Tierra del Fuego: Gustavo Melella designó a Alejandro Barrozo como nuevo ministro de Economía

Gustavo Melella designó a Alejandro Barrozo como nuevo ministro de Economía de Tierra del Fuego , en reemplazo de Francisco Devita , quien dejó el cargo tras una etapa que el gobierno provincial calificó como “destacada”. Aunque consesuado con anticipación, el cambio se produce a días del comienzo de una nueva etapa para el régimen de promoción industrial vigente en la provincia .

Buscando bajar el dramatismo a los cambios en un área sensible como la económica, el Ejecutivo fueguino señaló que el cambio respondió a un “reacomodamiento normal y habitual de cara al inicio de un nuevo año de gestión”. De hecho, los decretos que oficializaron las salidas de Devita; del secretario de Finanzas, Eduardo Ignacio Almirón Denis ; de la directora provincial de Hacienda, María de los Ángeles Vásquez ; de la secretaria Legal del ministerio, Lisi Cristófano ; y de la jefa de Gabinete de la cartera, Majo Palleiro , se firmaron el 30 de diciembre y se hicieron efectivos en el comienzo de 2026.

Si bien el propio Melella aseguró que la salida de Devita había sido consensuada hace meses por un "pedido personal" del ahora exministro, el recambio de la cartera económica se produce a una semana de la eliminación total del arancel de importación de teléfonos celulares, que acompañado de otros cambios marcará una vuelta de página para el régimen de promoción industrial fueguino, que impulsa a la economía provincial desde la década del 70.

Durante el anuncio que oficializó la llegada de Barrozo, Melella destacó el rol cumplido por Devita y sostuvo que su paso por el ministerio resultó clave para atravesar un período complejo para la economía fueguina. “Quiero agradecer profundamente a Francisco Devita por su trabajo, dedicación y compromiso. Su gestión ha sido fundamental para la estabilidad económica de la provincia”, expresó.

El gobernador fueguino remarcó además que el recambio no implicará un cambio de rumbo en la política económica. Según afirmó, la decisión apuntó a sostener la línea de trabajo desarrollada hasta el momento, con foco en la administración responsable de los recursos y el equilibrio de las cuentas públicas.

Melella, que a finales de 2025 nombró como jefe de gabinete a Jorge Canals en reemplazo de Agustín Tita, su hombre de confianza que asumió en la Cámara de Diputados, anticipó que Barrozo no será el último ministro que se sume al equipo de gobierno. "Vendran nuevos cambios, porque siempre vamos renovando y fortaleciendo áreas", aseguró.

Quién es el nuevo ministro de Economía de Tierra del Fuego

El gobernador resaltó la trayectoria del flamante titular de la cartera económica y subrayó su recorrido dentro del Estado fueguino. Melella definió al contador público que se hará cargo de la economía provincial como “un profesional con una vasta trayectoria en el Estado provincial, cuyo conocimiento y experiencia garantizan la continuidad del trabajo y el rumbo que hemos trazado”.

Barrozo se convirtió en el cuarto ministro de Economía desde que Melella conduce el Ejecutivo provincial. Durante la primera gestión, esa cartera estuvo a cargo de Guillermo Fernández, entre 2019 y 2021, y luego de Federico Zapata entre 2021 y 2023. En el segundo mandato, el área fue encabezada por Devita.

Con una extensa trayectoria en la administración pública, que incluyó funciones como Contador General, secretario de Hacienda y secretario de Ingresos Públicos y Coordinación Fiscal, además de su paso por el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Recaudación Fueguina, Barrozo afronta una etapa clave para la economía provincial, con la expectativa de sostener la estabilidad y encarar los desafíos financieros del nuevo período de gestión.

Los desafíos en la provincia más austral de la Patagonia

El nuevo ministro asume en un contexto marcado por la caída de recursos y un alto componente de gasto rígido, donde la gestión económica ocupó un lugar central en la agenda gubernamental. En ese escenario, la continuidad de las políticas vigentes apareció como uno de los ejes principales del recambio.

Al asumir, agradeció la confianza depositada. “Asumo con el compromiso de trabajar incansablemente por la economía de todos los fueguinos”, señaló Barrozo que, como primer paso de su gestión, deberá definir su equipo de trabajo, ya que con Devita se fueron sus principales espadas de la gestión.

Embed

Los cambios que se harán efectivos el 15 de enero marcarán una nueva etapa para la producción fueguina y para el mercado de la electrónica en la Argentina. A partir de ese día se dejarán de cobrar aranceles para la importación de teléfonos celulares y se rebajarán derechos de importación para otros productos como consolas de videojuegos, televisores y aparatos de aire acondicionado.

La puesta en marcha de la nueva etapa implica un cambio brusco para la industria fueguina, que concentra buena parte del empleo privado en el sector electrónico, especialmente en lo relacionado con la producción de teléfonos móviles.

El anuncio de la medida en mayo generó una gran reacción sindical, con un paro general y manifestaciones de trabajadores en las puertas de las fábricas de Río Grande mostrando su descontento. Para apaciguar las aguas, el sector productivo, la provincia, la Nación y la representación gremial armaron mesas de diálogo que, hasta el momento, no trajeron soluciones.

En ese contexto asume el nuevo ministro de Economía, que tendrá la tarea de contener una situación en la que el futuro del empleo privado y la reconversión empresaria aparecen como las incertidumbres centrales.