La escalada autoritaria de Donald Trump y el riesgo Milei

El nuevo asesinato perpetrado este sábado en una cacería de inmigrantes ordenada por Donald Trump en la ciudad de Minneapolis , estado de Minnesota , eleva el volumen de las alarmas que suenan en Argentina desde el 10 de diciembre de 2023, con el ascenso al poder de Javier Milei .

El copamiento al Capitolio protagonizado por hordas trumpistas en Washington del 6 de enero de 2021 fue el guion que preludió el violento asalto del 8 de enero de 2023 a las sedes de los tres poderes en Brasilia.

Ambos fueron intentos de golpe de Estado ejecutados por extremas derechas –la estadounidense primero, la bolsonarista después– en desconocimiento de procesos electorales impecables que les habían resultado adversos. Milei no llegó al extremo de hacer propia la falsa denuncia de fraude de Trump, pero calificó el proceso judicial por golpismo llevado adelante contra Jair Bolsonaro como una "persecución política". Peligroso precedente .

Si lo de 2021 fue un ensayo general para lo de 2023, ¿qué cabría esperar en el llamado "patio trasero" si el avance del autoritarismo prosperara en el centro de irradiación –política, de disponibilidad y uso de big data con fines electorales y de financiamiento de campañas– de la extrema derecha continental?

A todo lo mencionado hay que sumar la instrumentación de cuerpos policiales regulares como grupos de choque al servicio de intereses partidarios. Sobran indicios de que eso ya ocurre en la Argentina .

congreso represión 21M2.jpg La Policía de Patricia Bullrich avanza sobre periodistas equipados con cascos y máscaras claramente identificados como "Prensa".

Más allá de las evidentes diferencias ideológicas entre ambos, Milei literalmente adora a Trump. ¿No resulta un mal precedente que el gobierno argentino rompa toda su tradición diplomática y respalde el secuestro de un presidente como Nicolás Maduro –más allá de su condición de dictador– y la captura imperialista de hecho de un país de Sudamérica? ¿Qué dice eso del apego de Milei a la democracia y el derecho internacional?

Las cacerías de Donald Trump: dos ejecuciones en tres semanas

El asesinato del enfermero Alex Pretti en Minneapolis a manos de agentes migratorios; los puntos de contacto con lo que le tocó el 7 de este mes a Renee Nicole Good –si hay reiteración, hay método–; el marco de esos homicidios, dado por el envío de miles de efectivos federales a un estado demócrata hasta el tuétano, con la excusa de una absurda y abusiva política de expulsión de inmigrantes; la ocupación territorial ejercida por miles de matones encapuchados y armados para una guerra; el modo en que se pasean por las calles, entran en negocios y empresas sin orden judicial para cazar gente sin papeles; la violencia extrema y la detención de personas sólo por perfil racial en busca de cuotas predeterminadas de arrestos; el modus operandi de retener a niños –incluso de dos o de cinco años– para usarlos de carnada y lograr que sus padres salgan de sus casas y poder detenerlos; que esos niños en ciertos casos queden detenidos, y el heroísmo de miles de ciudadanos que se juegan el pellejo en defensa de sus amigos y vecinos, filmando a los agentes y bancando la represión cotidiana, son señales de algo profundamente podrido.

Como Good, Pretty, también de 37 años, era un miembro querido en su comunidad. Enfermero de un hospital militar, atendía con profesionalismo y empatía a veteranos de guerra. El agradecimiento de quienes pasaron por sus manos se hizo viral en las últimas horas.

Teatro antidisturbios

En las elecciones presidenciales de 2024, el 70% de los minneapolitanos votó demócrata. Hace poco, en un posteo críptico, Trump les dijo: "¡No teman, gran pueblo de Minnesota! ¡El día del ajuste de cuentas y la venganza ya llega!".

Las protestas en Minneapolis son espontáneas, pero la movilización en defensa de inmigrantes no lo es. La palabra que los describe en inglés en activists; en argentino es mejor decirles militantes.

Se autoorganizan; se mantienen en contacto por las redes sociales; crean corredores seguros para los chicos inmigrantes en el camino de la escuela a casa; se reparten silbatos naranjas para a hacer ruido y alertar a los posibles blancos cuando los hombres del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza (USBP) lanzan sus operativos; dejan lo que estén haciendo y, para hacer ruido también con sus bocinas, siguen en caravana con sus autos a los federales, a quienes interceptan y demoran; hacen las compras para evitarles a sus vecinos tener que salir de casa; colapsan con compras y devoluciones circulares los supermercados que se dejan allanar sin orden judicial, abandonando a sus propios trabajadores; desafían el clima especialmente gélido de estos días para llevar sus quejas a la calle, se sabe ahora incluso a riesgo de represión y muerte.

G_ZYqxGW4AAYpr- Las protestas en Minneapolis contra las cacerías de inmigrantes ordenadas por Donald Trump.

No se resignan al miedo.

Protagonizan lo que bien podría llamarse "revolución de los silbatos naranjas".

Miente, miente, miente... así en Estados Unidos como en Argentina

El ICE y la USBP mienten todo el tiempo. De Good dijeron que había intentado atropellar y matar a un agente, quien le metió tres tiros en la cara a través de la ventanilla de su auto, cuando en verdad sólo se iba del lugar. De Pretti afirmaron que fue abatido con "disparos defensivos" cuando se acercó a los federales blandiendo un arma de fuego. Falso.

