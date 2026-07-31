Weretilneck armó una cumbre en Bariloche y resucitó (por un rato) el viejo armado federal de la Patagonia

La vieja foto por el Gasoducto Cordillerano que se revivió virtualmente en Bariloche: Rolando Figueroa, Ignacio Torres y Alberto Weretilneck

La firma de un convenio con Camuzzi entre el gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , y el intendente de Bariloche , Walter Cortés , sirvió de excusa para un nuevo mensaje de integración regional que sumó a otros dos mandatarios de la Patagonia : Rolando Figueroa ( Neuquén ) e Ignacio Torres ( Chubut ).

“Sabemos que no hay nada mejor para un patagónico que otro patagónico”, resumió Weretilneck para dar cuenta de la importancia del trabajo conjunto entre las provincias, que en este caso beneficiará a más de 1600 vecinos de seis barrios de Bariloche.

“Estamos pensando en llevar gas al mundo, pero primero es importante llevar el gas a rionegrinos y neuquinos en cada uno de los rincones de nuestras provincias”, afirmó al Figueroa, que junto a Torres, se sumaron al acto de modo virtual.

“Estas son las obras que dignifican, que hacen la diferencia y el hecho político de habernos reunido tres provincias para poder financiar una obra más que importante, porque además de las plantas compresoras que se estaban oxidando en Rosario , también se conectó el gasoducto San Martín con el Gasoducto Cordillerano y le pudimos dar factibilidad a más de 12.000 familias”, agregó el chubutense.

Weretilneck volvió este viernes a Bariloche para firmar con Cortés un convenio que permitirá ampliar las redes en los barrios 2 de Abril , Maitén , Mirador del Chalhuaco , Quimey Ruca III , América y 111 Viviendas . Se trata de otro de los gestos con el intendente del gobernador , que viene concentrando buena parte de su agenda en Bariloche.

“Nosotros tenemos que darle dignidad a la gente”, afirmó Cortés, que devolvió gentilezas al mandatario provincial. “Es un gobernador que está, que acompaña y con el que contamos día a día”, aseguró.

Weretilneck y Cortés volvieron a reunirse en Bariloche.

La ampliación del servicio fue posible gracias al trabajo conjunto entre las tres jurisdicciones junto con Camuzzi. Recordó que el financiamiento otorgado por el Banco Provincia del Neuquén y el Banco del Chubut permitió ejecutar las obras de repotenciación del Sistema Cordillerano Patagónico, luego de que el proyecto quedara paralizado.

“Si no hubiese sido por las tres provincias, que asumimos una obra que el Estado nacional dejó paralizada, hubiese sido imposible estar viviendo este momento”, afirmó Weretilneck, al señalar que las obras benefician tanto a Bariloche como a localidades neuquinas como Villa La Angostura, Junín de los Andes y San Martín de los Andes.

Recuerdos del viejo grito desde la Patagonia

Figueroa destacó que la cooperación entre las provincias permitió avanzar en soluciones concretas para los vecinos y aseguró que el próximo desafío será continuar ampliando la infraestructura energética para garantizar un abastecimiento seguro y suficiente en toda la región cordillerana.

Ese posicionamiento es el que defendieron los mandatario patagónicos casi antes que nadie cuando el gobierno de Javier Milei comenzaba a dar sus primeros pasos. En un primer grito federal que llegó a coquetear con un armado común detrás de lo que se llamó Provincias Unidas del Sur, los gobernadores se atrincheraron en defensa de los recursos de sus provincias y se plantaron al naciente gobierno libertario.

Gobernadores de la Patagonia. El grupo se atomizó tras la aprobación de la ley bases y el diálogo con la Casa Rosada.

El mapa cambió, ninguno de los patagónicos se alineó oficialmente con Milei y todos enfrentaron, con sus armados provinciales, a La Libertad Avanza en las elecciones de medio término. Ninguno pudo ganarle. En el camino, hubo acercamientos y tiempos variables en la relación con la Casa Rosada. El último capítulo se abrió con la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete.

La necesidad del trabajo conjunto en tiempos de Javier Milei

Lo que nunca cambió es la línea política y discursiva que pendula en la relación con la Nación a partir de las necesidades territoriales de cada una de las gestiones. También los trabajos en conjunto que sirvieron para paliar el corrimiento del Estado nacional y la política de obra pública cero llevada adelante por la gestión Milei.

El financiamiento otorgado por el Banco Provincia del Neuquén y el Banco del Chubut que permitió ejecutar las obras de repotenciación del Sistema Cordillerano Patagónico, que había quedado paralizado, es uno de esos gestos propios de la época.

“Provincias que han generado tanta riqueza, y ver que hay localidades que están aisladas energéticamente, que hay familias que no tienen acceso a algo tan básico e indispensable como el gas, es un acto de injusticia enorme”, dijo Torres, que consideró que la ampliación de la red “es sinónimo de federalismo y es una de muchas iniciativas que seguramente vamos a seguir encarando en conjunto con las provincias hermanas de Río Negro y Neuquén”.