Santa Fe: Amalia Granata estudia la jugada y no descarta una candidatura a la gobernación en 2027

La diputada aguarda la reforma electoral que rumia Maximiliano Pullaro. ¿Va por la Casa Gris o pega un salto nacional? El vínculo con La Libertad Avanza.

Por Álvaro Maté
Amalia Granata evalúa dar la pelea por la gobernación de Santa Fe en 2027.

Amalia Granata analiza disputar la gobernación de Santa Fe en 2027 si la reforma electoral que impulsa Maximiliano Pullaro prospera. La intención del mandatario es avanzar con un esquema que obligue a quienes se candidatean como diputados provinciales a tener un postulante para la Casa Gris. De ser así, la expanelista no descarta competir por la gobernación.

Sin embargo, en Somos Vida, el espacio que conduce la legisladora, tampoco le cierran la puerta a un eventual salto de Granata a la política nacional.

El cálculo múltiple de Amalia Granata

Aunque el proyecto de ley para introducir modificaciones en la legislación electoral todavía se encuentra en el período de deliberación interna dentro del oficialismo, la tropa granatista ya evalúa escenarios de cara a 2027. Según comentó a Letra P un colaborador de la experiodista, “Amalia no tiene intenciones de renovar su mandato por un tercer período".

"Si esta reforma prospera, ella no tiene problema en ir por la gobernación, aun sabiendo que la va a tener difícil”, explican.

A falta de un año y medio para la próxima elección provincial, Unidos dejó entrever que analiza introducir un nuevo requerimiento electoral a quenes se postulen a la cámara baja provincial. El oficialismo considera impulsar la unificación de esa boleta con la de la gobernación. Este escenario hipotético perjudicaría, principalmente, a las fuerzas que se han fortalecido en el último tiempo en la puja por escaños en la Legislatura sin disputar la conducción de la Casa Gris, como el espacio de Granata y el Frente Amplio por la Soberanía, liderado por Carlos Del Frade.

Granata Convencion

“Independientemente de nuestro caso, nos parece un retroceso institucional. El sistema actual funciona muy bien y permite a las minorías tener una representación en la cámara”, afirmó a Letra P un legislador de Somos Vida.

“Sabíamos que tras el cambio de la Constitución que establece una representación proporcional (NdR: el cual termina con la mayoría automática de 28 bancas para el espacio más votado, hoy en manos de Unidos) alguna trampita iban a hacer para intentar mantener la mayoría legislativa”, añade la misma fuente con resignación.

Los caminos de Somos Vida para 2027

En el entorno de la diputada remarcan que, además de que “no se le caerían los anillos si tiene que ir como candidata a gobernadora”, Granata también evalúa pegar el salto a la escena nacional. No son pocos quienes en su espacio todavía lamentan que no haya competido por una banca de diputada en las últimas elecciones de octubre.

Dentro de la tropa provida analizan los posibles caminos que hoy considera la líder del partido. Razonan que el alto grado de conocimiento del que goza la expanelista de televisión la favorecería en una eventual candidatura a gobernadora y esto traccionaría los votos suficientes para que el espacio pudiera obtener algunas de las 50 bancas en juego en Diputados.

granata-bloque

Actualmente, el bloque de Somos Vida lo componen, además de Granata, Emiliano Peralta, Silvia Malfesi y Alicia Azanza. Sin embargo, en la elección de 2023 había obtenido siete bancas. Tres de sus integrantes terminaron armando un nuevo bloque.

En la evaluación del escenario político, el team celeste acepta que las elecciones nacionales terminan siendo atravesadas por la polarización y reconoce que el camino de Granata hacia el Congreso no está allanado ni exento de riesgos.

El vínculo de los celestes con La Libertad Avanza

Tal como contó Letra P, La Libertad Avanza en Santa Fe, bajo el comando de la karinista Romina Diez, evidenció gestos de mayor flexibilidad al abrir el juego a distintos actores de la política de la bota.

Si bien dentro de la tropa de Granata reconocieron a este medio que recibieron llamados del tinglado libertario para hacer “tábula rasa” con el fin de engrosar las filas mileístas, también ven como improbable un acuerdo entre Romina y Amalia pensando en 2027.

GranataMilei.jpg
Amalia Granata y Javier Milei donde nació su amistad, ahora reconciliada: en los estudios de televisión.

Aunque falta mucho para el próximo round electoral y el panorama es incierto, en Somos Vida apuestan a consolidar las alianzas que forjaron para competir en la elección de convencionales constituyentes. En aquellos comicios, Granata se acercó a lilitos de la Coalición Cívica, como Lucila Lehmann, y a radicales díscolos, como Eugenio Malaponte.

