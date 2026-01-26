Rodrigo de Loredo: "El peor candidato que puede tener Martín Llaryora enfrente soy yo"

Rodrigo de Loredo inició el año remachando un augurio electoral que incomoda a socios políticos, pasados y potenciales: el exdiputado ya reclama un lugar en la gran final que se escenificará, en poco más de un año, por la gobernación de la provincia de Córdoba .

Paseó su sueño provincial en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María , un día antes de la visita de Javier Milei la noche más convocante. Lo hizo escoltado por una muestra representativa del poder territorial del radicalismo: legisladores y autoridades municipales. Con fernet con coca en mano, dejó mensajes directos para el arco opositor.

En un figurado fixture de la competencia, ubica a Luis Juez y Gabriel Bornoroni como “semifinalistas” de la llave opositora, aunque con pocas chances de quitarle el derecho a retar al gobernador Martín Llaryora .

El hombre fuerte de la UCR Córdoba asegura que es el dirigente que mejor mide entre quienes quieren derrotar al peronismo . Es decir, el postulante más calificado para terminar con 30 años de gobiernos cordobesistas.

Dedicado full time al proyecto que encabeza, califica al gobierno de Llaryora como “una gran fake news”. “Todo lo que anuncia es mentira”, remarca.

Rodrigo de Loredo, el candidato

-Su lanzamiento provincial generó ruido. ¿Sostiene esa idea?

-Lo vamos a sostener hasta el domingo en el cual la gente vea en el cuarto oscuro el nombre de Rodrigo de Loredo como candidato a gobernador. En este 2026 vamos a persuadir a los cordobeses de que somos la opción que garantice la derrota del peronismo en Córdoba.

-¿Por qué dice que la suya sería la mejor?

-Somos los que más medimos; es un dato de la realidad y lo reflejan las encuestas. Somos quienes más despliegue territorial tenemos. Somos quienes más equipo de gobierno tenemos para inmediatamente hacernos cargo de un proceso de transformación.

-¿Qué le responde a quienes dicen que su candidatura romperá la unidad opositora y será funcional al PJ?

-El peor candidato que puede tener Llaryora al frente es De Loredo. El PJ tratará, desesperadamente, de que haya una opción fragmentada en el mundo no peronista. Ya empezó, con gestos, con sus votos en el Congreso, a ofrecerle a Milei ser funcional a una reelección nacional, buscando persuadirlos de que no frustre una reelección suya en Córdoba.

La semifinal entre Gabriel Bornoroni y Luis Juez

- ¿Ve un eje consolidado entre Gabriel Bornoroni y Luis Juez?

- Están jugando la semifinal.

- ¿Usted dónde está en ese campeonato?

-Espero ver con quién de los dos tendremos que competir, o persuadir, para que nos acompañe. Sabés el respeto y el afecto que tengo por Juez, pero vamos a solicitarle que haya una reciprocidad del gesto que le brindamos en 2023. Yo di el paso al costado, pero toda nuestra expresión territorial, todo el prestigio de nuestros dirigentes, casi lo pone de gobernador.

-¿Y a Bornororoni qué le pide?

-Vamos a anhelar que La Libertad Avanza responda con generosidad a los aportes que, en mi caso particular, habiendo presidido el bloque, fueron determinantes para evitar sistemáticos intentos desestabilizadores y para lograr que el gobierno tuviese herramientas de las cuales se sirvió.

-¿Bornoroni tiene la llave de esa unidad?

-Personalmente pondero mucho la tarea que lleva adelante. Él fue subestimado por la política, por propios y extraños, pero logró en tiempo récord armar de cero un partido con despliegue territorial. Le toca una tarea de extrema responsabilidad, que es conducir el bloque de un oficialismo que tiene voluntad reformista. La candidatura a gobernador de una provincia como la nuestra no puede ser part time. Por eso 2026 a mí me encontrará full time.

Las condiciones de La Libertad Avanza

-LLA puso todas las condiciones para las elecciones de 2025 y no accedió a planteos de la UCR. ¿Imagina algo distinto para 2027?

- Eso pasó en otros distritos. En Córdoba quería a De Loredo en tercer lugar.

- Usted no quiso…

- Exactamente.

- ¿Hoy aceptaría serlo?

-No. No buscaba ocupar una banca. Lo que buscábamos, lo mismo que ahora, era liderar un proceso político para gobernar Córdoba. No fue una discusión de lugares, sino de entendimiento del proceso político y del objetivo que tenemos. Estamos focalizados y concentrados en darle a los cordobeses una alternativa real.

-Por estos días se ha conocido el pase de intendentes radicales a LLA. ¿A qué lo adjudica?

- Siempre pasa. En política se han menguado los límites de pertenencia a los partidos. Es un proceso que lejos está de asustarme.

-¿Quisiera contenerlos?

- Estamos conformes con la cantidad de intendentes que forman parte de nuestra propuesta. Los más valiosos acompañan este proceso.

El peronismo, un modelo agotado

- ¿Cómo interpreta la recepción a Milei en Jesús María?

- Fue superlativo. Está en un pico de acompañamiento popular en Córdoba.

- ¿Eso puede ser transferible a una elección provincial?

- Va a incidir, sin dudas. Pero descarto que se vayan a nacionalizar las elecciones provinciales. Influye en los procesos, pero no lo determina. A punto tal que del '83 a la fecha ningún presidente de la Nación impuso un gobernador. Córdoba no es cualquier distrito: es una provincia con autonomía, con potencia, con fuerza, con decisión propia.

-¿Qué espera del discurso de Llaryora en la apertura de sesiones ordinarias?

-Poco y nada. Su gobierno es una gran fake news. Todo lo que anuncia es mentira. Siempre hay trampa. Dijo que iba a bajar impuestos, pero en los cedulones aparece otra cosa. Dijo que iba a darle una mejora a los jubilados, pero son más los que pagan el ajuste.

-Se habla de ciclo agotado para el peronismo desde hace años ya.

-Es una impresión que tengo desde hace un tiempo. Hoy veo que se manifiesta de múltiples formas. Por un lado, en encuestas que dicen que el 77% de la gente quiere un cambio. Por otro lado, las internas que atraviesa el propio peronismo.