Boleta única: cómo funcionan los modelos de Santa Fe y Córdoba que debatirá el Senado

El primer cambio de posta cordobesista entre José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti se lograba con un margen de apenas 8.000 votos y un tufillo que buscaron enmendar, pese a que la Justicia no convalidó las denuncias del ahora senador.

Para las elecciones de 2011, apenas se sustanció la convocatoria, el Poder Judicial inició un estudio de los dos modelos de boleta única: a) bloques por cargos y b) columnas partidarias. Se estudió el efecto sobre el electorado y los riesgos críticos de su primera implementación.

En Córdoba, la boleta única muestra a las agrupaciones políticas en vertical. En horizontal se observan las categorías: gobernación, Legislatura, intendencia, concejales, tribunal de cuentas. Incluye la opción de votar a la lista completa, es decir, a una misma agrupación para todos los cargos en disputa. Este punto es el que mayores polémicas ha suscitado porque favorecería un efecto arrastre que puede inducir a quien vota a simplificar el proceso electivo para evitar hacer varias marcas en la papeleta.

Sin embargo, el electorado mediterráneo adoptó la BUS rápidamente; los partidos políticos superaron la desconfianza inicial y no se registraron cuestionamientos, denuncias ni impugnaciones, según se desprende de las conclusiones del abogado electoral, José María Pérez Corti, en su ponencia para el 10° Congreso Nacional de Derecho Político que se realizó en Mendoza en 2013.

El único aspecto complejo de su uso radicó en los procesos de impresión variable y de control de calidad. Las autoridades de mesa se adaptaron rápidamente al nuevo mecanismo de votación.

Boleta única, los números de la primera experiencia

En la comparativa entre los comicios de 2007 y el estreno de 2011, Pérez Corti detectó para el tramo gobernación-vicegobernación un aumento significativo de los votos afirmativos del 3,16%; disminuyó el voto en blanco en casi cuatro puntos y se registró un leve incremento de los nulos, en el orden del 0,45%.

boleta-unica-cordoba-2023.jpeg Modelo de boleta única de sufragio de Córdoba usada en las elecciones provinciales de junio de 2023.

Los porcentajes en rojo se observaron en las categorías legislativas y de tribunos de cuentas. Allí los sufragios afirmativos tuvieron una disminución de 13 puntos, mientras que en la misma proporción aumentaron los votos en blanco.

Pérez Corti recomendó en cuanto a su incorporación legal que las BUS “no debe enfocarse sólo como un mecanismo de votación, sino que debe estar acompañado de las previsiones necesarias para garantizar su adecuado funcionamiento”.

En tanto, desde el punto de vista de la implementación, es clave un proceso basado en la capacitación y una correcta campaña de información pública. La profesionalización de las autoridades de mesa, también, aparece como garantía central para potenciar la herramienta.

El modelo de Santa Fe

En Santa Fe, la Boleta Única de Papel (BUP) fue una de las primeras definiciones políticas y electorales que bancó el entonces gobernador socialista Hermes Binner. Sin embargo, el proyecto no fue de su autoría, sino que lo ingresó a la Legislatura el ahora intendente de Rosario, Pablo Javkin, que integraba el oficialista Frente Progresista Cívico Social.

El nuevo sistema vino a reemplazar a la ley de lemas que, en 2005, el gobernador peronista Jorge Obeid decidió derogar. El sistema había sido uno de los puntales del PJ para sostener su permanencia en la Casa Gris desde 1990.

Así las cosas, Santa Fe se convirtió, en 2011, en la primera provincia del país en usar una BUP. Con una profusa campaña de difusión, el electorado santafesino eligió candidaturas partidarias en el marco de las PASO. Finalmente, en aquella oportunidad, Antonio Bonfatti le dio al socialismo una ajustada continuidad en el poder, seguido del debutante y gran revelación electoral Miguel Del Sel, candidato del PRO por entonces.

Detalles de la boleta única santafesina

La BUP santafesina tiene tantas categorías como cargos electivos. En cada contienda ejecutiva se vota para cinco destinos: gobernación, Diputados, Senado, intendencias y concejalías. Cada categoría representa una única papeleta, con color y diseño particular, aunque de igual tamaño en todos los casos.

Dicho rasgo representa una diferencia central con el modelo cordobés. En Santa Fe no se contempla la posibilidad de votar toda la tira de un partido o frente de una sola vez, con un solo tilde. Hay que elegir tantas veces como las categorías registradas.

Boleta Única en Santa Fe.jpeg Boleta única de sufragio de Santa Fe.

No es necesario que quien vote ingrese en soledad a un cuarto oscuro, ya que en este sistema pueden sufragar hasta tres personas al mismo tiempo en distintos boxes dentro de un aula. A cada votante se le da una birome, con la que tilda en los casilleros de cada aspirante elegido. A quiene encabeza la lista se le identifica, además del nombre, con una foto. En las categorías legislativas, además de la imagen se agrega el nombre y apellido de quienes ocupan el segundo y tercer lugar en la nómina.

Boleta única, ¿tierra de outsiders?

Desde que debutó, el sistema cosechó duras críticas del peronismo. Principalmente, porque sostiene que atenta contra la política y los armados territoriales. Se aduce que la foto dentro de la boleta alienta la aparición de personajes outsiders que usufructúan un conocimiento previo considerable en la opinión pública.

No es menor el reproche, porque desde que inició el sistema se cuentan muchos de esos casos en la provincia. Desde el propio Del Sel en el día uno, pasando por Carolina Losada (que primero compitió en el sistema nacional, pero luego por la BUP) hasta la legislativa local de Rosario de 2021, donde llegaron a la instancia general cinco personas, de las cuales cuatro eran periodistas con una buena cantidad de años de TV abierta en el lomo.

Mauricio Macri miguel del sel Macri Del Sel Miguel del Sel y Mauricio Macri.

El sistema, no obstante, se mantuvo sin cambios desde entonces. Hay otro reproche que se le hace y no parte exclusivamente del peronismo. Se plantea en algunos sectores atar la categoría para la Cámara de Diputados a la de la gobernación, como ocurre en Entre Ríos, para que llegado el caso el Ejecutivo no deba conducir la provincia con una cámara baja en contra.

En la actualidad, quien triunfa en la categoría legislativa automáticamente se queda con 28 bancas del cuerpo y las 22 restantes se dirimen por sistema D'Hondt. A Bonfatti, por ejemplo, le tocó gobernar con Diputados bajo la presidencia del PJ. Al peronista Omar Perotti, más acá en el tiempo, le tocó el socialista Miguel Lifschitz en la presidencia de la cámara baja.