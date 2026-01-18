SEMANA SANTA FE

El socialismo y la reforma electoral de Maximiliano Pullaro

El PS tiene la llave para avanzar sin peros con los cambios en la Boleta Única local, pero protege su presente y su futuro. El silenzio stampa progresista.

Letra P | Pablo Fornero
Por Pablo Fornero
El pleno del socialismo en su fuerte, la Cámara de Diputados de Santa Fe.

Para sancionar una reforma electoral en Santa Fe se necesita del apoyo del socialismo. Por la mayoría que ostenta dentro de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados provincial, el PS se ganó un lugar determinante en la aprobación de leyes. Con todo, a sabiendas de que es un debate por venir, el progresismo se agazapa y llama a silencio.

Lo admitió el gobernador Maximiliano Pullaro, lo refrendó el presidente de la UCR, Felipe Michlig, y como publicó Letra P el peronismo ya discute el tema. De hecho, el sector que lidera el exgobernador Omar Perotti ya tiene un texto trabajado. La intención de reformar la Boleta Única, entonces, es un hecho.

El socialismo, central para Unidos en la cámara baja

Para lograrlo, Unidos sabe de antemano que precisa del acompañamiento del socialismo. El socio mayoritario del radicalismo en el oficialismo santafesino conduce la cámara baja de la mano de Clara García y puede, si así lo desea, bloquear la iniciativa. Es que el objetivo de un sector de la UCR de pegar la boleta de Diputados a la de gobernador atenta casi de manera directa contra el PS. A presente y a futuro.

Pullaro - García.jpeg
La presidenta de la Cámara de Diputados Clara García y el gobernador Maximiliano Pullaro, pilares de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Si bien todavía Unidos no oficializó el asunto, la reforma electoral es tema de pasillo en la Legislatura desde hace meses y el socialismo es observado en detalle por toda la política de Santa Fe, la oficialista y la opositora.

Un asunto sensible en Santa Fe

Al pegar las dos boletas, y en el caso hipotético de que Pullaro buscara su reelección, el socialismo podría quedar reducido a furgón de cola de la lapicera del gobernador. El mandatario radical, que cedió más de una vez en el armado de listas, como ocurrió en las legislativas de octubre último, podría no obstante armar una nómina a su gusto y antojo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2005272697866232230&partner=&hide_thread=false

El socialismo, que hoy tiene un bloque de 14 escaños, pero ya sabe que las 50 bancas en disputa en 2027 se repartirán por sistema D'Hondt, no quiere ver cómo su fortaleza y poderío se achica más aún. Es una discusión sensible, de movimientos delicados.

El PS no se pronunció sobre el tema. “Estamos en silencio. Gente trabajando”, se limitó a resumir uno de los voceros del partido. De los ocho dirigentes que Letra P contactó sobre el eventual debate, solo uno respondió.

Qué se viene en la Legislatura de Santa Fe

Por el momento, en la agenda legislativa tiene preferencia el tratamiento de la Ley Orgánica de Municipios, que el socialismo motoriza con fuerza. Pullaro abrirá formalmente el año legislativo el 15 de febrero, pero antes, la primera semana del segundo mes del año, la Legislatura daría avance a dicho proyecto.

“Es importante que todos consensuemos una ley, porque es un tema que nos involucra a todos. No veo una ley que salga por mayoría simple”, le resumió a Letra P uno de los alfiles socialistas del bloque. Para el dirigente, la reforma constitucional da el marco para que Santa Fe tenga, dentro de un mismo cuerpo normativo, todo su sistema electoral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2007950168637817042&partner=&hide_thread=false

A priori, la instancia de discusión llegará más temprano que tarde. No solo sobre la arista de pegar las boletas para la gobernación y para la cámara baja, sino sobre la vigencia de las PASO, que pide el peronismo. También sobre una eventual elevación de los pisos para superar las primarias (que hoy es del 1,5%) y para ingresar en las generales en el reparto de la representación legislativa (3%).

El debate no arrancó, pero el tema está instalado y Unidos, sobre todo el radicalismo, acelerará. A grosso modo, tiene el aval de la bancada mayoritaria del peronismo y de otros partidos menores de la coalición, pero la papa está en el socialismo.

