO PARA FESTEJAR

Santa Cruz: un alfil de Carambia se fue del bloque de Claudio Vidal y profundizó la crisis en el oficialismo

Javier Jara ocupará la banca unipersonal Moveré, el espacio del senador de Las Heras. La tercera escisión del año aguó el triunfo del gobernador en la Corte.

Letra P | César Pucheta
Por César Pucheta
Santa Cruz: Javier Jara se fue del bloque de Vidal y profundizó la crisis en el oficialismo

Santa Cruz: Javier Jara se fue del bloque de Vidal y profundizó la crisis en el oficialismo

El diputado Javier Jara renunció al bloque oficialista en la Legislatura de Santa Cruz y profundizó la crisis en el armado de Claudio Vidal, que no tuvo tiempo para celebrar el fallo de la Corte Suprema que este jueves habilitó la ampliación del Tribunal Superior de Justicia provincial. La decisión, dijo Jara, está motorizada por razones personales.

Notas Relacionadas
La oposición de Santa Cruz le pica el boleto a Claudio Vidal y arranca la danza de nombres para 2027
OTRA BATALLA DE PINGÜINOS

La oposición de Santa Cruz le pica el boleto a Vidal y arranca la danza de nombres para 2027

Por 
Letra P | César Pucheta
César Pucheta

El legislador es representante de Las Heras y está alineado con Moveré, el espacio del senador José Carambia. Tras la renuncia al bloque, sostuvo que continuará su labor parlamentaria desde un bloque unipersonal y aseguró que mantendrá su compromiso con la representación de su ciudad en un contexto marcado por tensiones internas dentro del oficialismo provincial.

La crisis en el espacio de Claudio Vidal

La salida de Jara no es un hecho aislado dentro del bloque oficialista Por Santa Cruz. En las semanas previas, otros dos diputados también habían formalizado su alejamiento, lo que dejó en evidencia diferencias políticas y dificultades en la dinámica interna.

El diputado por Gobernador Gregores, Alfredo Martínez Alfaro, presentó su renuncia el 27 de marzo y, al igual que Jara, argumentó razones personales y expresó su intención de desempeñarse de manera independiente dentro de la Legislatura. Semanas después, el legislador de Puerto San Julián, Mario Piero Boffi, dimitió el 10 de abril. En su carta, cuestionó el funcionamiento del bloque y señaló la falta de “diálogo genuino”, además de obstáculos en la toma de decisiones en comisio

Jara integra el espacio político de Carambia, el senador que en 2023 fue parte del frente que le arrancó la gobernación al kirchnerismo y fue central para la sumatoria que consagró a Vidal. Sin embargo, ese sector avanzó luego en la construcción de un armado propio con proyección hacia las elecciones ejecutivas del próximo año.

La reunión de intendentes en Río Gallegos

El hermano de Carambia, Antonio, es el intendente de Las Heras. En un movimiento que parece afianzar la ruptura con el oficialismo, esta semana viajó a Río Gallegos para reunirse con otros jefes comunales y abordar la situación económica de la provincia. El anfitrión fue Pablo Grasso, el intendente peronista ya lanzado a la carrera para suceder a Vidal.

Junto a sus pares Javier Belloni (El Calafate), Pablo Anabalón (Pico Truncado), Darío Menna (Río Turbio), Zulma Neira (Los Antiguos), Raul Martínez (Puerto Deseado), Aldo Aravena (28 de Noviembre) y el presidente de la Comisión de Fomento de Koluel Kaike, Tomás Cabral, presentaron un proyecto de Ley de Fortalecimiento Financiero Transitorio Municipal y Provincial para que el 50% de los fondos para Uso de Recursos para Inversión Social y Servicios Especiales (Unirse) se redistribuyan entre las localidades de acuerdo a los coeficientes de coparticipación en vigencia.

Reunión intndentes en Río Gallegos
Reunión de intendentes opositores en Río gallegos, Santa Cruz.

Reunión de intendentes opositores en Río gallegos, Santa Cruz.

"Santa Cruz necesita federalismo, equilibrio y decisión política para cuidar a su gente", lanzó Grasso al finalizar la reunión apuntando al gobierno nacional y mirando, sin siquiera mencionarlo, al gobernador Vidal. "Los municipios no pueden seguir enfrentando solos la crisis", afirmó.

El estrés político después de la crisis institucional en Santa Cruz

Semanas antes de su renuncia, Jara había tomado notoriedad durante una sesión legislativa. En ese ámbito, describió la situación social en Las Heras y afirmó que “hay gente que se está recagando de hambre”, en medio del debate sobre la economía provincial, una de las más golpeadas por la crisis nacional.

El escenario político se desarrolló en simultáneo con la validación judicial de la ampliación del TSJ santacruceño por parte de la Corte Suprema, que avaló la ley que elevó de cinco a nueve el número de integrantes del máximo órgano judicial provincial.

Tras el fallo, el tribunal emitió un comunicado en el que aseguró que cumpliría con lo dispuesto y reafirmó “su compromiso inalterable con la forma republicana de gobierno”. También destacó que actuará con respeto institucional y en línea con el sistema democrático.

De esta manera, se espera que la semana que viene el exgobernador y exdiputado oficalista Sergio Acevedo, José González Nora, Juan Lucio Ramón de la Vega y Gabriel Nolasco Contreras Agüero se sumen al cuerpo que ya integran Paula Ludueña, Fernando Basanta, René Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau y Daniel Mariani.

Temas
Notas Relacionadas
Patagonia: la recaudación de Santa Cruz y Tierra del Fuego se desplomó en el primer trimestre.
NO HAY PLATA

Patagonia: la recaudación de Santa Cruz y Tierra del Fuego se desplomó en el primer trimestre

Los números del primer trimestre evidencian un deterioro en la recaudación de ambas provincias. El impacto de tributos clave y la dependencia de la Casa Rosada.
Claudio Vidal sonríe: la Corte Suprema avaló la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz
LA BATALLA DE LOS PINGÜINOS

Ganó Vidal: la Corte Suprema avaló la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz

El máximo tribunal provincial pasará a tener nuevo integrantes, como quería el gobernador. El fallo y la celebración del oficialismo en la provincia.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Javier Milei y Manuel Adorni. 
VOCERO SIN SALIDA

El dilema de Adorni: se muestre o se guarde, el Gobierno pierde igual

Por  Sebastián Iñurrieta
José Palazzo y Juan Ingaramo en la Experiencia Endeavor Córdoba
FALLA DE MERCADO

Endeavor en Córdoba: por qué el discurso menos meritocrático terminó siendo el más ovacionado

Por  Soledad Huespe
El Banco Central le gira $6 billones de utilidades a Toto Caputo para suavizar el ajuste
LA MAQUINITA

El Banco Central le gira $6 billones de utilidades a Caputo para suavizar el ajuste

Por  Lorena Hak
Axel Kicillof en el lanzamiento del MDF Mujeres y Diversidades
CANDIDATO EN CONSTRUCCIÓN

Kicillof lanzó el MDF Mujeres y Diversidades, entre el eco del "Cristina libre" y el clamor presidencial

Por  Macarena Ramírez