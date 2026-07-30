Banco Central a la peruana: el Gobierno apura el debate para tener la ley antes de tratar el Presupuesto

La reforma del Banco Central (BCRA) que Javier Milei enviará al Congreso dominará las próximas semanas de discusiones en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno buscará llevarla al recinto en las sesiones que prevé para el 19 o el 26 de agosto. Como contó Letra P este martes , Diego Santilli pidió sumar proyectos de la oposición para de ese modo garantizar el cuórum.

Los otros temas que el oficialismo buscará llevar al recinto son la nueva versión de la ley de inocencia fiscal y, si se aprueba en el Senado, la inviolabilidad de la propiedad privada, que tiene como aspecto más polémico la extranjerización sin límites de las tierras. Deberá tratarse el jueves 6, con una marcha convocada en las afueras del Congreso. Un día antes, en la cámara alta empezará a debatirse el nuevo RIGI.

Para cambiar la carta orgánica del BCRA, La Libertad Avanza confía en alcanzar una mayoría con sus aliados habituales. La mayoría responde a partidos políticos que en 2012 no acompañaron la modificación de las reglas de juego del organismo monetario que Milei quiere borrar de un plumazo, como dijo en la cadena nacional de este jueves .

En LLA evalúan iniciar el debate con un plenario de comisiones la semana próxima o, a más tardar la otra, cuando buscarán dictaminar. El apuro no es casual: el 15 de septiembre, el Poder Ejecutivo debe enviar el proyecto de Presupuesto a la cámara baja y para esa fecha necesita tener garantías de que nadie le pedirá imprimir plata.

Es lo que entiende que pasa cuando se sanciona una ley que implica gastos y no está especificado su financiamiento. En la oposición suelen retrucar que cualquier jefe de Estado puede reasignar fondos de otras áreas del Estado, una práctica que este Gobierno suele evitar.

Durante su presentación ante los legisladores oficialistas, el Presidente explicó que su proyecto consiste en modificar la Carta Orgánica del BCRA, para volver a parte del texto que estuvo vigente antes de 2012. "Lleva 91 años de estafa a los argentinos", fue su frase de cabecera. En la presentación de la iniciativa en cadena nacional lo ratificó.

Las modificaciones que se debaten

El cambio principal es el del artículo tres de la carta orgánica. Con el nuevo texto, se volverá a limitar a la entidad a preservar el valor de la moneda. En la reforma de hace 14 años, las facultades se ampliaron y se le dio la misión de "promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social".

Según Milei, este texto justificó la impresión de moneda sin respaldo que disparó la inflación. Para evitarla, además, el proyecto impedirá financiar al Tesoro y crear Letras, una práctica extendida durante las últimas décadas. Se restringirá la distribución de utilidades del organismo: sólo será posible en escenarios de deflación. Este cambio es aún motivo de controversia. Toto Caputo pide blindar al INDEC de eventuales intervenciones, para dar previsibilidad.

La última parte de la iniciativa se refiere a la gobernanza de la entidad monetaria. Así se denominan a las garantías que tendrán los directores del organismo para no ser desplazados. Un debate abierto es si se contemplarán más sanciones en caso de que no cumplan con los mandatos de su gestión, o sea, impriman plata sin respaldo.

La otra agenda de Milei

A la espera de los cambios en el BCRA, en el Senado comenzará el miércoles próximo el tratamiento de la iniciativa para crear la segunda parte del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en Diputados en la sesión del 24 de junio. Curiosamente, Martín Menem tardó unas semanas en enviarlo a la cámara alta, que le daría dictamen para llevarlo al recinto las semanas siguientes.

El jueves, Patricia Bullrich tiene el desafío de conseguir los votos para aprobar la inviolabilidad de la propiedad privada. Como hubo cuarto intermedio, la sesión continuará sin reunión de labor parlamentaria. La jefa del oficialismo tratará de acelerar la agenda. En los años pares -sin elecciones- las cámaras no se renuevan en diciembre y ese mes la actividad legislativa suele ser más tranquila.

El RIGI es una de las principales políticas de Estado del Gobierno, quien logró respaldo de sus aliados para llevarlo a cabo. A diferencia del sistema actual, que fue implementado con la ley Bases, el sistema propuesto durará cinco años y las adjudicaciones pueden ser para rubros diversos. Sólo se solicita que sean "genuinamente nuevas", una definición amplia que para la oposición se presta a cierta discrecionalidad.

La mira está puesta en las empresas de inteligencia artificial, sobre todo tras la radicación en el país del empresario Peter Thiel, CEO de Palantir. Durante el debate en comisión de Diputados, Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, tuvo que aclarar que no conoce al empresario.