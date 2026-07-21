Bariloche: Cortés le bajó la perilla a la cooperativa eléctrica y la municipalidad se hará cargo del alumbrado

El intendente Walter Cortés, decidió romper el contrato que unía a la Municipalidad con la Cooperativa Eléctrica de Bariloche.

El intendente de Bariloche, Walter Cortés , resolvió que la Municipalidad de la ciudad más grande de Río Negro retome la gestión integral del servicio de alumbrado público y dejó sin efecto el convenio mediante el cual la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) administraba esa prestación desde 1988.

La medida comenzará a regir el 1 de septiembre y modifica un esquema que se mantuvo durante casi cuatro décadas. La resolución también establece que la finalización del acuerdo no exime a ninguna de las partes de cumplir con las obligaciones pendientes vinculadas con rendiciones de cuentas, transferencias de fondos y demás responsabilidades derivadas del convenio.

El conflicto había empezando a escalar semanas atrás, cuando la CEB presentó un recurso de amparo ante la Justicia por la presunta falta de actualización de la tarifa del alumbrado público por parte de la municipalidad. La cooperativa dice que ese desfase generó una deuda de 1.000 millones de pesos.

Desde el municipio, en cambio, afirman que el enfrentamiento nació ante la negativa de la CEB de rendir cuentas de la recaudación y sus gastos. “Pedimos que se demuestre en qué se gasta el dinero del alumbrado público. Les enviamos muchas notas para que lo expliquen y nunca respondieron”, contó Cortés en la barilochense Radio Seis .

“Ellos decidieron llevarlo a la Justicia. Nosotros entendemos que lo podemos administrar. Además, es un recurso del pueblo”, sostuvo, y defendió el procedimiento llevado adelante por parte de la municipalidad. "Lo que hace el Ejecutivo es dar de baja un convenio que nunca se renovó. Nosotros queríamos saber si el dinero recaudado se gasta ecuánimemente. Queremos que las cosas sean claras”, lanzó el intendente.

La CEB cuestionó la legalidad de la decisión

Antes de Cortés, el presidente de la CEB, Alejandro Pozas, había salido al cruce de la decisión y acusó al intendente de "no entendió cómo funcionan las normativas". La cooperativa volvió a judicializar la decisión, pero en la Municipalidad confían en que el recurso presentado no será aceptado.

El CEB dice que el convenio que regula el servicio fue aprobado mediante una ordenanza y, por lo tanto, cualquier modificación "tiene que hacerse con otra ordenanza". En ese sentido, sostuvo que el Ejecutivo no tiene facultades para dejar sin efecto el acuerdo de manera unilateral y consideró que cualquier cambio debía pasar por el Concejo Deliberante.

En el municipio explican exactamente lo contrario: la ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante dice que el acuerdo se actualiza automáticamente cada cinco años pero las partes tiene la posibilidad de romper el contrato. "Si la cooperativa hubiese analizado que no le convenía continuar, podría haber roto el contrato también", explican.

El municipio asumirá la planificación, el mantenimiento y el financiamiento del sistema de alumbrado público.

El CEB también rechazó las acusaciones sobre la supuesta falta de rendición de cuentas. "La documentación fue entregada y muestra el déficit del alumbrado y la deuda que venía acumulando el municipio", afirmó Pozas en la gira mediática en la que mostró su enojo con la gestión de Cortés.

El futuro del alumbrado en Bariloche

A partir del 1 de septiembre el municipio asumirá la planificación, el mantenimiento y el financiamiento del sistema de alumbrado público. También deberá afrontar el costo de la energía consumida por las luminarias y el resto de los servicios asociados a la infraestructura.

En la gestión Cortés entienden que la tarea podrá afrontarse con personal propio, aunque se analiza también algún esquema mixto. Cranean esa trasición mirando experiencias en otras ciudades de Río Negro, como General Roca o Cipolletti, y otros municipios del país.

"El convenio establecía dos funciones: la recaudación, como hacen todas las prestadoras a lo largo del país, y el mantenimiento de la red de alumbrado público, que por regla general la hacen los propios municipios, sea con cuadrillas propias o subcontratando alguna empresa", explicó Agustín Domingo en la misma entrevista con Radio Seis.

“El monstruo no es tan grande. Nosotros nos podemos hacer cargo del alumbrado público. Hay que ser sensibles con estas cosas, la cooperativa no es dueña del alumbrado público y nosotros tenemos que optimizar los recursos municipales”, sentenció el intendente.