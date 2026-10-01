Maximiliano Pullaro arranca temprano en Santa Fe: PASO el 18 de abril y generales el 13 de junio

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , ya tiene en la cabeza el calendario electoral para 2027 . Las PASO se realizarían el 18 de abril y las generales el 13 de junio , mientras que el cierre de listas se celebraría, bien temprano, el 12 de febrero . De confirmarse, no sobra el tiempo y la rosca para el armado.

Con dicho esquema, la Bota podría convertirse en la primera provincia que concurra a las urnas el año próximo. El cronograma en mente es muy similar al que se empleó en 2025, en la elección de convencionales constituyentes y concejales, donde se cerraron listas un 7 de febrero, se votaron primarias el 13 de abril y generales el 29 de junio.

De esta manera, Pullaro se garantizaría despegar lo más posible el calendario provincial del nacional y que la elección santafesina no se vea contaminada por matices foráneos . “Que se plebiscite la gestión provincial y nada más”, le aportó a Letra P uno de los funcionarios políticos de la Casa Gris .

Si el Congreso no las suspende, las PASO nacionales se realizarán en agosto de 2027, dos meses más tarde, en octubre, se celebrará la primera vuelta y, de ser necesario, un balotaje en noviembre. Con el boceto de Pullaro, Santa Fe no se cruzaría, ni siquiera se rozaría, con el calendario nacional.

TEMPORADA DE ROSCA Santa Fe: Unidos acordó su proyecto de reforma electoral Establece un piso del 4% para acceder a una banca en la Legislatura y PASO para la vicegobernación https://t.co/6RTLqrTrsj https://t.co/2WYOl41bsH pic.twitter.com/cdVOzg6BiZ

En paralelo, y de este modo, el gobernador les sacaría ventaja a sus potenciales rivales. El radical, que irá por la reelección, ya está en la cancha, con conocimiento pleno y sin necesidad de posicionamiento.

De sus rivales poco se sabe por el momento; en el peronismo los diputados Diego Giuliano y Germán Martínez mostraron cartas de intención, al igual que los intendentes Roly Santacroce y Pablo Corsalini, más la exsenadora Marilín Sacnun. Los senadores, como contó Letra P, se juegan un pleno al empresario Federico Pucciariello. En tanto, Omar Perotti y Marcelo Lewandowski deshojan la margarita y no dan señales sobre su futuro, por el momento.

La situación es similar en La Libertad Avanza, aunque sin una danza de nombres profusa. El exconvencional Marcos Peyrano tomaría la posta en la carrera a la gobernación, ya que la diputada Romina Diez dejaría pasar la contienda provincial para concentrarse en una candidatura de corte nacional.

Entra a la cancha la reforma electoral

La próxima elección será la primera en la que rija la reforma que se aprobó a fines de agosto. Santa Fe tendrá cinco boletas únicas en las PASO, pero tres en la general: gobernador y diputado; senadores; intendente y concejales.

En las generales cambiará, además, el reparto de las 50 bancas de la Cámara de Diputados. Con la nueva Constitución quedó atrás el sistema que le garantizaba 28 escaños a la fuerza más votada, independientemente del porcentaje obtenido. Desde 2027, todos los lugares se distribuirán de manera proporcional mediante D’Hondt entre los espacios que alcancen el piso del 4% del padrón.

Más allá de los pisos y los mecanismos de reparto, una de las novedades más fuertes de todo el Código estará en la vicegobernación. Una misma precandidatura a la gobernación podrá competir acompañada por hasta tres compañeros de fórmula distintos.

Cada binomio contará sus votos por separado, sin acumulación. A su vez, los aspirantes a vice sólo podrán integrar una fórmula.

De esa manera, una fuerza podrá poner en juego el segundo lugar -para permitir medir la representación de sus tribus internas- sin tener que multiplicar sus candidatos a la Casa Gris.