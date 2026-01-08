DISCUSIÓN 2027

Dante Gebel, de actor religioso a estrella en las redes sociales: los números del fenómeno

El pastor irrumpió con fuerza en la conversación digital en las últimas semanas. Su nombre duplicó en menciones a Axel Kicillof. El informe de Ad hoc.

Letra P | Susana Maidana
Por Susana Maidana
Dante Gebel, de actor religioso a estrella en las redes sociales

Dante Gebel, de actor religioso a estrella en las redes sociales

Notas Relacionadas
Dante Gebel, ¿otro Javier Milei para 2027?
¿QUIÉN LE DISCUTE EL 2027 A MILEI?

Gebel, ¿un "elegido" para la Casa Rosada?

Por  Guillermo Villarreal

Según un informe de la consultora Ad hoc, elaborado entre el 1 de diciembre y el 5 de enero, el pastor influencer se posicionó como una de las figuras más mencionadas en el debate político online. El fenómeno despertó interrogantes sobre su origen, su alcance real y el rol que podría ocupar en la pelea presidencial del próximo año. ¿Un candidato outsider en construcción?

De actor religioso a fenómeno digital

Durante el último mes de 2025, las menciones a Gebel se multiplicaron de manera abrupta. En pocos días, su nombre comenzó a circular en medios nacionales y redes sociales asociado a la posibilidad de una candidatura presidencial capaz de pelearle el poder a Javier Milei.

Gebel, socio de Mario Pergolini, acumuló alrededor de 770 mil menciones, cifra que lo ubicó por encima de dirigentes con fuerte trayectoria política como el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que registró cerca de 437 mil, y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con aproximadamente 406 mil menciones. El pico máximo fue el 14 de diciembre, pero luego su intalación en las redes sociales se redujo notoriamente.

Ese día se combinaron dos factores que potenciaron su presencia en el mundo digital: su programa La Divina Noche registró un fuerte aumento de rating y los medios analizaron su posible proyecto política en distintas notas y columnas de opinión. Es decir, el salto en visibilidad no respondió a una estrategia del propio Gebel, sino a la instalación de su figura por terceros.

Encuesta sobre Dante Gebel

¿Un opositor inesperado en un escenario vacío?

La aparición del pastor, que mueve multitudes y divide al evangelismo, se produjo en un contexto de debilidad de la oposición tras las elecciones legislativas de octubre, que le dio un contundente triunfo a La Libertad Avanza. Mientras Milei continúa concentrando gran parte de la atención digital, los referentes del peronismo muestran menor capacidad de protagonismo sostenido. En ese vacío, la figura de Gebel aparece como una posible canalización del descontento.

Los datos del informe de Ad hoc muestran una paradoja: si bien su volumen de menciones superó al de dirigentes con trayectoria, el nivel de conocimiento público y la intención de voto son muy bajos. De hecho, una encuesta de la consultora CB reveló que sólo el 1,8% votaría al evangelista si las elecciones fueran hoy.

Alta visibilidad, baja sustentabilidad

Otro dato clave del fenómeno es quiénes impulsaron la conversación. Buena parte de los usuarios más influyentes que mencionaron a Gebel no pertenecen a espacios opositores tradicionales, sino a comunidades libertarias y macristas, muchas veces con un encuadre crítico.

Con el correr de los días, el volumen de menciones descendió de forma marcada. El caso de Dante Gebel deja una señal clara: en la era digital, la visibilidad puede construirse rápidamente, pero sostenerla en el tiempo y transformarla en capital político real es un gran desafío que no todos pueden cumplir.

encuesta sobre Dante Gebel 2
Temas
Notas Relacionadas
Pedro Rosemblat, Dante Gebel y Tomás Rebord. ¿Alguno enfrentará a Javier Milei?
¿QUIÉN LE DISCUTE EL 2027 A MILEI?

Un outsider para sacar a otro de la Casa Rosada

La construcción de una antítesis libertaria a contrarreloj. El globo de Dante Gebel y los estadios de Rebord y Rosemblat. Grabois, el no tan opuesto.
La mesa principal del lanzamiento de la campaña Dante Gebel presidente.
DISCUSIÓN 2027 | UN OUTSIDER POR OTRO

Está sucediendo: lanzaron la campaña Gebel presidente

Gremios peronistas armaron "Consolidación Argentina", un soporte para "una eventual candidatura" del pastor de moda. La clonación de Javier Milei.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

El Presidente Javier Milei y 17 gobernadores, mimos y cero hostilidad en el primer encuentro tras las elecciones.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Reforma laboral: gobernadores hacen cuentas por Ganancias mientras esperan al enviado Santilli

Por  Gabriela Pepe
El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro junto al ministro de Economía Toto Caputo. La reforma laboral, un punto de debate. 
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Reforma laboral: Pullaro ata la rebaja de Ganancias a que Caputo le pague la deuda de la Caja de Jubilaciones

Por  Lucio Di Giuseppe
Dante Gebel, de actor religioso a estrella en las redes sociales
DISCUSIÓN 2027

Dante Gebel, de actor religioso a estrella digital: los números del fenómeno

Por  Susana Maidana
Guillermo Castello llevó el reclamo contra las tasas municipales a la Suprema Corte bonaerense 
DIFERENCIAS EN EL EQUIPO

Un libertario lleva a la Corte bonaerense la polémica por el cobro de la tasa vial de Mar del Plata

Por  José Maldonado