Santa Fe: Juan Pablo Poletti suma sillas para sus socios de Unidos y aceita el vínculo con la Casa Gris

Mientras inaugura la segunda etapa de su mandato, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti , movió las fichas para integrar orgánicamente a los socios de Unidos para Cambiar Santa Fe y sostener el fino equilibrio que lo llevó al poder.

No se trata de un cambio de rumbo, sino de un ajuste en áreas donde la relación con la provincia y el despliegue territorial demandan interlocutores con kilometraje partidario. Las incorporaciones de Carlos Suárez (UCR) y Laura Mondino (PS) no son casuales . Como contó Letra P , el desembarco de nuevos funcionarios representa el cumplimiento de un acuerdo de coalición sellado en el cierre de listas de 2025 , con el que que ahora se busca blindar el territorio y garantizar una sintonía fina con la gestión de Maximiliano Pullaro .

La incorporación de Suárez, referente del Movimiento de Acción Radical (MAR) , se definió para que encabece una estructura que dependerá directamente del intendente. Funcionará como enlace con la provincia para la gestión de obras conjuntas con Aguas Santafesinas (ASSA) y la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Suárez, hombre del riñón del rosarino Julián Galdeano , asume en un momento donde la coordinación es clave para evitar "cuellos de botella" operativos en la capital santafesina. Pero el dato político es el "bonus Galdeano": el referente radical tiene a su cargo la organización de los ODESUR y coordinará obras estratégicas en la ciudad. Con Suárez en el Palacio Municipal, ese sector se garantiza una terminal de ejecución directa, fortaleciendo su peso en la interna de la UCR.

La llegada de Mondino marca el regreso del socialismo orgánico al primer plano municipal. De estrecho vínculo con el sector de Antonio Bonfatti y Rubén Galassi , su llegada representa parte de un acuerdo amplio que incluye al senador Paco Garibaldi , pieza clave en la conducción provincial del PS.

Mondino asumirá la Subsecretaría de Innovación Comunitaria y Transformación Digital. Bajo un nombre técnico, el enfoque será barrial y trabajará en sintonía con la Secretaría de Cultura local. Su debut tiene fecha y color: el 7 de febrero, con el inicio de los carnavales santafesinos que se extenderán durante todo el mes.

La movida busca que el socialismo —histórico dueño de la agenda social — recupere protagonismo en barrios emblemáticos. Mondino funcionará como el nexo político con la ministra de Cultura provincial, Susana Rueda, y el secretario de Desarrollos Culturales, Paulo Ricci, ambos de cuño socialista.

El factor "Radicales Libres"

El rompecabezas de Poletti se completa con el arribo de Florencia Pinatti al Ente de Coordinación Metropolitana (ECAM). Pinatti pertenece al sector de los Radicales Libres, referenciados en el exconcejal Leandro González y el edil Lucas Simoniello.

Con este movimiento, el exdirector del Hospital Cullen reparte juego entre todas las tribus de la UCR santafesina, equilibrando las cargas internas y blindando su esquema de gobernabilidad para el resto del mandato.