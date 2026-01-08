Río Negro: César Domínguez quiere ser el primer legislador de LLA y arde troya en la Legislatura

Lo que amagaba con ser un enero tranquilo en la política legislativa en Río Negro , se quebró a partir del pedido para crear un nuevo bloque y un cruce que anticipa conflictos por venir. Cesar Domínguez pidió a Pedro Pesatti la habilitación de su monobloque con el nombre de La Libertad Avanza y Yolanda Mansilla salió con los tapones de punta.

Mansilla que es la sobrina de Ariel Rivero , el exintendente de Campo Grande que fue candidato a gobernador por el partido de Javier Milei y luego quedó marginado del espacio violeta en la Patagonia . Por esa razón, su negativa a oficializar una división que en la práctica ya opera como tal en el cuerpo legislativo parece explicarse a partir de discusiones anteriores.

El movimiento de Domínguez, además, tiene una antecedente inmediato el último día del año 2025 cuando Pesatti aprobó la creación del bloque a Cambia Río Negro integrado por Santiago Ibarrolaza , Patricia Mac Kidd y Gabriela Picotti , lo que le sirvió al libertario como excusa para activar y pedir por el suyo.

La habilitación de nuevos bloques parlamentarios en la Legislatura dejó de ser una discusión administrativa para transformarse en un conflicto político de fondo que expone tensiones de poder y una reconfiguración del tablero legislativo. La decisión del vicegobernador de reconocer el bloque Cambia Río Negro, alineado con el espacio de Aníbal Tortoriello , activó una cadena de cuestionamientos.

Mansilla fue la primera en cuestionar ese tipo de movimientos. Apenas se hizo público el pedido de Domínguez, formalizó una objeción directa al vice que preside la cámara al sostener que el reconocimiento de bancadas surgidas con posterioridad a las elecciones de abril de 2023 excede las atribuciones del titular del cuerpo y vulnera el Reglamento Interno. Desde su interpretación del artículo 46, los legisladores deben integrarse en bloques que representen a los partidos o alianzas que impulsaron su elección, sin habilitar reacomodamientos posteriores que alteren la voluntad expresada en las urnas.

Yolanda Mansilla legisladora Primero Río Negro Yolanda Masilla, la legisladora de Primero Río Negro que se opone a la creación de nuevos bloques.

El planteo no es menor porque Mansilla no sólo discute una resolución puntual, sino que cuestiona el margen de conducción política que Pesatti ejerce sobre la Legislatura y pone en debate hasta dónde puede estirarse la interpretación del reglamento sin desnaturalizarlo. En ese punto, la discusión deja de ser jurídica para convertirse en una disputa por el control del funcionamiento interno del parlamento provincial.

Entre lo administrativo y lo político

Desde la Presidencia de la Legislatura la respuesta ya fue dada. La habilitación del bloque Cambia Río Negro se apoyó en una lectura institucional que prioriza la representación política efectiva por sobre una aplicación rígida del reglamento. Pesatti argumentó que los legisladores que pidieron la creación del más flamante espacio de la Legislatura rionegrina accedieron a sus bancas a través de una alianza provincial en 2023, per mantuvieron de manera consistente su pertenencia al espacio encabezado por Aníbal Tortoriello. Por eso, a diferencia de otros desprendimientos de esa misma experiencia electoral que ya cuentan con identidad parlamentaria reconocida.

El trasfondo político de esa decisión es evidente. El espacio de Tortoriello viene de obtener un respaldo electoral significativo en las elecciones de octubre y, para Pesatti, no dar cuenta de eso en el recinto implicaba un déficit de legitimidad política y una distorsión del principio de pluralismo que debe regir el funcionamiento parlamentario.

WhatsApp Image 2026-01-06 at 20.59.50 Pesatti había autorizado el bloque de Cambia Río Negro

Pero también hay antecedentes. A lo largo de distintos períodos legislativos, el recinto reconoció bloques surgidos de reconfiguraciones políticas durante el mandato, lo que consolidó una práctica institucional orientada a reflejar la dinámica real del sistema político rionegrino. En esa lógica, congelar la organización interna de la Legislatura en la foto electoral de 2023 significaría desconocer la evolución de las representaciones políticas y limitar la capacidad del Parlamento de expresar la diversidad existente.

Cesar Domínguez y la Libertad Avanza

La decisión, sin embargo, no cerró el conflicto. Por el contrario, lo amplificó. A partir de la habilitación de Cambia Río Negro, Domínguez volvió a reclamar formalmente el reconocimiento del bloque de La Libertad Avanza. Electo originalmente por Primero Río Negro y alineado con el espacio libertario desde 2024, el rol que ocupa el Domínguez en la interna violeta anticipa un conflicto más profundo.

césar domínguez.png César Domínguez, el rionegrino que quiere que La Libertad Avanza tenga su espacio oficial en la unicameral rionegrina.

Las peleas entre los libertarios y Rivero y las discusiones entre Weretilneck y Pesatti aparecen como el telón de fondo en un escenario en el que el legislador oriundo de Villa Regina ya advirtió que negar la identidad de su bloque configuraría una arbitrariedad institucional y una contradicción directa con los argumentos esgrimidos por la Presidencia para habilitar la creación de Cambia Río Negro.

En su presentación, Domínguez deslizó que un eventual rechazo solo podría explicarse por razones ideológicas. El mensaje es claro: si el criterio es la representación política real y el pluralismo, La Libertad Avanza no debería quedar afuera.