Santa Fe: la boleta única, las PASO y la competencia de los municipios tensan la discusión en Unidos

Las reformas que impulsa Pullaro generan debate en el oficialismo. Semana de rosca y reuniones claves. Cambios en puerta y apertura de sesiones a la vista.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe.

Santa Fe: la jugada a tres bandas de Maximiliano Pullaro con la reforma laboral de Javier Milei
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Santa Fe: la jugada a tres bandas de Pullaro con la reforma laboral de Milei

Por  Gustavo Castro

Ley de Municipios, el primer desafío de Maximiliano Pullaro

Por ahora sólo ingresó de manera formal la Ley de Municipios, que tiene preferencia para ser tratada el 5 de febrero en el Senado. Con la reforma constitucional, el período de sesiones ordinarias en Santa Fe se inicia el mes próximo, y ya no el 1 de mayo. Las primeras semanas de enero las negociaciones estuvieron calmas y prácticamente paradas, por lo que diferentes fuentes le dijeron a Letra P que es difícil que salga ese primer encuentro. “Faltan encontrar algunos consensos técnicos y políticos”, resumió un legislador.

Pullaro - socialismo.png
El socialismo encara una negociación con Maximiliano Pullaro para ver si se suma al armado de los gobernadores.

El socialismo encara una negociación con Maximiliano Pullaro para ver si se suma al armado de los gobernadores.

Competencias y estructuras de los poderes Ejecutivo y Legislativo

El proyecto que le sumaría viceintedencias a las ciudades de Santa Fe y Rosario plantea cambios profundos en el funcionamiento de las localidades. En el contrapunto que mantienen radicales y socialistas aparecen, por ejemplo, cuestiones vinculadas con la nueva estructura que tendrán los Ejecutivos y concejos deliberantes. Como se busca distinguir cuatro clases de municipios de acuerdo a la cantidad de habitantes, el socialismo pretende discutir el alcance que tendrá esa distinción en cada tipo de localidad.

Otro punto de debate es el de las obligaciones que tomará cada municipio con la transferencia que la provincia hará de competencias o servicios, y cómo será la asignación de recursos para que las gestiones locales puedan funcionar con esas modificaciones. Hay puntos de acuerdo y otros que no. Habrá que ver cómo fluyen las discusiones.

En las diferentes terminales políticas -incluso en la UCR- dan por hecho que el texto enviado por el Ejecutivo sufrirá cambios. En esta semana habrá algunos encuentros entre diferentes legisladores y no se descarta hacer reuniones de bloque. Mientras tanto, al interior de cada espacio también hay intercambios y habrá tertulias partidarias para sellar posturas y avanzar en las negociaciones.

La reforma electoral de Santa Fe se mete en la discusión

Si bien el único proyecto que tiene una fecha estimativa para ser tratado es el de Municipios, su futuro también depende de la discusión que se llevará a cabo con la reforma electoral. En las diferentes tribus reconocen que es una especie de “negociación integral” y que sobre la mesa se ponen ambos temas.

“La idea sería discutir los primeros meses del año”, planteó un legislador con llegada en la Casa Gris. Se debe definir cómo será el reparto de las bancas en Diputados y qué ocurrirá con el piso, entre otros puntos.

Tal como contó Letra P, el socialismo está agazapado y estudia en detalle la intención de Pullaro de atar la boleta de gobernador con la de diputados. La vigencia de las PASO, que alienta el peronismo, y la elevación del piso (del 1,5% al 3%) para superar las primarias y competir en la general, lo que impactará en la representación legislativa, forman parte del estudio socialista frente a la pretensión de avance rápido del radicalismo.

Los cambios en la Legislatura de Santa Fe

Con la reforma de la Constitución se modificó parte del funcionamiento interno de la Legislatura y el vínculo entre las dos cámaras. Uno de los cambios tiene que ver con que antes un proyecto podía ir y venir entre los dos recintos, en caso de tener variaciones, hasta cinco veces. Ahora eso se redujo y es hasta tres, siendo bastante similar al régimen nacional. ¿Gana poder algún sector o sigue todo igual?

michlig-constitucion

La cámara de origen continúa teniendo mayor “poder de decisión”, pero se acortan los tiempos. Si en el recinto de origen se aprueba un proyecto y en la revisora le hacen modificaciones, vuelve a la de origen y si allí llegan a los dos tercios pueden insistir con el texto original. Si en la revisora le introducen cambios con la aprobación de las dos terceras partes, la de origen necesitará las dos terceras partes para sostener el texto original.

Un ejemplo concreto podría ser que un proyecto iniciado en el Senado, donde Unidos cuenta con los dos tercios de los votos, se apruebe y en Diputados, donde tienen mayoría pero más fragmentada, se le hagan algunas cambios. Al volver a la cámara de origen puede insistirse con el texto original y aprobarse. Hay quienes temen que esto pueda ocurrir. Otros creen que con la nueva Constitución no cambiará nada y seguirá tal como venía ocurriendo.

