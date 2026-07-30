Santa Fe: Unidos arranca la rosca en Diputados y quiere consensuar la reforma electoral antes del 20 de agosto

Unidos delineó una hoja de ruta para debatir en la Legislatura la nueva ley electoral de Santa Fe . Tras una reunión en la capital provincial, los partidos que conforman el frente oficialista definieron comenzar el tratamiento en la cámara baja y esperan negociar un texto unificado con todas las fuerzas que se apruebe en la sesión del 20 de agosto.

Este jueves las tribus que conforman Unidos pudieron finalmente avanzar en un plan cuyo resultado final sea arribar a un proyecto consensuado de reforma electoral. Hay cuatro puntos clave en la negociación, pero también letra chica para trabajar en las próximas semanas en dos comisiones clave.

Según pudo saber Letra P , el trabajo parlamentario previo a la votación tendrá lugar en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto a mediados de mes, durante las semanas del 10 y 17 de agosto. En dichas sesiones, la UCR, el socialismo, el PRO y UNO, los cuatro partidos del oficialismo que presentaron proyectos de ley, buscarán alcanzar una síntesis con la oposición, mediante la composición de un dictamen unificado.

En Asuntos Constitucionales , presidida por la socialista Lionella Cattalini , también tienen peso dirigentes de ese espacio como Joaquín Blanco y Rubén Galassi . La comisión se completa con radicales como José Corral , peronistas como Alejandra Rodenas y Lucila De Ponti , y el granatista Emiliano Peralta , quien ocupa la vicepresidencia, entre otros integrantes.

El gobernador Maximiliano Pullaro, flanqueado por dos figuras del PRO y el PS, Gisela Scaglia y Joaquín Blanco. Los principales partidos de Unidos discuten la reforma.

En tanto, la comisión de Presupuesto , encabezada por Jimena Senna (UCR), tiene como vicepresidente al exministro perottista Walter Agosto . Allí, el socialismo también cuenta con tres representantes, mientras que el resto de las bancas se distribuye entre el PRO , la UCR, Somos Vida , el peronismo y el Frente Amplio por la Soberanía .

Como viene contando este medio, los diputados peronistas, de mayoría perottista, y la coalición de centroizquierda Frente Amplio por la Soberanía también exhibieron sus pretensiones de tallar en la nueva ley electoral mediante el ingreso de expedientes. El espacio de Amalia Granata, por su parte, ya anunció su disconformidad con las propuestas del oficialismo, aunque no hizo una presentación propia.

Los temas centrales de la reforma electoral

Unidos buscará, primero, tener una síntesis interna, dada cuenta que las divergencias en temas como el piso electoral y la cantidad de boletas quedaron de manifiesto en los proyectos presentados a lo largo de las últimas semanas. “El objetivo es llegar al 20”, refrenda una fuente de la coalición oficialista. En sectores de la oposición admiten que esa es la fecha que baraja el oficialismo para poder llevar la discusión al recinto.

Los principales puntos de debate, en el oficialismo y en la oposición, giran en torno a la posibilidad de establecer un umbral de votos necesario para acceder al reparto de bancas de diputados y a la eventual modificación en el diseño y la cantidad de boletas. Sobre esos ítems, los socios mayoritarios de Unidos aún no arribaron a una síntesis.

Además, tampoco existe acuerdo respecto de la forma que se le dará al nuevo Tribunal Electoral, la institución que regirá los procesos comiciales en la bota.

Los proyectos oficialistas sobre la mesa

En los campamentos de las diferentes tribus de Unidos no desconocen que el proyecto radical -y, por consiguiente, de Maximiliano Pullaro-, es el que corre con una luz de ventaja a la hora de poner condiciones. Bajar la cantidad de boletas, separando categorías locales y provinciales, y poner pisos altos son las dos principales premisas.

TEMPORADA DE ROSCA Reforma electoral en Santa Fe: Pullaro impulsa un proyecto que lleva de cinco a dos las boletas tras las PASO



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El socialismo, a su vez, también presentó con horas de diferencia su propia normativa a la par que la UCR, dejando la cantidad de boletas tal y como están, y proponiendo un piso menor que el propuesto por el radicalismo. UNO, el partido de los pastores, propuso tres boletas y la posibilidad de tildar para la lista completa, mientras que el PRO agregó un condimento: eliminar la obligatoriedad de las PASO.