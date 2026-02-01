La guerra del hielo: Javier Milei se derrite ante Donald Trump y congela a China

La Argentina será protagonista, este miércoles, del encuentro mundial sobre minerales críticos que encabezará en Washington el secretario de Estado Marco Rubio . La cumbre tiene como objetivo que Estados Unidos pueda asegurarse la importación de elementos que considera esenciales para afianzar su seguridad nacional , según indica la orden ejecutiva que publicó Donald Trump a mediados de enero.

El gobierno de Javier Milei enviará como representante al canciller Pablo Quirno , quien anunció la invitación con bombos y platillos y aseguró que “será una oportunidad para atraer inversiones para el país”. En los hechos, implicará que Argentina asumirá el compromiso de darle a Estados Unidos acceso privilegiado a minerales críticos , en particular litio y cobre, cuya producción en escala depende de la aprobación de los cambios a la ley de glaciares, que la Casa Rosada envió al Congreso con acuerdo de los gobernadores de las provincias cordilleranas.

La cumbre convocada por Rubio es un capítulo central en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos , que la Casa Blanca publicó en noviembre. El documento redefinió las prioridades de política exterior del país, señaló lo que considera como amenazas para su seguridad y puso énfasis en el dominio del hemisferio occidental .

Argentina fue convocada a participar del encuentro inaugural sobre Minerales Críticos que encabezará @SecRubio el 4 de febrero en el Departamento de Estado.

“Deberíamos asociarnos con los gobiernos de la región y las empresas para construir infraestructura energética escalable y resiliente e invertir en el acceso a minerales críticos”, remarca el documento, que habla de la necesidad de impedir que actores que no forman parte del hemisferio occidental - como Rusia y China - controlen puertos, infraestructura crítica y los elementos considerados esenciales para la transición energética.

Según publicó la agencia Bloomberg, el objetivo de Estados Unidos es “alcanzar un acuerdo” para diversificar y fortalecer las cadenas de suministro que les “ayude a reducir su dependencia de los minerales críticos” que controla China. Además, Trump buscará fijar precios mínimos de importación . La última versión de la lista de minerales críticos, elaborada por el Servicio Geológico de Estados Unidos incluye 54 elementos , como el litio, cobre, cobalto, manganeso, grafito y níquel.

Javier Milei, el mejor alumno

La nueva Estrategia de Seguridad de Estados Unidos es un mensaje directo para los países aliados de América Latina, a los que Trump exige un alineamiento y la expulsión de China en actividades como la minería o la exclusión de áreas estratégicas del gigante asiático. Como buen alumno, Milei ya empezó a mostrar que piensa cumplir con sus deberes.

En diciembre, el Gobierno volvió a llamar a licitación para el dragado y balizamiento de la hidrovía del Paraná, por la que sale el 80% de las exportaciones argentinas. Se trata de un negocio millonario, además del control de una salida estratégica de los puertos hacia el océano. La licitación se hará en febrero.

El pliego prohíbe expresamente la participación en el proceso de empresas que “sean controladas, directa o indirectamente, por Estados soberanos o agencias estatales”, además de firmas o personas incluidas en las listas que publica la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La cláusula está claramente orientada a excluir a las compañías chinas.

En el mismo sentido, el 5 de enero, el Gobierno publicó el decreto 5/2026, que modifica el régimen de contrataciones de la administración pública nacional, y excluye expresamente de futuros contratos a las empresas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La norma, tan minuciosamente redactada, fue rápidamente leída por China como un bloqueo “indirecto” a sus empresas, por pedido de Estados Unidos.

El RIGI y las mineras chinas

En junio de 2024, tras un intenso debate, el Gobierno consiguió la aprobación de la ya célebre ley Bases. El proyecto incluyó la creación de Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que resultó ser la apuesta principal de la Casa Rosada para conseguir el ingreso de divisas y la reactivación económica. El régimen ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años a inversiones superiores a 200 millones de dólares.

Desde entonces, el comité evaluador del Ministerio de Economía, recibió 14 presentaciones de proyectos de parte de mineras que solicitaron el ingreso al régimen. Los pedidos se hicieron entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, para proyectos relacionados con cobre, litio, oro y plata, en las provincias de Catamarca, Salta, San Juan y Jujuy.

Cuatro de los proyectos ya fueron aprobados. Las empresas que consiguieron el aval fueron la australiana Galan Lithium (para el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca); la anglo-australiana Río Tinto (para Rincón, en Salta); la canadiense Mc Eweb Mining (para Los Azules, San Juan); y el conglomerado con sede en Canadá, Aisa Group (para Gualcamayo, San Juan).

Importante: Nuevo RIGI

BHP y Lundin Mining acaban de aplicar al RIGI para su proyecto Vicuña.



