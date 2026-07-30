Río Negro: Gennuso vuelve a sentar a Bariloche en la mesa nuclear y suma puntos con La Libertad Avanza

La designación de Gustavo Gennuso como vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) no sorprendió puertas adentro del organismo. Aunque su nombre estuvo ligado durante años a la política de Río Negro como intendente de Bariloche , fuentes cercanas a la institución aseguran que su llegada responde principalmente a su trayectoria como ingeniero nuclear y no a gestos políticos.

Sin embargo, las especulaciones en torno a un acercamiento con La Libertad Avanza están a la orden del día. Sobre todo teniendo en cuenta que la discusión 2027 tendrá a Bariloche como escenario para un ensayo general durante las elecciones constituyentes del próximo 1 de noviembre.

El nombramiento, oficializado este jueves mediante el Decreto 673/2026, representa el regreso de un profesional formado en el Instituto Balseiro a uno de los organismos científicos más importantes del país. Quienes conocen el funcionamiento de la CNEA sostienen que desde hace tiempo existía la intención de incorporar a Gennuso dentro de la conducción del organismo, precisamente por combinar una sólida formación técnica con experiencia en la gestión pública.

Gennuso reemplazará a Luis Alfredo Tomás Rovere , pero tuvo un paso previo. Hace pocas semanas había sido designado presidente del Consejo de Administración de la Fundación Intecnus , institución de referencia en medicina nuclear y radioterapia administrada por la propia Comisión Nacional de Energía Atómica.

Aquella designación fue interpretada como una primera señal de confianza de las autoridades nacionales hacia el exintendente barilochense. Sin embargo, dentro del organismo remarcan que su incorporación nunca estuvo impulsada por acuerdos partidarios, sino por el reconocimiento que conserva dentro del sistema científico argentino, donde desarrolló buena parte de su carrera antes de ingresar a la política.

Gustavo Genusso, ex intendente de Bariloche

Su perfil técnico, sumado al conocimiento adquirido durante ocho años al frente de una de las ciudades con mayor desarrollo científico y tecnológico del país, terminó inclinando la balanza para ocupar uno de los cargos más relevantes de la conducción de la CNEA.

Una herencia compleja tras los recortes de Milei

Gennuso asumirá en un contexto especialmente delicado. Durante las últimas semanas, la CNEA atravesó uno de los momentos de mayor tensión institucional desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Los recortes presupuestarios impulsados por la administración libertaria provocaron fuertes reclamos de trabajadores del organismo, especialmente en el Centro Atómico Bariloche y otras dependencias de la Comisión. Las protestas derivaron en momentos de máxima tensión cuando efectivos de fuerzas federales intervinieron para desalojar manifestaciones, generando enfrentamientos que despertaron preocupación dentro de la comunidad científica.

El nuevo vicepresidente tendrá ahora la responsabilidad de contribuir a recomponer el diálogo interno y sostener el funcionamiento de una institución estratégica para el desarrollo nuclear argentino, en momentos en que el sector reclama previsibilidad para continuar proyectos científicos y tecnológicos de largo plazo.

Un trampolín para Gennusso

El dirigente barilochense fue secretario de Juntos Somos Río Negro por muchos años hasta que rompió lanzas con el gobernador Alberto Weretilneck. El quiebre lo llevó a incursionar como una posible alternativa en la provincia para ser un posible candidato o integrar listas de otros espacios. Hoy es reconocido como uno de los dirigentes enfrentados al oficialismo, por lo que una mayor visibilidad a partir de su nuevo cargo podría ayudar a su posicionamiento de cara a 2027.

En este sentido. también mantuvo diálogo con la intendenta de General Roca, María Emilia Soria. Esas conversaciones alimentaron versiones que lo ubicaban como un posible candidato a vicegobernador. Pero el perfil construido por el ex jefe comunal es tan amplio que también había quienes lo veían como el posible acompañante de Aníbal Tortoriello. El ascenso en la CNEA suma un nuevo elemento al análisis, aunque parece inclinar la balanza hacia el sector violeta.

Alberto Weretilneck gobernador de Río Negro y Gustavo Genusso, ex intendente de Bariloche.

La pregunta que también se dispara es si ahora, a partir de su ascenso, los movimientos que apuntan contra Gennuso podrían reactivarse en la Justicia, como ya ocurrió cuando el gobierno nacional lo designó al frente de la Fundación Intecnus.

Gennuso está siendo investigado por supuesta administración fraudulenta, a partir de una denuncia que había sido presentada en noviembre de 2024 por su sucesor, Walter Cortés, hoy cercano a Weretilneck.

Bariloche vuelve a ocupar un lugar clave

La llegada de Gennuso también ratifica el peso histórico que tiene Bariloche dentro del sistema científico nacional. La ciudad concentra instituciones como el Instituto Balseiro, el Centro Atómico Bariloche, INVAP e Intecnus, conformando uno de los polos tecnológicos más importantes de América Latina.

No es la primera vez que un barilochense ocupa un cargo central en la CNEA. Antes de la actual gestión nacional, la diputada Adriana Serquis, también formada en el Balseiro e investigadora del sistema nuclear argentino, presidió el organismo durante el gobierno de Alberto Fernández. Tras la llegada de Milei a la Casa Rosada, presentó su renuncia en los primeros meses de la nueva administración.

Con Gennuso, Bariloche vuelve a colocar a uno de sus referentes en la conducción de la política nuclear nacional. En esta oportunidad, además de aportar su experiencia como ingeniero, también deberá poner en juego el oficio político adquirido durante sus años como intendente para conducir un organismo atravesado por tensiones presupuestarias, conflictos laborales y desafíos estratégicos para el futuro energético del país.

La designación también vuelve a poner en evidencia una característica que se repite desde hace décadas, porque Bariloche continúa siendo la principal cantera de profesionales especializados para la industria nuclear argentina. Desde sus aulas y laboratorios se forman científicos e ingenieros que luego ocupan lugares de decisión en organismos nacionales y proyectos tecnológicos de relevancia internacional. La llegada de Gennuso no aparece como un hecho aislado, sino como una continuidad del protagonismo que la ciudad mantiene en uno de los sectores científicos más estratégicos de la Argentina.