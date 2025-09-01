LA CARTA MAGNA

Santa Fe: la Convención les pone fin a las reelecciones indefinidas en municipios a partir de 2035

La reforma constitucional limitará a dos los mandatos consecutivos en intendencias y concejos, pero la instrumentación será progresiva. Reloj en cero en 2027.

Letra P | Gustavo Castro
Por Gustavo Castro
Santa Fe: la Convención le pone fin a las reelecciones indefinidas en municipios, pero dentro de 10 años

Santa Fe: la Convención le pone fin a las reelecciones indefinidas en municipios, pero dentro de 10 años

Con amplio consenso político, la Convención de Santa Fe le pondrá fin este lunes a las reelecciones indefinidas en municipios y comunas, pero en el mismo movimiento les garantiza a intendentes, concejales y presidentes comunales la posibilidad de continuar en sus cargos hasta 2035 a través de una compleja ingeniería legal expresada en las cláusulas transitorias, que definen la aplicación coyuntural de la reforma constitucional.

Notas Relacionadas
Santa Fe: la Convención constituyente puso fin a las reelecciones indefinidas de legisladores
LA CARTA MAGNA

Santa Fe: la Convención constituyente puso fin a las reelecciones indefinidas de legisladores

Por  Letra P | Periodismo Político

Dónde está el truco

El nuevo texto de la Carta Magna santafesina ordena en todos los niveles, tanto en cargos ejecutivos como legislativos, la posibilidad máxima de dos mandatos consecutivos. Bloquea, de esa manera, la chance de permanencia indefinida que actualmente poseen todos los espacios electivos salvo los de gobernador y vice.

El asunto está en la modalidad de ejecución inmediata de la reforma. Es decir, cómo se aplica la letra para quienes hoy están ocupando los cargos. Esa determinación clave se establece en las cláusulas transitorias.

pullaro-convencionales

Para diputados y senadores provinciales, el punto de inicio se llevó a 2027, lo cual les abre un horizonte de 10 años: los dos que les quedan del mandato en curso, más cuatro contabilizados como primer período y otros cuatro por la eventual reelección. Así, recién en 2035 deberían dejar sus cargos, en el caso de que los acompañe la voluntad popular en el mientras tanto.

Qué pasa en ciudades y pueblos

Este lunes, con correcciones de último momento realizadas en la comisión Redactora que se encaminaban al cierre de esta nota a ser aprobadas por el pleno constituyente, se adoptó el mismo criterio de diputados y senadores a intendentes y concejales. También a los presidentes y a las comisiones de las comunas, que ahora pasarán a llamarse también municipios.

La complejidad para expresar en la redacción este postulado estuvo originado en la ausencia de uniformidad electoral que rige hoy en Santa Fe. Por ejemplo: este año se eligieron 19 intendentes, mientras que en la mayoría de las ciudades se votó ese cargo en 2023.

Además, la nueva Constitución establece que los presidentes comunales, al transformarse ahora en intendentes, pasan de dos a cuatro los años de mandato. Y los Concejos de localidades con menos de 20 mil habitantes, que hasta hoy cambiaban su composición por mitades en elecciones intermedias, a partir de este momento definirán su integración plena en conjunto con los comicios de cargos ejecutivos.

enrico-lee

En consecuencia, hubo que armar un rompecabezas que quedó así:

  • Titulares de Departamentos Ejecutivos que se elijan en el año 2029 serán electos por un período de seis años, por única vez.
  • Concejales de municipios con menos de veinte mil habitantes que fueron electos en el año 2025 desempeñarán su mandato hasta el año 2029.
  • Concejales de municipios con menos de veinte mil habitantes que se elijan en el año 2029 desempeñarán su mandato hasta el año 2031, período que no será considerado a los fines de la aplicación de límites a las reelecciones.
  • Los mandatos de las autoridades municipales y comunales que se encuentran en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma no son considerados como primer período. Para los titulares de Departamentos Ejecutivos y concejales cuyo mandato comienza en diciembre del año 2025 este será considerado como primer período.

Un pedazo de reforma constitucional con amplio consenso

Estas cláusulas transitorias, redactadas por el oficialismo, no merecieron objeciones de los bloques opositores y se transformaron, de esta manera, en otro texto generado en la Convención que gozó de respaldo político transversal.

Tiene lógica: todas las fuerzas partidarias con representación en la constituyente cuentan con intendentes, presidentes comunales y concejales en sus filas.

Temas
Notas Relacionadas
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en su rol de convencional.
LA CARTA MAGNA

Para Pullaro, la reelección; para Santa Fe, el fin de un statu quo

El gobernador podrá buscar otro mandato si lo desea, pero el calado de la reforma lo excede. Cambian relaciones de fuerza. El fin del pato rengo a los dos años.
Guillermo Moreno junto a Agustín Rossi, el sábado en Rosario.
PERONISMO EN LLAMAS

Santa Fe: en un acto de Moreno, Rossi se enojó y tiró el micrófono ante un público hostil

Lo hostigaron con cánticos en favor de Toniolli, que no quería al Chivo en la lista. "El que milita contra otro compañero es antiperonista", respondió enérgico.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Javier Milei.
LETRA PEPE

Silencio, enemigo implosionando

Por  Gabriela Pepe
Romina Almeida, al centro, de camisa roja, es candidata a senadora en la lista de La Libertad Avanza en Entre Ríos.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Entre Ríos: quién es Romina Almeida, la candidata libertaria que va de la fábrica de galletitas al Senado

Por  Laura Terenzano
El candidato de los Milei en La Pampa estuvo en Olivos con el Presidente y Spagnuolo el 1 de diciembre de 2024
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

El candidato de Karina Milei en La Pampa trata de gambetear la mancha venenosa: estuvo en Olivos con Spagnuolo

Por  Juan Pablo Gavazza
Guillermo Moreno junto a Agustín Rossi, el sábado en Rosario.
PERONISMO EN LLAMAS

Santa Fe: en un acto de Moreno, Rossi se enojó y tiró el micrófono ante un público hostil

Por  Lucio Di Giuseppe