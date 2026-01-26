Libertarios vs. Federales

Reforma laboral: Llaryora patea su definición hasta que el proyecto pase a Diputados y deja libre a Vigo

El gobernador de Córdoba asume que no tiene peso en la rosca del Senado. Especula con que Milei deberá negociar cambios. La schiarettista, en la mira.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Martín Llaryora deja pasar el debate de la reforma laboral en el Senado&nbsp;

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, en la apertura del Festival de Cosquín
FERNET CON ROSCA

Los dos mensajes de Llaryora

Por  Yanina Passero

El plan quedó expuesto en la conferencia de prensa que compartió este sábado con su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Llaryora patea la pelota con dos condiciones generales que deben cumplirse para apoyar el nuevo marco: la preservación de los derechos laborales adquiridos y el respeto de los recursos que son de las provincias.

La reunión con Maximiliano Pullaro

Llaryora elige frases cargadas de sentido común, pero que anticipan que Provincias Unidas tampoco la tiene fácil para llegar a una postura común. De eso hablaron la hora que estuvieron reunidos los gobernadores de la región centro antes de compartir el paseo por el Festival de Cosquín.

Pese a las diferencias ideológicas que pueden convivir en una espacio transversal, Llaryora y Pullaro parten de situaciones políticas distintas.

pullaro llaryora prunotto
Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Myrian Prunotto participaron de la noche de apertura del Festival de Cosquín. Evitaron adelantar una postura sobre la reforma laboral.

El santafesino no tiene un opositor nítido. El cordobés levanta piedras y salen alfiles del presidente Milei bien posicionados si es que se da la batalla libertaria por el gobierno de las provincias.

Pullaro no quiere un toma y daca; Llaryora quiere cuidar lo suyo sin entrar en tensiones evidentes. La negociación tiene un trasfondo común, como los fondos que la Casa Rosada debe, pero con otros marcos y limitaciones.

Martín Llaryora pasa en el Senado

En el llaryorismo entienden que la libertad de acción es el último recurso para salir del atolladero que supone la reforma, aunque contemplan escalas previas para evitar que la autoridad de quien gobierna no quede en entredichos.

“La libertad de acción, al final, es lo que predomina siempre. No tenemos apuro para definir nada para el debate en Diputados. Vamos a esperar el resultado del debate en el Senado. Después, Provincias Unidas en la cámara baja mirará qué salió y discutiremos hasta agotar el tema”, trazó la hoja de ruta actualizada una alta fuente del Panal, como se conoce al Centro Cívico provincial.

llaryora cardinalli cosquin
Martín Llaryora en el Festival de Cosquín

En el cordobesismo hay sospechas de que la reforma laboral, tal como la había craneado Milei, no sucederá. “El Gobierno sabe que va a tener que negociar”, alertan. Apuntalan la observación en la inclusión en el temario de la nueva ley penal juvenil que, por su impacto, eclipsa otros debates.

También en el hecho de que el ministro del Interior, Diego Santilli, no haya tomado contacto con el mandatario cordobés. “Tiene sentido, está tratando de sacar la ley en el Senado y ahí tenemos poca incidencia”, completan en el llaryorismo.

Alejandra Vigo, solitaria

La baja incidencia se mide en un voto, que es de la senadora Vigo. Lo que haga la dirigente del PJ y esposa de Juan Schiaretti será significativo porque pondrá negro sobre blanco la postura de una parte de la corriente cordobesista, que naturaliza y dice vivir sin sobresaltos sus tensiones.

Lo único que se sabe de la senadora cordobesa quedó expresado en su último tuit, cuando se mostró en una reunión con Sebastián Parra, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba. El empresario automotriz está en sintonía con el resto de sus pares del Círculo Rojo -el G7- que pide una reforma urgente.

No firmó el dictamen del proyecto, pero poco se conoce de su posición. Tiene sentido, porque el schiarettismo sostiene que es el gobernador quién tiene que determinar la estrategia política.

Febrero promete seguir como termina el primer mes del año: sin una definición política sobre el tema y con el extremo cuidado de no pisar en falso en momentos en que Milei goza de alta popularidad en Córdoba.

