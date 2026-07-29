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TEMPORADA DE ROSCA

Río Negro: con sello propio, Tortoriello suma una herramienta para negociar su candidatura a gobernador

gLa Justicia dio aval definitivo a CREO, el partido que fundó el diputado recientemente afiliado a La Libertad Avanza. Identidad y pelea en la Legislatura.

Letra P | Luciano Barroso
Por Luciano Barroso
Aníbal Tortoriello, diputado por Río Negro y candidato a gobernador.

Aníbal Tortoriello, diputado por Río Negro y candidato a gobernador.

El Tribunal Electoral de Río Negro otorgó el reconocimiento definitivo a CREO Río Negro, la fuerza política creada por Aníbal Tortoriello y que preside Santiago Ibarrolaza. Con el trámite formal listo, el sello quedó formalmente habilitado para participar de las elecciones provinciales y municipales 2027.

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Ayelén Bonino

El diputado se afilió a La Libertad Avanza y quiere ser el candidato de Milei que le discuta la gobernación a Alberto Weretilneck, pero su sello con plena vigencia institucional le brinda una herramienta complementaria del armado libertario en la provincia, en un escenario donde la competencia por la gobernación ya comenzó a tomar forma.

Un sello propio que se fortaleció en Río Negro

Desde la conducción del partido celebraron el reconocimiento definitivo. "Es un logro muy importante, fruto del trabajo, el compromiso y la convicción de nuestros militantes, referentes y de cada persona que confía en este proyecto", expresó Ibarrolaza luego de conocerse la resolución del Tribunal Electoral.

Santiago Ibarrolaza, presidente del CREO Río Negro.

Santiago Ibarrolaza, presidente del CREO Río Negro.

El dato, sin embargo, tiene una lectura política más amplia. CREO nació como el vehículo electoral de Tortoriello, pero tras la incorporación del diputado a La Libertad Avanza, el partido dejó de ser una estructura personal para convertirse en un aliado potencial del espacio libertario en Río Negro.

La legislación electoral permite que los partidos provinciales integren frentes y alianzas. En ese contexto, CREO queda en condiciones de aportar estructura territorial, fiscales, afiliados y representación institucional a un eventual frente libertario, ampliando la capacidad electoral de un espacio que también consiguió recientemente su reconocimiento definitivo como partido de distrito.

El bloque de la Legislatura en disputa

El espacio ya tiene representación en la Legislatura provincial aunque con otro nombre, Cambia Río Negro, y desde hace meses mantiene una disputa institucional con el oficialismo por el reconocimiento pleno de su bloque parlamentario.

La bancada es presidida por Patricia Mc Kidd y está integrada además por Ibarrolaza, Claudio Doctorovich y Gabriela Picotti. Desde el bloque, que funciona de hecho, sostienen que aún no cuentan con todas las herramientas parlamentarias que les corresponden y denuncian que continúan sin acceder plenamente a la Comisión de Labor Parlamentaria, ámbito donde se acuerda el funcionamiento legislativo y buena parte de la agenda de la cámara.

Patricia Mc Kidd, voz y ojos de Aníbal Tortoriello en la Legislatura de Río Negro.

Patricia Mc Kidd, voz y ojos de Aníbal Tortoriello en la Legislatura de Río Negro.

Los legisladores responsabilizan directamente al bloque de Juntos Somos Río Negro por impedir el reconocimiento institucional que reclaman. Según afirman, la negativa del oficialismo limita su desarrollo parlamentario y constituye una decisión política destinada a reducir la incidencia de una fuerza que se consolidó como una de las oposiciones más firmes al Gobierno provincial. En ese marco, el reconocimiento definitivo como partido fortalece también su posición institucional fuera del ámbito legislativo.

Aníbal Tortoriello mantiene una herramienta política propia

Antes de formalizar su afiliación a La Libertad Avanza, Tortoriello había dejado en claro que CREO no iba a desaparecer con su salida. Por el contrario, definió al partido como una herramienta política disponible para el futuro.

"Es una herramienta partidaria que queda a disposición para, llegado el momento de las próximas elecciones, volver a conformar una alianza o utilizarla como instrumento electoral si fuera necesario", había señalado el diputado al referirse al destino del espacio.

Mientras tanto, Tortoriello ratificó su intención de competir por la gobernación dentro del esquema libertario, aunque aclaró que la decisión final dependerá de la conducción nacional de La Libertad Avanza. "Por supuesto que es mi interés personal volver a ser candidato, pero será la mesa política de La Libertad Avanza la que decidirá orgánicamente quién encabezará esa candidatura", sostuvo.

El valor político de los partidos aliados

Más allá de la obtención de la personería, el reconocimiento de CREO revela un dato político que empieza a consolidarse en Río Negro. La Libertad Avanza no sólo construye poder con su propio partido, sino también mediante fuerzas provinciales que orbitan alrededor de su proyecto.

Si bien Tortoriello milita formalmente dentro de La Libertad Avanza y sueña con convertirse en el candidato a gobernador de ese espacio, CREO permanece como un partido provincial con vida propia, capaz de aportar estructura, dirigentes y representación institucional a un eventual frente electoral.

En una provincia donde la ingeniería de alianzas suele definir buena parte de las elecciones, contar con un sello adicional significa también ampliar el margen de negociación y fortalecer el armado opositor.

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