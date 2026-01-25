SEMANA SANTA FE

Maximiliano Pullaro y Diego Santilli: no hay foto, pero hay puentes

Pese a no compartir una postal, el gobernador y el ministro mantienen contacto fluido. Dos gestiones en marcha para ablandar el vínculo. No al toma y daca.

Letra P | Pablo Fornero
Por Pablo Fornero
El gobernador Maximiliano Pullaro y una lista de reclamos y demandas ya preparadada para el gobierno de Javier Milei.

El gobernador Maximiliano Pullaro y una lista de reclamos y demandas ya preparadada para el gobierno de Javier Milei.

Detrás de la foto que no fue, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ministro del Interior, Diego Santilli, hablan de manera permanente y buscan puentes para acomodar el vínculo entre la Casa Gris y la Casa Rosada. Con dos gestiones específicas, el gobierno libertario podría ganarse un gesto de acercamiento de parte del mandatario radical.

Notas Relacionadas
Maximiliano Pullaro y Javier Milei no logran encauzar su vínculo.
SEMANA SANTA FE

Tensión sin fin

Por  Lucio Di Giuseppe

“Estamos avanzando con muchos temas”, le confesó un ministro santafesino de primera línea a Letra P. Entonces, pese a rechazar de plano la postal reunionista per sé, Pullaro mantiene un puente aceitado con la Nación a través del Colo.

El principal reclamo de Maximiliano Pullaro a Javier Milei

En ese tren, una de las demandas, la mayor quizás, que el gobernador santafesino le hace a la gestión de Javier Milei es el pago de la deuda previsional que la Nación mantiene con la provincia. “Le debe a Santa Fe más de mil millones de dólares de la caja de jubilaciones, cerca de dos billones de pesos”, detalló Pullaro a fin de año, en una entrevista que le concedió a Cadena 3.

Es mucha, muchísima plata y cobrarla no será sencillo. O por lo menos, para empezar a creer que recibirá los fondos precisa de un entendimiento, de una mueca de confianza. No una palmada, una gestión, un movimiento. Se sabe que Milei premia a los amigos, pero en eso andan ambos, Santilli y Pullaro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1993679579039281234&partner=&hide_thread=false

Desde ya que el radical no le concederá una foto a Santilli si la Rosada le manda dos billones de pesos. No va a pasar. Con todo el de Hughes valoraría que la Nación, por un lado, finalizara obras de viviendas paralizadas correspondientes al plan Procrear y, por otro lado, le entregara a la Casa Gris edificios nacionales en desuso dentro del territorio santafesino.

Dos gestos que espera Santa Fe

Ambas gestiones no representan ni siquiera el diez por ciento de la deuda coparticipable. “No sé si llega al uno por ciento”, se ríe y ¿exagera? un funcionario de Unidos, pero en Rosario, por ejemplo, hay 416 viviendas paralizadas desde hace una década, en el marco del programa que lanzó el kirchnerismo. A la par, Santa Fe quiere para sí un edificio que tiene el Ejército en la ciudad de la bandera y otro que posee el Correo en la capital.

“Si no se hace algo, el Estado lo va a perder”, suele repetir Pullaro. Por ese motivo, funcionarios provinciales del área de Vivienda se reunieron más de una vez con sus homólogos nacionales. Hasta la diputada Gisela Scaglia intervino en el tema y la senadora Carolina Losada, de estrecho vínculo con la administración Milei, movió sus hilos.

Las viviendas del Procrear y los edificios nacionales no tienen punto de comparación con la deuda billonaria en juego. Ni siquiera se habla de la construcción de una ruta ni de su mantenimiento, pero algo es algo para el santafesino, al menos para acomodar la relación.

Al mismo tiempo, Pullaro se ocupa especialmente de que la negociación con Santilli no quede vista como un toma y daca. "Te saco estos temas y tus legisladores me sacan la reforma laboral", hablando mal y pronto, como pareciera operar en el caso de otros gobernadores, según la mirada de la Casa Gris. Por ese motivo, habrá foto, en la cabeza del santafesino, cuando le resuelvan los temas que demanda. Un mimo, al menos.

Provincias Unidas, siempre en la cabeza del radical

A la par de su vínculo con Santilli, Pullaro aprovecha enero para pensar cómo darle volumen a Provincias Unidas a lo largo de 2026. Después de la magra performance electoral de octubre, el radical recuperó terreno con la conformación de un bloque propio en Diputados y el padrinazgo clave que le dio a Leonel Chiarella para que agarrara la presidencia de la UCR.

Como una suerte de posta para ese camino, este sábado fue a Córdoba, al festival de Cosquín, para acompañar la delegación santafesina de folclore. Su par Martín Llaryora lo aguardó en el aeropuerto y juntos, antes de ingresar a la plaza Próspero Molina, se reunieron a agenda abierta para regalar una puesta en escena, un abrazo fraterno, al poder central.

Temas
Notas Relacionadas
Rogelio Frigerio recibió este jueves en Entre Ríos a Diego Santilli.
LIBERTARIOS & FEDERALES

Entre Ríos: Frigerio le dio a Santilli su respaldo a la reforma laboral y se llevó la promesa de más fondos

El gobernador confirmó su “apoyo contundente” al proyecto de modernización laboral. El ministro aseguró que en mayo llegarán nuevos fondos mensuales.
El gobernador Alberto Weretilneck con Diego Santilli y Manuel Adorni.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Weretilneck le dio su apoyo a la reforma laboral a Santilli y selló un acuerdo con YPF

El gobernador rionegrino amplió el abanico de respaldos que cosechó el ministro. El estado de las rutas nacionales, en agenda. La previa del GNL con Marín.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Amalia Granata sufre el avance de LLA y la reforma electoral, pero se aferra a una coincidencia con Pullaro
TEMPORADA DE ROSCA

Granata 2027: ventajas y desventajas de una candidata celeste en medio de la ola violeta

Por  Gustavo Castro
Mariano Cúneo Libarona está de licencia hasta el 2 de febrero. 
FUNCIONARIOS QUE NO FUNCIONAN

La purga del Gobierno no para: se esperan la salida de Cúneo Libarona y otras renuncias

Por  Pablo Lapuente
El ENRE y el Enargas en la era Javier Milei
EL ÚLTIMO QUE APAGUE LA HORNALLA

Portazo en el Enargas: la promesa incumplida y la sombra de Rocca detonaron la salida del interventor

Por  Antonio Rossi
El presidente de la UCR trabaja para alcanzar una síntesis entre senadores y gobernadores del partido.
ADELANTE RADICALES

La reforma laboral, primera gran prueba política para Chiarella

Por  Pablo Fornero