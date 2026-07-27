Bariloche: peronistas y libertarios arman sus listas para la constituyente y le cuentan las costillas a Cortés

La elección que definirá a los convencionales para reformar la Carta Orgánica de Bariloche será la primera gran prueba electoral para Walter Cortés.

Las elecciones para elegir convencionales constituyentes en Bariloche , será una elección clave en Río Negro . Con plazo hasta el 7 de septiembre para presentar las listas, las principales fuerzas opositoras aceleraron las negociaciones para conformar sus equipos, conscientes de que la contienda también funcionará como un termómetro de cara a la discusión 2027.

Con el intendente Walter Cortés y el gobernador Alberto Weretilneck lanzando guiños que se amparan en el diálogo institucional, el peronismo y La Libertad Avanza avanzan en estrategias diferentes, aunque con un mismo objetivo que disputar el liderazgo político de la ciudad más grande de la provincia.

Como todos los que participen, ambos espacios deberán presentar listas integradas por 15 convencionales titulares y 15 suplentes, pero las construcciones que imaginan responden a modelos completamente distintos.

Lejos de pensar una lista integrada exclusivamente por dirigentes partidarios, el peronismo local trabaja en un armado que buscará reunir a sindicatos, asociaciones civiles, organizaciones vecinales y distintos sectores sociales que durante el último año protagonizaron reclamos contra la administración municipal. Una estrategia muy similar a la que Cristina Fernández de Kirchner supo construir para enfrentar al macrismo en las legislativas de 2017.

"Nosotros vamos a presentar una lista con diferentes sectores que vienen hace tiempo reclamándole soluciones al intendente que nunca fueron escuchadas", describen a Letra P fuentes que participan del armado.

El Concejo Deliberante de Bariloche, escenario principal en la disputa entre Walter Cortés y el peronismo.

La idea es que la Convención Constituyente también sea una caja de resonancia de los conflictos que atraviesa la ciudad. Entre esos sectores aparecen trabajadores municipales enfrentados al Ejecutivo por la discusión salarial. Desde el espacio opositor sostienen que la administración de Cortés mantiene una política de persecución hacia empleados que reclaman mejoras en sus ingresos y cuestionan los reiterados conflictos por el pago de haberes.

Los ejes de debate que busca instalar el PJ

Dentro del peronismo existe consenso respecto de los temas que pretenden llevar al debate constituyente. Uno de ellos es el proyecto de urbanización impulsado alrededor del Cerro Catedral, donde concejales como Leandro Costa Bruten y Julieta Wallace vienen trabando las recetas de Cortes para dos temas claves de la ciudad.

El peronismo cuestiona el negocio que involucra a CAPSA, la empresa que administra los medios de elevación, las pistas y los servicios turísticos del Cerro Catedral. Sostienen que detrás del proyecto existen beneficios para intereses privados mientras Bariloche continúa atravesando una grave crisis habitacional.

También aparecen como prioridades la situación del basural municipal y la gestión integral del Centro de Residuos Urbanos Municipales (CRUM) que opera la empresa Rowing S.A., cuya concesión Cortés decidió ante la falta de acuerdos con la oposición para avanzar con los pliego de licitación que el oficialismo presentó en el Concejo Deliberante. Otro motivo son los reiterados reclamos del Concejo Deliberante, y el enfrentamiento del intendente con la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), que esta semana terminó con la ruptura del contrato entre las partes.

En el peronismo dicen que el intendente "tiene ganas de manejar Bariloche a su antojo". El intendente cree que las atribuciones del Concejo Deliberante son demasiadas. De hecho, las discutirá duranta la convención que reformará la Carta Orgánica.

Aunque todavía no hay definiciones sobre los nombres que integrarán la boleta, aseguraron que la mayoría serán vecinos con trayectoria en organizaciones civiles y espacios comunitarios. Resta saber si el peronismo pondrá un nombre propio a la cabeza de la lista para empezar a correr la carrera hacia las municipales de 2027.

La Libertad Avanza busca un outsider y suma volumen político

En La Libertad Avanza hay una idea similar en cuanto al armado, aunque la forma de enfrentarse al oficialismo parte de otra estrategia. El espacio conducido en Río Negro por el senador nacional Enzo Fullone trabaja con referentes del sector privado para conformar una lista que buscará diferenciarse de lo que en el espacio llaman "la política tradicional".

La decisión más importante ya está tomada: la boleta será encabezada por un outsider. Desde este espacio tienen como idea principal ordenar la ciudad andida, que impulse aún más el sector privado y que sea foco en la Patagonia para la atracción de las inversiones. "Es un abogado, alguien que no pertenece a la política y que conoce muy bien las necesidades de Bariloche", anticiparon, aunque evitaron revelar su identidad.

El armado libertario recibió además un impulso político este viernes con la incorporación de la legisladora barilochense Marcela González Abdala, que dejó Juntos Somos Río Negro para afiliarse a La Libertad Avanza. Su desembarco fortalece el crecimiento que viene impulsando Fullone en la provincia y representa una señal política de cara a la elección de convencionales.

La legisladora,Marcela Abdala y el senador nacional por Río Negro, Enzo Fullone.

En esta linea, la legisladora Abdala a Letra P que quiere una Carta Orgánica que proyecte "una Bariloche con planificación, trabajo, producción, infraestructura y un Estado eficiente, que cuide los recursos públicos y esté al servicio de los vecinos".

Aunque formalmente los vecinos elegirán a quienes tendrán la tarea de actualizar la Carta Orgánica de Bariloche, la campaña comenzó a adquirir un fuerte contenido político antes del vencimiento de los armados de la listas del 7 de semtiembre.

Ambos espacios saben que será el primer gran examen de la gestión de Cortés y que la verdadera disputa entre los opositores será medir quién logra posicionarse como la principal alternativa de poder en la ciudad rumbo a 2027.