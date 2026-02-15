FINANCIAMIENTO ELECTORAL 2025 | CABA

El Estado costeó el 80% de la campaña de Patricia Bullrich y el voto de Lousteau fue el más caro

Para la categoría Senado, LLA recibió $73 millones de privados y gastó $359 millones. El PJ también dependió de fondos públicos. El Turco García salió ganando.

Letra P | Sebastián Iñurrieta
Por Sebastián Iñurrieta
Patricia Bullrich, de campaña como candidata de La Libertad Avanza.&nbsp;

Patricia Bullrich, de campaña como candidata de La Libertad Avanza. 

Sólo el 20% de los $359.041.707 que costó la campaña porteña que depositó a Patricia Bullrich en el Senado provino de donaciones privadas. La Libertad Avanza recaudó, para esa categoría, unos $73.805.296 de aportes de personas jurídicas y físicas, mientras que recibió $274.187.306 del Estado que el propio oficialismo busca reducir a su mínima expresión.

Hace dos años, en el camino que lo depositó en la presidencia, Javier Milei afrontó su campaña presidencial para las generales con el 87% de fondos públicos, tal como contó Letra P en su momento. Los datos surgen de los informes de financiamiento que las alianzas que compitieron en las legislativas 2025 presentaron ante la Cámara Nacional Electoral (CNE).

A diferencia de la bonaerense, la campaña de LLA en la Ciudad de Buenos Aires dependió en gran medida de fondos estatales, incluso contando que la categoría Diputados recibió una mayor inyección de dinero privado que el tramo de Bullrich. La boleta que llevó a Alejandro Fargosi como primer candidato recibió $81.618.527 del Estado mientras que recaudó $257.649.713 de donaciones privadas.

El costo de votar a La Libertad Avanza

En promedio, entre ambas campañas (cada una tiene sus propios ingresos y también egresos), el oficialismo nacional las financió con el 54% gracias a transferencias públicos. Aparte declaró otros $31.217.023 recibidos de otros órganos, en este caso filiales de LLA de otros distritos, incluyendo apenas $110.446 aportados por el PRO metropolitano, su socio en la alianza.

Cada uno de los 1.612.038 votos que recibió LLA (sumando los recibidos en ambas categorías) costó 446 pesos.

image
Fragmento del informe de financiamiento de La Libertad Avanza.

Fragmento del informe de financiamiento de La Libertad Avanza.

Un poco más caro resultó el sufragio del peronismo ($536 cada uno de los 951.139 votos), que en la Ciudad utilizó el membrete de Fuerza Patria. La campaña al Senado, con la cual logró renovar su banca Mariano Recalde, costó $357.891.801; mientras que mucho más austera fue la que encabezó Itai Hagman, que declaró egresos por menos de la mitad: 151.778.983 pesos.

Por ambas categorías, FP declaró haber recibido $395.382.592 y $114.288.193 de privados; es decir que, al igual que a Bullrich, el 80% fue financiado por el Estado.

Menos aportes privados consiguió el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT): mientras gastó $230.999.591, apenas recaudó $13.599.200 de donaciones (que fueron a la campaña a diputada de Myriam Bregman, no a Christian Castillo que se candidateó sin éxito a senador). Representa casi un 6% de los gastos totales. En promedio, cada voto de la izquierda costó 963 pesos. Entre ambos tramos, el FIT obtuvo 239.921 sufragios.

El sufragio más caro, pero no para el Estado

El triple salió cada voto de Ciudadanos Unidos, que, al igual que su filial bonaerense, fue el sufragio más costoso. La campaña gracias a la cual con lo justo Martín Lousteau logró mudarse del Senado a la cámara baja, y que dejó sin nada a Graciela Ocaña, tuvo un valor de $2.924 por cada uno de los 182.955 votos que obtuvo la papeleta completa.

Manes Loustau.jpeg
Martin Lousteau y Graciela Ocaña, de campaña.

Martin Lousteau y Graciela Ocaña, de campaña.

El frente declaró gastos por $535.037.863 y casi el 60% fue afrontada con dinero privado. Mientras CI recibió $222.302.934 de fondos públicos, personas físicas y jurídicas donaron $312.754.268.

¿Quién puso el dinero?

En FP los principales candidatos bancaron sus propias campañas con sus bolsillos: Recalde y Hagman donaron, cada uno, $10.000.000 para financiar sus respectivos tramos.

En LLA aportó un donante que ya había apostado (financieramente) por Milei en 2023: Sebastián Braun, de la familia dueña de La Anónima, depositó $20.000.000 en dos pagos. En el ranking de financistas aparecen Gastón Corral, con $6.000.000, y Carlos Calderón, con 4.245.000 pesos.

Por el lado de las empresas, el monto más abultado lo transfirió Estremar S.A. ($20.350.000) mientras que Frigorífico Rioplatense, de Martín Costantini, y Galo S.A., de Enrique Duhau, donaron $20.000.000, cada una. La firma del empresario agropecuario también puso $90.000.000 para la campaña de LLA en la provincia de Buenos Aires.

La campaña porteña del oficialismo fue la encargada de costear el búnker que se montó en el Hotel Libertador para esperar los resultados.

image
