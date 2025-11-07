Río Negro: quién es la científica militante que engrosará el bloque de Juan Grabois en Diputados

Pese a haber cosechado un triunfo mucho más ajustado al esperado en Río Negro , el peronismo lee los resultados de octubre como la confirmación de un peso territorial que necesita renovarse para disputar la gobernación en 2027. En ese plan cobra importancia el nombre de Adriana Serquis , la científica militante de Patria Grande que llegará al Congreso desde la Patagonia .

Doctora en Física formada en el Instituto Balseiro , con trayectoria en el Centro Atómico Bariloche y estadías de investigación en laboratorios de Estados Unidos, la diputada electa construyó su prestigio como especialista en materiales avanzados y nanotecnología aplicada.

En 2021 asumió la presidencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) , donde defendió el desarrollo de capacidades industriales propias y empujó proyectos estratégicos como el reactor modular CAREM , el RA-10 para producción de radioisótopos médicos y la reconstrucción de la cadena nuclear nacional. Una agenda en las antípodas del presidente Javier Milei .

La mirada de Serquis siempre fue política, incluso cuando todavía no militaba explícitamente. Siempre entendió a la ciencia como herramienta de poder y no como adorno académico. Ese enfoque fue reconocido por Juan Grabois , que en plena campaña sostuvo que ella representa "la Argentina que produce conocimiento estratégico y no la que lo entrega".

No se trató de una adhesión retórica. Patria Grande decidió que su salto hacia el Congreso debía incluir perfiles capaces de discutir un modelo de país. Por eso presionó para que fuera la aún secretaria de investigación de la Universidad de Río Negro quien encabezara la lista para la cámara baja, dejando a un costado a otros nombres con historia en el peronismo rionegrino.

EN RÍO NEGRO SUMAMOS UNA BANCA EN DIPUTADOS PARA DEFENDER LA PATRIA. Me toca un desafío inmenso, producto del trabajo incansable de una militancia convencida, comprometida y capacitada. Lejos estamos de festejar: en Río Negro y Argentina estamos viviendo una situación… pic.twitter.com/Dq3ilcoVpY

La jugada salió bien y el aporte patagónico terminará sumando una banca al espacio dentro bloque de Fuerza Patria, con el que Grabois debutará en el Congreso. En esa misma línea también jugarán Fernanda Miño, Itai Hagman y Natalia Zaracho.

En ese esquema, la llegada de Serquis a Diputados no responde al gesto de sumar "una especialista" para completar la mesa, sino que implica llevar al recinto "un modo de leer el desarrollo nacional". Antes de las elecciones del 26 de octubre se rumoreaba en el Instituto Patria que la diputada electa sería candidata a presidir la comisión de Ciencia, Tecnologia e Innovacion Productiva de la Cámara de Diputados.

La nueva conformación de la cámara, producto del resultado que celebró La Libertad Avanza, pone ese plan en suspenso.

Patria Grande en Río Negro

Con todo, la inclusión de Serquis como cabeza de lista generó malestar en dirigentes pejotistas con años de recorrido territorial, que vieron en su selección el tan mentado "dedo de Buenos Aires", esta vez señalando a alguien a quien no le reconocían militancia en las calles.

Cómo fuera, Patria Grande viene creciendo en la provincia, como quedó de manifiesto en las PASO de 2023. En aquella cita electoral, la lista "Justa y Soberana" de Grabois obtuvo en Río Negro el 32,23% de los votos en la interna de Unión por la Patria. No se acercó al 67,77% de Sergio Massa, pero obtuvo el porcentaje más alto del país para la agrupación, muy por arriba del 21,52% cosechado a nivel nacional.

Si bien el armado tiene presencia en distintos localidades y realiza un intenso trabajo territorial en los barrios, la figura de Serquis aporta una impronta distinta a una dirigencia peronista vinculada a figuras más tradicionales, como los hermanos Martín y María Emilia Soria o agrupaciones como La Cámpora y el Frente Renovador.

Un aporte desde un perfil productivo que, además del petróleo, el turismo y las manzanas, apuesta por la energía nuclear y el desarrollo científico.