Río Negro: Pesatti, Gennuso y Arabela, la línea de tres que rastrea su destino fuera de Juntos Somos Río Negro

La discusión electoral en Río Negro parece haberse adelantado varios casilleros, a un año de las elecciones provinciales. Los movimientos de dirigentes que supo reunir Juntos Somos Río Negro (JSRN) comienzan a delinear un escenario impensado hasta hace pocos años. Tres de los dirigentes otrora centrales para el espacio se enfrentan abiertamente a Alberto Weretilneck y prometen dar pelea.

La exgobernadora Arabela Carreras , el vicegobernador Pedro Pesatti y el exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso mueven sus piezas y agitan el avispero. Ninguno confirmó una candidatura ni definió públicamente un armado electoral para 2027. Sin embargo, sus posicionamientos, críticas y movimientos políticos muestran una tendencia común, que es la búsqueda de un destino político por fuera de la estructura que gobernó Río Negro desde hace más de una década.

La pelea entre Weretilneck y Pesatti se construyó en silencio. El vicegobernador, uno de los fundadores de Juntos Somos Río Negro y exvicepresidente del partido, mantiene desde hace meses un evidente distanciamiento con el gobernador que además presidió el partido hasta el fin de semana.

Dentro de la Legislatura provincial, las diferencias se hicieron visibles en debates políticos clave. La aprobación de nuevos bloques legislativos como Cambia Río Negro y La Libertad Avanza dejó expuesta la situación que ya excede el plano personal y se posa sobre el institucional, aunque el vice intente dar cuenta de una idea contraria. En lo concreto, Weretilneck y el presidente del bloque oficialista, Facundo López , cuestionaron la proliferación de las nuevas bancadas que el propio Pesatti había avalado mediante resoluciones que llevan su firma.

Las señales de enfriamiento político son numerosas desde hace ya tiempo. Desde agosto de 2025 no existen registros de reuniones y apenas compartieron actividades protocolares, fotografías institucionales y algún que otro gesto en el inicio del período de sesiones ordinarias de este año.

La renovación de autoridades partidarias también fue leída por varios dirigentes como una muestra del cambio de época dentro de JSRN. Por decisión de Weretilneck, el partido dejó atrás la conducción histórica y promovió una nueva generación encabezada por dirigentes como el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, y el jefe comunal de Viedma, Marcos Castro.

Mientras tanto, Pesatti continúa construyendo vínculos propios. Su cercanía con Sergio Massa sigue siendo una referencia dentro del peronismo nacional. Durante el verano compartió encuentros políticos con la exsenadora Silvina García Larraburu y con intendentes de distintas regiones de la provincia. Aunque todavía no definió públicamente una estrategia electoral, en el entorno del vicegobernador aseguran que tendrá un rol protagónico en la próxima disputa provincial.

La ruptura definitiva de Arabela Carreras

La exgobernadora fue quien expresó con mayor claridad su ruptura política con el oficialismo. Acusa una pérdida de los espacios para el debate interno y habla de un endurecimiento de la conducción partidaria, direccionando sus críticas al gobernador.

"Juntos se convirtió en el escenario total de la disputa. El partido pasó a ocupar toda la discusión política y eso endureció el trato interno. Se empezó a dejar de lado la posibilidad de dar debates más profundos porque, en todo caso, se entendía que era la oposición la que debía discutir al Gobierno. Entonces, dentro no te queda opción. Por eso decidí irme", afirmó.

Arabela Carreras Fortescue Arabela Carreras, ex gobernadora de Río Negro.

La exmandataria viene del peronismo y en 2012 se afilió al Frente Para la Victoria de Bariloche. Después fue legisladora y luego, cuando Weretilneck no pudo ir por un tercer mandato consecutivo, la eligió para ocupar su lugar.

Alejada de aquello, la barilochense también cuestionó con dureza la gestión provincial y sostuvo que existen problemas estructurales en salud, educación y seguridad, y describió un escenario social cada vez más complejo. "Hay muchas cosas que están en estado crítico en este momento", aseguró, al tiempo que advirtió sobre hospitales con problemas de infraestructura, falta de profesionales y servicios públicos deteriorados.

Pero sus críticas fueron más allá. Carreras advirtió a Letra P sobre un "clima de persecución" hacia quienes expresan diferencias políticas en la provincia. "Hay mucho malestar que a veces no se expresa porque hay presión. Hay un lineamiento percutorio que tienen consecuencias judiciales. Todos estamos esperando que nos hagan una denuncia de algún tipo si criticamos", sostuvo.

Atada a la coyuntura, defendió públicamente a Gennuso tras la reactivación de una investigación judicial en su contra y sugirió que existen "mecanismos de disciplinamiento político" hacia quienes se alejan de la línea oficial.

Gustavo Gennuso y el conflicto abierto con Weretilneck

El tercer vértice de esta línea de dirigentes alejados del oficialismo es Gustavo Gennuso. El exintendente de Bariloche y exsecretario general de JSRN que se convirtió en uno de los críticos más persistentes de la gestión provincial.

Esta semana volvió a quedar en el centro de la escena tras la reactivación de una investigación judicial en su contra. El movimiento ocurrió apenas días después de que asumiera al frente de la Fundación Intecnus, un hecho que alimentó interpretaciones políticas sobre el momento elegido para impulsar nuevamente el expediente.

image Gustavo Genusso, ex intendente de Bariloche y ex secretario de Juntos Somos Río Negro.

"Era lo más lógico que podía pasar, pero me deja sin cuidado", afirmó Gennuso ante la consulta de Letra P. El exintendente fue más allá y denunció una "persecución clara y llana", al sostener que hubo presiones para reactivar una causa que permanecía archivada.

La respuesta de Weretilneck tampoco contribuyó a bajar la tensión. "No tengo interés, no tengo ganas, no me motiva nada responder no solo al exintendente sino a cualquier persona que quiera juzgar lo que hacemos nosotros", señaló el mandatario provincial cuando se le consultó al respecto.

En paralelo, el nombre de Gennuso comenzó a aparecer con fuerza en las especulaciones electorales. Sus reuniones con la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, despertaron versiones sobre una posible convergencia política de cara a 2027. La propia dirigente roquense anticipó que buscará construir una alternativa competitiva para disputar la Gobernación y abrió la puerta a conversaciones con distintos sectores.

Por ahora, ni Carreras, ni Pesatti ni Gennuso confirman candidaturas o lugares para disputar. Los tres repiten el argumento que advierte que todavía falta mucho para 2027. Sin embargo, mientras Juntos Somos Río Negro intenta sostener la cohesión interna después de más de una década en el poder, la realidad política muestra otra cosa. La diáspora ya comenzó. Y los tres dirigentes que alguna vez integraron el núcleo más cercano del proyecto provincial decidieron escribir su próximo capítulo lejos de la estructura que ayudaron a construir.