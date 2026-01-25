Informe del Conicet - UBA

Los dueños de la tierra en Argentina: de Benetton a los emires, quiénes son los propietarios extranjeros

Capitales estadounidenses lideran el ranking de hectáreas. Milei quiere eliminar restricciones al ingreso de capitales para comprar campos. Negocio para pocos.

Por Francisco Aristi
Argentina posee 266 millones de hectáreas aptas para la explotación agropecuaria, minera o turística; de ese conjunto, 13 millones están en manos de empresarios extranjeros. Javier Milei, desde que asumió, busca liberar todas las regulaciones para la compra de tierras, con el objetivo de atraer inversiones directas al país.

En febrero, el Congreso será el escenario de esa disputa. El Gobierno propone eliminar los límites que establece la Ley Nacional de Tierras N° 26.737, sancionada en 2011, que fija un tope del 15% de hectáreas por jurisdicción que pueden quedar en manos de capitales extranjeros y exige identificar la composición societaria de quienes compran campos.

La iniciativa surgió del Consejo de Mayo y se titula “La inviolabilidad de la propiedad privada”. El proyecto plantea la liberación total para la compra de tierras cultivables, áreas con reservas de minerales estratégicos —como litio y cobre—, espejos de agua y zonas de alto valor ambiental.

Sólo mantiene restricciones para la adquisición de tierras por parte de otros Estados. Ese punto es leído por distintos sectores como una cláusula preventiva frente a empresas chinas con participación estatal.

Negocio para el mercado inmobiliario rural

La Sociedad Rural y la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) impulsan activamente la derogación de la ley. Las autoridades libertarias sostienen que, sin ese límite, la tierra cultivable aumentará su valor y se dinamizará el mercado inmobiliario rural. La Unión Industrial Argentina (UIA), que participó del Consejo de Mayo, también avala la propuesta.

Uno de los cambios centrales que busca el sector es eliminar el tope de 1000 hectáreas para compradores extranjeros en la zona núcleo. Se trata de campos que cotizan hasta u$s 15.000 la hectárea. En Estados Unidos, terrenos de calidad similar duplican o triplican ese valor, mientras que en Brasil los precios también son sensiblemente más altos.

Brasil, sin embargo, mantiene restricciones: el límite para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros es del 25% por distrito.

“El cambio es bienvenido por la inversión extranjera y porque capitaliza la tierra para volverla más productiva”, afirmó a Letra P Juan Pablo Karnatz, vocal de la mesa directiva de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Créditos de carbono y grandes extensiones

Además del negocio agropecuario tradicional, hay otro factor que explica el interés por flexibilizar las restricciones: el mercado de créditos de carbono.

El Grupo Arauco, de la familia chilena Angelini, posee 262.607 hectáreas distribuidas en Misiones, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Desde el sector señalan que la Ley de Tierras es un obstáculo para ampliar la industria forestoindustrial con capitales extranjeros.

Arauco produce celulosa y madera y, en paralelo, genera créditos de carbono a partir de la reducción de la deforestación en bosques nativos. Esos bonos verdes son vendidos a empresas con alta huella de carbono, como Aerolíneas Argentinas, firmas tecnológicas, petroleras y automotrices.

“Vender madera y generar créditos de carbono es un negocio rentable siempre que se opere sobre grandes extensiones”, explicó a Letra P un especialista que trabajó en proyectos forestales en Misiones.

El mercado voluntario de créditos de carbono atraviesa un período de ajuste a nivel global, influido por el retroceso de políticas ambientales en Estados Unidos durante la gestión de Donald Trump. Sin embargo, los especialistas coinciden en que tiene un enorme potencial de crecimiento y que las tierras argentinas son candidatas ideales para generar créditos verdes. Empresas europeas y fondos árabes ya exploran la posibilidad de gestionar grandes superficies con ese fin.

Ese dato cobra mayor relevancia si se lo vincula con los anuncios del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó que la reforma de la Ley de Tierras vendrá acompañada de cambios en la Ley N° 26.815 de Manejo del Fuego, que actualmente impide modificar el uso productivo de un campo incendiado.

El mapa de la extranjerización y la concentración

En diciembre, los investigadores del Conicet Matías Oberlin y Julieta Caggiano, integrantes del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, presentaron un informe que revela que el 5% del territorio nacional —una superficie equivalente a la provincia de Santa Fe— está en manos de capitales o Estados extranjeros.

El estudio también indica que 36 jurisdicciones superan el límite legal del 15%. En algunos distritos, la extranjerización supera el 50%, como Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta). Las cinco provincias patagónicas exhiben altos niveles de tenencia extranjera, con Neuquén a la cabeza.

La extranjerización avanza de la mano de la concentración. Entre los principales propietarios figuran el Grupo Benetton, con 920.000 hectáreas; el conglomerado chino Heilongjiang State, con 330.000 hectáreas en Río Negro; y la minera brasileña Vale, con más de 160.000 hectáreas en Mendoza y Neuquén.

También aparece el rabino estadounidense Eli Meir Libersohn, con 140.000 hectáreas en la Patagonia y otras 200.000 en La Rioja; el Grupo Somuncurá Patagonia S.A., de capitales franceses, con 155.000 hectáreas en Río Negro; y el Grupo Walbrook, de capitales británicos y malayos, con 145.460 hectáreas en Mendoza.

El británico Joe Lewis posee 38.000 hectáreas en Río Negro, donde se ubica el acceso restringido al Lago Escondido.

Las tierras extranjerizadas se concentran en regiones con recursos estratégicos como agua dulce, minerales y corredores fluviales. El partido bonaerense de Campana, sobre el río Paraná, registra un 30% de tierras en manos extranjeras.

Estados Unidos y la Patagonia árabe

Según el relevamiento, Estados Unidos lidera la tenencia extranjera con 2,7 millones de hectáreas. Le siguen Italia, con 2,17 millones, y España, con 1,7 millones.

El informe también identifica una incipiente Patagonia árabe. El emir catarí Tamim bin Hamad Al Thani adquirió 10.000 hectáreas cerca del río Villegas y desarrolló un centro de esquí exclusivo a 1.700 metros de altura, con participación del extenista argentino Gastón Gaudio.

Otra línea de inversiones provenientes del Golfo Pérsico se extiende a lo largo de ambas márgenes de la provincia de Río Negro, con participación mayoritaria de Osama Hussein Saleh Hussein Alahdaly y Matar Suhail Ali Al Yabhouni Al Dhaheri, referentes de la elite empresarial de Emiratos Árabes Unidos.