Captura de pantalla 2026-01-25 a la(s) 10.51.35a. m. Alex Pretti, el enfermero asesinado este sábado por los escuadrones de Donald Trump.

Como a Pretty le encontraron una pistola, creyeron que la excusa sería suficiente.

Así pensaron Trump, Pam Bondi, la secretaria –ministra– de Seguridad Interior Kristi Noem y el jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino. Según el relato oficial, tanto Good como Pretti eran "terroristas domésticos" y sus asesinatos no merecieron ni siquiera un simulacro de sumario o investigación. Los demócratas del Congreso hablan ahora de abrirle juicio político a Noem.

Para desgracia de esos funcionarios, los minneapolitanos son muy prolijos en sus filmaciones y la ejecución sumaria de Pretti apareció el sábado exhibida en múltiples videos.

¿Llevaba un arma? Sí, porque como muchos de sus conciudadanos tenía permiso de portación, pero nunca la exhibió ni amenazó a nadie. Sólo se interpuso cuando los federales se arrojaron violentamente contra una mujer, lo que lo hizo víctima de un intento de reducción por parte de varios agentes.

alex-pretti-incident Un agente se lleva el revólver que portaba Pretti, desarmado cuando fue ejecutado a quemarropa.

Los videos muestran que, en el forcejeo, uno de estos vio el arma y se la quitó. Acto seguido, otro miembro de la USBP sacó su propia pistola y aplicó una condena de muerte sin juicio.

Bovino dio el mismo sábado una conferencia de prensa en la que mintió, habilitó preguntas, no supo responder la primera y, sin explicaciones, dio por finalizado el ritual.

G_dVYwyWUAA_AUq Greg Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, cazador designado por Donald Trump.

Lo mismo hizo el gobierno argentino en septiembre de 2024 cuando un policía le tiró gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, una niña de 9 años, en una protesta frente al Congreso: contra toda evidencia, aseguró que "la nena ya vino gaseada".

También, cuando sostuvo que el efectivo que el 12 de marzo de 2025 le incrustó una cápsula de gas en el cráneo al reportero gráfico Pablo Grillo había hecho su disparo a 45 grados y no en línea recta.

Pablo Grillo foto Pepe Mateos.jfif El fotógrafo Pablo Grillo, instantes después de recibir un disparo policial en una protesta de jubilados frente al Congreso.

Tiros por la culata

Un hecho poco mencionado resulta extremadamente interesante. Elementos ideológicos constitutivos de la identidad de la derecha estadounidense aparecen ahora en el sector rival como banderas de resistencia largamente legitimadas.

Uno, la evocación de la Primera Enmienda –garantiza la libertad de expresión– para llevar al límite las formas de la protesta. Dos, la apelación a la Segunda Enmienda –el derecho a la posesión y portación de armas–, como es el caso de Pretti, inatacable por haber sido encontrado con una. Tres, las resistencias locales a los avances, considerados desmedidos, de un poder federal siempre visto como excesivo e intrusivo. Cuatro, el valor de la movilización de los núcleos duros en una democracia amplia en derechos civiles y avara en derechos políticos.

G_czQ3dbwAA2-SM "Ella estaba blandiendo una antorcha", alegan agentes federales para justificar el asesinato de la libertad en Estados Unidos, según la mirada de Mike Luckovich en The Atlanta Journal-Constitution.

Con sus demasías, el trumpismo erosiona sus propias bases de sustentación.

Los riesgos de la Argentina colonia de Javier Milei

En tanto Estado vasallo y Protectorado Estadounidense del Río de la Plata, la política doméstica de la metrópoli –exterior vista de Buenos Aires– deviene en nuestra "verdadera política", como dijera lord Palmerston y reprodujera Juan Perón.

Los niveles de rechazo a Trump crecen y eso abre un escenario peligroso para los republicanos en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que ambas cámaras podrían pasar a manos demócratas. En tal caso, el presidente probablemente debería comenzar a pelear para frustrar previsibles pedidos de juicio político. ¿Contempla Milei ese riesgo?

Captura de pantalla 2026-01-25 a la(s) 10.28.16a. m. Evolución del promedio de encuestas de valoración de Donald Trump. (Fuente: The New York Times).

Todavía cuesta comprender cómo pudieron haber surgido los fascismos del siglo pasado. No hay que abusar de los paralelos históricos porque esto es otra cosa, pero sí constatar la raíz común de una sensibilidad política autoritaria, de matriz profundamente jerárquica y antiigualitarista, que se solaza con el uso de la fuerza –estatal y/o paraestatal– contra los débiles, que sigue a líderes que pretenden erigir un culto en torno a sus figuras y profundamente matazurda, homofóbica, antifeminista y conservadora. Salvo la cepa argentina del virus de la extrema derecha, también, a su manera, agresivamente nacionalista.

Hoy, como es posible ver en vivo y en directo, se incuba el huevo de la serpiente.

Ese calor gestante está hecho del empuje de los convencidos, del resentimiento de muchos convocados y de un cierto sentido común que nunca desaparece, sino que se activa cada tanto como un gen recesivo, pero, más importante, alimentado por la indiferencia de los demás.