— totocaputo (@LuisCaputoAR) December 12, 2025

En tanto, otros nueve proyectos están pendientes de evaluación y solo uno fue rechazado, el de la minera Ganfeng, de origen chino, para la producción de litio, en Salta. Según explicó el ministro Toto Caputo, el proyecto Mariana “no cumplía con los requisitos de ingreso al régimen, entre ellas la obligación de inversiones mínimas requeridas para los próximos dos años” y ya estaba en marcha cuando la empresa hizo la presentación.

El rechazo resultó curioso, en medio de la desesperación del Gobierno por atraer inversiones y del alineamiento con Estados Unidos, que promueve el bloqueo del acceso de China a los minerales como el litio. Sin embargo, según pudo saber Letra P, Ganfeng está a punto de presentar un nuevo pedido de acceso al RIGI, para el proyecto Pozuelo Pastos Grandes, también dedicado al litio.

El proyecto obtuvo en noviembre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), según anunció el gobernador Gustavo Sáenz. La iniciativa prevé una inversión estimada de más de dos mil millones de dólares. Hay dudas entre los capitales de origen chino sobre si el gobierno le dará luz verde. Por lo pronto, la empresa tomó un recaudo extra y contrató para la presentación al estudio del salteño Bernardo Saravia Frías, un defensor del RIGI. Saravia Frías fue procurador del Tesoro de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri y conoce bien al ministro Caputo. En el gobierno de Salta creen que, esta vez, el comité evaluador aprobará el proyecto chino.

La ley de glaciares, en el centro de la discusión

A mediados de enero, Milei publicó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso e incluyó en el temario el proyecto de modificación de la ley de glaciares. La iniciativa cuenta con el impulso de los gobernadores cordilleranos y de las mineras, que quieren expandir sus áreas de exploración y explotación a zonas periglaciares, hoy vedadas.

La norma busca modificar ciertos artículos para darles a las provincias la potestad de tomar decisiones respecto de las actividades que se pueden llevar adelante en los glaciares y dentro del ambiente periglacial. De acuerdo con la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), si bien “los glaciares y el ambiente periglacial que constituyan 'reservas estratégicas de recursos hídricos' deben protegerse”, la ley “requiere aclaraciones porque no todos los glaciares y ambiente periglacial constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos”.

Como contó Letra P, la modificación de la norma generará una lluvia de amparos judiciales de parte de asociaciones que buscarán frenar el avance de la actividad minera. Más de 85 constitucionalistas y académicos ya enviaron una carta al Congreso en la que advierten que el proyecto de reforma “es inconstitucional y pone en jaque el derecho constitucional ambiental”.

El Gobierno, mientras tanto, avanza. Para Milei y los gobernadores, la aprobación de la norma podría generar una ola de pedidos de ingreso al RIGI, con una proyección de exportaciones por 25 mil millones de dólares. Las mineras están a la expectativa. Hay seis proyectos destinados a la explotación de cobre que solo esperan luz verde. El cobre está destinado a ser el gran protagonista de la transición energética. Cuatro de los dode mayores proyectos cupríferos del mundo están en Argentina.

Atrás de Donald Trump

Mientras se redefine el tablero global, Donald Trump ya confirmó que viajará a China en abril para reunirse con Xi Jinping. El gesto será retribuido por el presidente chino a fines de este año. La reunión será histórica. El norteamericano buscará exhibir su dominio sobre su hemisferio. Para eso es clave el alineamiento de los países que le aseguran la provisión de minerales.

En tanto, en las últimas horas amenazó al régimen de Irán con iniciar una acción militar. La cuestión iraní tiene como objetivo presionar a China. Las importaciones de gas y petróleo del gigante asiático dependen en un 50% de los países de Oriente Medio.

Mientras, China aceleró esta semana su salida de los activos estadounidenses y generó pánico en Wall Street. Según el Tesoro de los Estados Unidos, las tenencias de Pekín cayeron a los 682.600 millones de dólares. La estrategia de desdolarización de China es un golpe letal para Estados Unidos. El JP Morgan anunció “un derrumbe total”.

El gigante asiático juega con cartas fuertes para negociar con Trump la recuperación de Taiwán para 2027. Trump busca mostrarse nuevamente como el hacedor de acuerdos duraderos de paz justo antes de las elecciones de medio término en su país. Un buen negocio para ambos.

Milei está a la espera. El argentino anunció que que viajará a China este año. Irá después que Trump. A principios de año dijo que no tiene previsto romper lazos comerciales con ese país. Días más tarde, Pekin destrabó el envió de fondos para una de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, tras dos años de parálisis. Todo, bajo la estricta supervisión de Washington.