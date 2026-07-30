Federico Sturzenegger llevó su agenda desreguladora a Entre Ríos, pero dejó al empresariado con gusto a poco

Federico Sturzenegger , ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación , en el foro anual del Consejo Empresario de Entre Ríos ( CEER ).

Federico Sturzenegger , ministro de Desregulación y Transformación del Estado , pasó por Paraná para disertar en el Foro Anual del Consejo Empresario de Entre Ríos ( CEER ). El círculo rojo lo recibió con buen ánimo, aunque su discurso no logró convencer al auditorio, que no lo aplaudió ni una sola vez y se mostró reacio a las devoluciones optimistas.

Aunque el discurso de la espada desreguladora del presidente Javier Milei refirió a distintas políticas del Gobierno, se centró en cuatro aspectos fundamentales que, aclaró, repercutirán positivamente en la provincia que visitó. En primer lugar, mencionó la desregulación del mercado de capitales para que puedan acceder pequeñas empresas. También habló de la infraestructura, con eje en las rutas y en la ley de cabotaje, con impacto en las vías fluviales de la provincia. En tercer lugar, destacó el acuerdo comercial con los Estados Unidos . Por último, habló del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que el Senado trataría en la próxima semana.

A pesar de que empresarios de distintos ámbitos consultados por Letra P dijeron coincidir con el rumbo de la economía, no encontraron en las palabras del ministro referencias alentadoras para la provincia.

Ramiro Reiss , presidente del CEER , fue el encargado de inaugurar el evento con palabras elogiosas para el rumbo adoptado por el país. “Superada la crisis, ahora debemos pensar en el desarrollo”, prologó para enseguida destacar el control sobre el déficit fiscal y de la balanza de pagos. También valoró la reforma previsional que se votó en la provincia impulsada por la Casa Gris y que “durante muchos años se postergó”, dijo. Rogelio Frigerio , que habló luego, destacó avances en la legislación ambiental en la provincia, la Agencia de Desarrollo , el Régimen de Nuevas Inversiones ( RINI ) y la reforma de la Caja de Jubilaciones . También mencionó, como guiño a la visita, la necesidad de “profundizar el cambio cultural”. Luego de ellos dos, llegó el turno del ministro.

La primera reacción al discurso de Sturzenegger, que obtuvo Letra P de uno de los empresarios más importantes de la provincia, fue una pregunta contundente: "¿A quién le habló?". “Yo entiendo que es lo que tiene que decir”, matizó, pero enseguida agregó que “no sabe ni qué producimos acá”. El ministro consultó al auditorio si Entre Ríos producía arroz. Concretamente, aunque este año caerá el área sembrada, la provincia es una de las que cuenta con saldo exportable de arroz. Luego, poniendo de relieve los bajos aranceles para exportar a Estados Unidos , Sturzenegger apuntó que “lograron arancel cero para los aceites cítricos”, aunque dijo desconocer si se producían en la provincia.

“No dijo nada nuevo”, se quejó un hombre fuerte de la industria. Sturzenegger habló de un proceso de licitación de rutas nacionales, como la autovía 14. “Eso ya se sabía”, clamó. Sobre la mentada desregulación del mercado de capitales, refirió que ya era posible poner en el mercado Obligaciones Negociables (ON). “No hay novedad”, planteó.

El reclamo por una agenda para Entre Ríos

Sobre la producción apícola, que se benefició del acuerdo con la Unión Europea, el ministro mencionó el proceso desregulador que benefició a los productores locales. Fue porque completaron el cupo gracias a que Argentina tiene trámites más sencillos que Brasil, por ejemplo. “Son muy pocos productores con escaso volumen. Además, el negocio es para los exportadores”, razonó un dirigente sectorial. Un detalle: el gobernador le regaló una caja con distintos tipo de miel que se producen en la provincia. “Para que conozca”, bufó un comerciante y otro sumó “y se endulce”.

Rogelio Frigerio, exponiendo en la apertura del foro del CEER.

Un importante dirigente que se dedica a la venta de transporte de carga matizó las críticas de sus colegas aunque reconoció que, si bien coincide con la dirección de las reformas económicas, es necesario hacer las cosas “a otra velocidad” y “que haya algún beneficio para los sectores de menos ingresos”. También se quejó por la falta de una agenda concreta para los productores locales. “Siempre estoy de acuerdo con que haya más libertad, pero necesitamos igualdad para competir”, pidió.

La avicultura, con expectativas y reclamos

“La cadena de valor avícola es una de las que está en mejor posición”, juzgó un hombre del sector financiero. Esa valoración fue compartida ante Letra P por dos empresarios vinculados a la actividad. Sin embargo, los tres coincidieron en que el principal cuello de botella sigue siendo la infraestructura vial. También señalaron que el Gobierno todavía no explicó cómo ejecutará el nuevo esquema de concesión de las rutas nacionales.

El pesimismo del empresariado de Entre Ríos

Un productor porcino reveló que no encontró aspectos para destacar porque el ministro “no dijo nada nuevo” y “es lo mismo que verlo por televisión”. Frente a él, un pequeño empresario puso un ejemplo trágico: “es como el Enola Gay, el avión que se usó para arrojar la bomba atómica en Hiroshima. Cuando regresaron y le preguntaron por la misión respondieron: 'Fue un éxito. Fue una tragedia humanitaria'", remató la anécdota. Fue el testimonio más pesimista de la jornada.

Ramiro Reiss, presidente del CEER.

“Nos hablan del crecimiento de la economía, pero solo en algunos sectores”, se quejó un comerciante del interior de la provincia y planteó dudas sobre la posibilidad de reconversión de actividades. “Si bailo tango, ¿quieren que me ponga a bailar flamenco?”, ironizó mientras hacía el gesto de la danza.

Una voz a favor de Federico Sturzenegger

Jorge Simmermacher, desarrollador inmobiliario con un importante proyecto en la zona de Bajada Grande de Paraná, fue el más optimista de la jornada, quizás el único. Destacó la desregulación del mercado de capitales y la posibilidad de emitir ON para proyectos de mediana envergadura.

Antes de que Sturzenegger subiera al escenario, le acercó una carpeta con su proyecto. Al comienzo de la conferencia, el ministro usó a Simmermacher como ejemplo de lo que se puede lograr con el modelo liberal.