Federico Sturzenegger vuelve a la carga con otro plan de ajuste para Vialidad Nacional

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , volvió a la carga con un nuevo combo de motosierra y ajuste destinado a reducir la estructura, las funciones y la dotación de técnicos y empleados que tiene Vialidad Nacional .

Tras el revés propinado por el Congreso a fines de agosto del año pasado, cuando dejó sin efecto el DNU 461/25, que había eliminado el organismo, ahora Sturzenegger quiere implementar un “proceso de reorientación institucional” que apunta a quitarle a Vialidad la ejecución de todo tipo de obras de ampliación y reparación de caminos para que pase a ocuparse solamente de “tareas operativas enfocadas en la planificación estratégica y en el control y fiscalización” de las concesionarias privadas que se harán cargo de las rutas más transitadas mediante el cobro de peajes.

En medio de la apertura de un nuevo esquema de retiro voluntario, la conducción del organismo vial, encabezada por el menemista Marcelo Campoy , recibió la semana pasada la “hoja de ruta” elaborada por el equipo desregulador de Sturzengger que deberá seguir a lo largo de este año.

Redactado por el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña , el informe oficial con las acciones a implementar en Vialidad destaca que “la actual estructura funcional se encuentra altamente sobredimensionada en términos de cantidad de cargos, sin guardar una relación razonable con la dotación efectiva de personal y las funciones sustantivas que desarrolla el organismo”.

Agrega que “la significativa proporción de cargos vacantes, la baja relación promedio de agentes por cada cargo de estructura, así como la proliferación de unidades de escasa entidad funcional, evidencian la necesidad de revisar y racionalizar integralmente el diseño organizacional, a fin de adecuarlo a las reales necesidades operativas, técnicas y de planificación del organismo”.

vialidad nacional 2.jpg Protestas del personal de Vialidad Nacional: Federico Sturzenegger vuelve a tirar el achique del organismo. Captura de redes

El análisis identificó tres puntos relevantes que, a juicio del Gobierno, explican la situación actual de Vialidad:

-Tiene una estructura compuesta por 1.545 cargos gerenciales y de dirección que se distribuyen entre la casa central y los distritos provinciales y abarcan múltiples niveles jerárquicos y unidades orgánicas.

-Del total de los cargos de la estructura superior del organismo, el 26% se encuentra vacante, lo que evidencia que una porción significativa de la estructura funcional no se encuentra efectivamente cubierta, ni resulta indispensable para el funcionamiento operativo actual.

-La relación entre dotación de personal y cargos de conducción y supervisión arroja un ratio promedio de 3,18 agentes por cada cargo de estructura, valor que pone de manifiesto una elevada densidad de cargos jerárquicos en relación con la dotación efectiva.

El plan para achicar Vialidad Nacional

Ante ese escenario, el plan de ajuste para “adecuar la estructura organizativa” diseñado por Fariña, un economista especializado en comercio internacional y exconsultor externo para proyectos del Banco Mundial y el BID, plantea los siguientes lineamientos:

-"La eliminación de situaciones de unicidad funcional y la supresión de aquellas unidades organizativas que sean la única unidad dependiente de otra, debiendo integrarse dichas dependencias directamente al nivel jerárquico superior correspondiente".

-"Supresión de unidades sin entidad funcional suficiente, entendiéndose por tales aquellas unidades organizativas cuya existencia no se justifique en función de la amplitud de las funciones asignadas o del volumen efectivo de gestión a su cargo".

vialidad-nacional-reparacion-ruta-22jpg.webp El vaciamiento de Vialidad Nacional, una ofensiva del gobierno libertario, es resistida por la Patagonia y otras provincias.

-"Reducción de la relación de agentes por cada cargo de estructura para que sea consistente con las funciones asignadas y el volumen de gestión".

-"Estandarización de la estructura organizativa de los distritos mediante la definición de un esquema común, con denominaciones, niveles jerárquicos y funciones homogéneas".

-"Alcanzar una proporción de cargos administrativos y de apoyo respecto de los cargos sustantivos que no supere el 35%, a fin de asegurar una adecuada focalización de la estructura organizativa en las funciones sustantivas del organismo".

-"Implementar una actualización normativa interna basada en criterios de eficiencia administrativa, racionalización de recursos, simplificación organizativa y fortalecimiento de las funciones de planificación y control".

El staff de Vialidad Nacional

Los datos elevados por Vialidad al área de Sturzenegger indican que el staff de 1.545 jerárquicos se compone de la siguiente manera: dos autoridades políticas, 15 gerencias ejecutivas, 26 gerencias, 24 jefaturas de distritos, 68 subgerencias, 350 divisiones y 1.060 cargos seccionales. Desde fines de 2023, la dotación total del organismo bajó un 14% al pasar de 5.711 a 4.927 agentes.

El recorte de fondos para obras que viene registrando por el ajuste libertario acenturon el deterioro y el mal estado de casi todas las rutas nacionales.

Según un relevamiento de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), entre el 65% y 70% de las rutas de la red vial nacional se encuentran en estado regular o malo, lo cual impacta negativamente en las condiciones de seguridad y en los costos de movilidad que deben afrontar tanto los usuarios particulares, como para las empresas de ómnibus y las transportistas de cargas.

54558747263_e1483fcaa5_k.jpg Rutas nacionales destruidas en Río Negro por el recorte de fondos para mantenimiento dispuesto por el gobierno de Javier Milei.

Con los sueldos congelados desde agosto de 2024 y escasos recursos para obras, la conducción de Vialidad abrió hasta mediados de marzo una nueva ronde de retiros voluntarios que tiene como objetivo la desvinculación de una cantidad cercana a 1.000 agentes.

Tal como contó Letra P, el programa de retiro anticipado prevé tres variantes de gratificaciones extraordinarias:

-El 90% del sueldo por cada año trabajado con tope máximo de cálculo de 24 años.

-El 85% del sueldo por cada año trabajado con un adicional de “cobertura asistencial” durante 12 meses que equivalente a los aportes y contribuciones a la obra social.

-El 90% del sueldo mensual con tope máximo de cálculo de 12 años para personas de más de 64 años que están próximos a jubilarse.

Si la liquidación total no supera los $ 10 millones, se efectuará en un solo giro. Entre ese monto y 20 millones, se abonará en tres cuotas; entre 20 y 30 millones, en cinco partes, y por arriba de los 30 millones, el pago se concretará en ocho cuotas mensuales.