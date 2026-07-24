Alberto Weretilneck juega en Bariloche y aporta recursos provinciales para los comicios del 1 de noviembre

La firma del acuerdo se concretó en el marco de una serie de actos en la ciudad patagónica en la que ambos dirigentes se muestran juntos .

Además del acuerdo para la organización electoral, Weretilneck y Cortés entregaron escrituras, presentaron pliegos de obras públicas y abrieron la licitación para ampliar la red cloacal del barrio Riberas del Ñireco de la ciudad. Incluso, tras el acto oficial, el mandatario participó de una cena organizada por el intendente junto a representantes de 57 juntas vecinales. Todo en menos de 48 horas.

El convenio en relación a las elecciones de convencionales constituyentes establece que el Gobierno de Río Negro asumirá parte de los costos que demandará la elección de convencionales constituyentes del 1 de noviembre.

Entre otros puntos, la administración provincial aportará los recursos para afrontar el pago de las autoridades de mesa, aunque el monto que percibirá cada una todavía no fue definido y deberá establecerse más adelante. También brindará asistencia logística para la organización de los comicios y coordinará el operativo de seguridad junto a las fuerzas provinciales, mientras que el municipio mantendrá a su cargo el desarrollo del proceso electoral.

Además del acompañamiento operativo, el gobernador dejó en claro su respaldo político al proceso constituyente.

La iniciativa fue firmada por Weretilneck y Cortés con el objetivo de "garantizar el normal desarrollo" de la elección. Según trascendió, la asistencia económica saldrá de las arcas provinciales, una decisión que permitirá aliviar el costo que debería afrontar Bariloche para organizar la votación.

Alberto Weretilneck respaldó la reforma

Además del acompañamiento operativo, el gobernador dejó en claro su respaldo político al proceso constituyente. Tras la firma del convenio, sostuvo que "coincide" con la necesidad de modificar la Carta Orgánica de Bariloche y aseguró que participar desde lo institucional en la organización de la elección le "gusta" y lo "motiva".

El apoyo llega mientras Weretilneck y Cortés profundizan su relación política de cara a la elección de convencionales, una definición que deberá resolverse antes del 12 de agosto, cuando vence el plazo para inscribir coaliciones ante la Justicia Electoral Provincial.

La próxima elección constituyente de Bariloche ya comenzó a ser observada por todo el arco político rionegrino como el primer test electoral de cara a los comicios provinciales de 2027. Es que Bariloche concentrará la atención de todas las fuerzas, que leerán el resultado como un ensayo general de la próxima disputa por la gobernación.

En ese escenario, el entendimiento entre Weretilneck y Cortés adquiere un valor estratégico: la cuidad patagónica es el principal distrito electoral de Río Negro, con cerca de 110 mil votantes, y ambas administraciones tienen intereses políticos convergentes en la ciudad.

Una agenda compartida que va más allá de la elección

La asistencia electoral se suma a una secuencia de actividades que el gobernador y el intendente vienen compartiendo durante las últimas semanas y que consolidan la relación institucional entre la Provincia y el municipio.

La próxima elección constituyente de Bariloche ya comenzó a ser observada por todo el arco político rionegrino.

La actividad se incorporó a una agenda conjunta que ya incluyó, semanas atrás, el anuncio de la repavimentación del acceso al aeropuerto de Bariloche, el lanzamiento de la temporada de invierno en Buenos Aires, el acto por el 80° aniversario de la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (FEEBA) y una reunión de trabajo para planificar obras de conectividad en los barrios del sur y sudeste de la ciudad.

La sucesión de gestos institucionales fortalece un vínculo que comenzó a consolidarse tras las tensiones políticas de 2025 y que hoy proyecta su influencia sobre el escenario de 2027.