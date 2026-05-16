Santa Cruz: un alfil de Carambia se fue del bloque de Claudio Vidal y profundizó la crisis en el oficialismo

Santa Cruz: Javier Jara se fue del bloque de Vidal y profundizó la crisis en el oficialismo

El diputado Javier Jara renunció al bloque oficialista en la Legislatura de Santa Cruz y profundizó la crisis en el armado de Claudio Vidal , que no tuvo tiempo para celebrar el fallo de la Corte Suprema que este jueves habilitó la ampliación del Tribunal Superior de Justicia provincial . La decisión, dijo Jara, está motorizada por razones personales.

El legislador es representante de Las Heras y está alineado con Moveré , el espacio del senador José Carambia . Tras la renuncia al bloque, sostuvo que continuará su labor parlamentaria desde un bloque unipersonal y aseguró que mantendrá su compromiso con la representación de su ciudad en un contexto marcado por tensiones internas dentro del oficialismo provincial.

La salida de Jara no es un hecho aislado dentro del bloque oficialista Por Santa Cruz . En las semanas previas, otros dos diputados también habían formalizado su alejamiento, lo que dejó en evidencia diferencias políticas y dificultades en la dinámica interna.

El diputado por Gobernador Gregores , Alfredo Martínez Alfaro , presentó su renuncia el 27 de marzo y, al igual que Jara, argumentó razones personales y expresó su intención de desempeñarse de manera independiente dentro de la Legislatura. Semanas después, el legislador de Puerto San Julián , Mario Piero Boffi , dimitió el 10 de abril. En su carta, cuestionó el funcionamiento del bloque y señaló la falta de “diálogo genuino”, además de obstáculos en la toma de decisiones en comisio

Jara integra el espacio político de Carambia, el senador que en 2023 fue parte del frente que le arrancó la gobernación al kirchnerismo y fue central para la sumatoria que consagró a Vidal. Sin embargo, ese sector avanzó luego en la construcción de un armado propio con proyección hacia las elecciones ejecutivas del próximo año.

La reunión de intendentes en Río Gallegos

El hermano de Carambia, Antonio, es el intendente de Las Heras. En un movimiento que parece afianzar la ruptura con el oficialismo, esta semana viajó a Río Gallegos para reunirse con otros jefes comunales y abordar la situación económica de la provincia. El anfitrión fue Pablo Grasso, el intendente peronista ya lanzado a la carrera para suceder a Vidal.

Junto a sus pares Javier Belloni (El Calafate), Pablo Anabalón (Pico Truncado), Darío Menna (Río Turbio), Zulma Neira (Los Antiguos), Raul Martínez (Puerto Deseado), Aldo Aravena (28 de Noviembre) y el presidente de la Comisión de Fomento de Koluel Kaike, Tomás Cabral, presentaron un proyecto de Ley de Fortalecimiento Financiero Transitorio Municipal y Provincial para que el 50% de los fondos para Uso de Recursos para Inversión Social y Servicios Especiales (Unirse) se redistribuyan entre las localidades de acuerdo a los coeficientes de coparticipación en vigencia.

Reunión intndentes en Río Gallegos Reunión de intendentes opositores en Río gallegos, Santa Cruz.

"Santa Cruz necesita federalismo, equilibrio y decisión política para cuidar a su gente", lanzó Grasso al finalizar la reunión apuntando al gobierno nacional y mirando, sin siquiera mencionarlo, al gobernador Vidal. "Los municipios no pueden seguir enfrentando solos la crisis", afirmó.

El estrés político después de la crisis institucional en Santa Cruz

Semanas antes de su renuncia, Jara había tomado notoriedad durante una sesión legislativa. En ese ámbito, describió la situación social en Las Heras y afirmó que “hay gente que se está recagando de hambre”, en medio del debate sobre la economía provincial, una de las más golpeadas por la crisis nacional.

El escenario político se desarrolló en simultáneo con la validación judicial de la ampliación del TSJ santacruceño por parte de la Corte Suprema, que avaló la ley que elevó de cinco a nueve el número de integrantes del máximo órgano judicial provincial.

Tras el fallo, el tribunal emitió un comunicado en el que aseguró que cumpliría con lo dispuesto y reafirmó “su compromiso inalterable con la forma republicana de gobierno”. También destacó que actuará con respeto institucional y en línea con el sistema democrático.

De esta manera, se espera que la semana que viene el exgobernador y exdiputado oficalista Sergio Acevedo, José González Nora, Juan Lucio Ramón de la Vega y Gabriel Nolasco Contreras Agüero se sumen al cuerpo que ya integran Paula Ludueña, Fernando Basanta, René Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau y Daniel Mariani.