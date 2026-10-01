De parado: Milei recibió a los gobernadores que "aportan gobernabilidad" y son clave para 2027

Luego de meses de negociaciones entre la Casa Rosada y las provincias, Javier Milei se hizo un lugarcito este jueves en París, Francia, y recibió al grupo de gobernadores aliados que lo acompañaron a la Argentina Week. “Fue una reunión breve, aunque muy buena para lo viene”, resumió a Letra P una fuente de la comitiva.

Durante el encuentro, que se concretó en uno de los auditorios donde se desarrolla el evento, el jefe de Estado hizo su habitual repaso de los logros económicos y financieros de su administración, en la que destacó el rol de las provincias mineras y petroleras del interior del país, y agradeció a los mandatarios el respaldo a sus políticas de Gobierno.

El tono amable y conciliador del líder libertario sorprendió a varios de los presentes, quienes atribuyeron el “nuevo perfil” a las necesidades del oficialismo de cara a 2027, cuando el mandatario irá por la reelección.

En la comitiva oficial reconocieron que detrás de la foto -que muestra parados a los mandatarios, al jefe de Estado, a su hermana Karina Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli - anida el objetivo de sancionar sin mayores sobresaltos el proyecto de Presupuesto 2027 y la reforma política , que incluye la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Esos son los primeros dos mojones en la hoja de ruta del oficialismo hacia la reelección.

“El 70 por ciento de los argentinos no quieren volver atrás, y más allá de las diferencias o matices que podamos tener, es relevante la mirada común que tenemos sobre el futuro de la Argentina”, remarcó Milei ante los gobernadores, según pudo reconstruir Letra P de distintos funcionarios presentes en la cumbre del mediodía parisino.

Del encuentro participaron los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Llamó la atención que en la foto no se lo viera a Ignacio Torres (Chubut). Fuentes del entorno del chubutense explicaron a este medio que no llegó a la foto oficial debido a otro compromiso. Más tarde, se daría a conocer el anuncio de una inversión de USD 1.200 millones de PAE para Cerro Dragón, que Torres hizo junto al ministro de Economía, Toto Caputo, y Santilli.

También viajaron y participaron del breve encuentro con el Presidente el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

Discurso del Presidente Javier Milei en Argentina Week de París 2026. pic.twitter.com/EdN2O96B8i — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 1, 2026

Javier Milei y la foto de los cinco minutos

Apenas concluyó la reunión entre el primer mandatario y los representantes provinciales, en la mesa chica de la secretaria general de la Presidencia destacaron que “la presencia de tantos gobernadores le da mayor sustento al Gobierno”. “Aportan gobernabilidad”, indicaron las fuentes. Apenas regresen del viaje, los operadores libertarios tienen en agenda una serie de reuniones para definir los posibles acuerdos electorales.

La hermana del jefe de Estado le encomendó a sus tres principales operadores, el secretario de Gestión Institucional, Lule Menem; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y Santilli, quien es parte de la comitiva en Francia, que avancen con el pliego de bases y condiciones para conseguir la reelección del presidente y los gobernadores aliados.

“Es probable que nos unamos con los que fueron. Todavía tenemos que ver bien en detalle las condiciones de cada uno. Eso no implica necesariamente ir juntos, hay que ver qué nos sirve en cada provincia”, describió a este medio un funcionario de primera línea que está al tanto de las conversaciones.

En Balcarce 50 quieren llegar a distintos niveles de acuerdos con las provincias aliadas. Por ejemplo, la idea sería repetir las alianzas con Frigerio, Zdero (Chaco) y Cornejo y sumar a otros como Torres y el sanjuanino Orrego. En tanto, el oficialismo evalúa poner candidatos de poco peso en algunas jurisdicciones para no incomodar a los mandatarios, a quienes a cambio se les pedirá respaldo legislativo y gobernabilidad más allá de 2027.

“Tenemos una muy buena relación con los 13 gobernadores y también con Alberto Weretilneck. No es de ahora, venimos trabajando bien juntos hace tiempo”, se entusiasmó otra figura de la cúpula libertaria que espera conformar un gran bloque de derecha para resistir el embate del peronismo.

Diego Santilli, junto a gobernadores.

El pedido de Karina Milei y la avanzada de Diego Santilli

Si bien el Presidente ocupó gran parte del encuentro con temas económicos, financieros y de inversiones, hubo dos instancias previas en las que la Casa Rosada tuvo oportunidad de explicitar las ambiciones de los hermanos Milei: por un lado, el encuentro que Santilli encabezó este miércoles con los 13 mandatarios en la planta baja de la embajada argentina en Francia y, más atrás en el tiempo, una reunión privada en la que Karina aceptó las sugerencias del ministro Toto Caputo para intentar blindar políticamente el modelo libertario ya que en el Palacio de Hacienda ya habían agotado todas las herramientas para encaminar la economía.

Fuentes al tanto de la reunión entre el ministro coordinador y los caciques provinciales comentaron que el tema principal fue el pedido de la secretaria general de la Presidencia de llegar a 2027 sin elecciones primarias. El Jefe considera trascendente este punto para conseguir la reelección de su hermano, ya que le quitaría la posibilidad a la oposición, sobre todo al justicialismo, de resolver sus internas en las urnas.

En esa cena, los gobernadores le trasladaron a Santilli el recuerdo de los malos tratos del Presidente en el pasado reciente, incluida la Argentina Week de Nueva York, en Estados Unidos. En aquella edición, en marzo de 2026, Milei rechazó un encuentro con los mandatarios y concentró sus esfuerzos en pedir inversiones para generar empleo, pero los financistas y agentes norteamericanos le respondieron que primero debía dar garantías de que alcanzaría la reelección.

Desde su nuevo rol de jefe de Gabinete, el Colorado se comprometió en el encuentro de este miércoles por la noche a sostener la dinámica de diálogo actual, mucho más fluida que la que llevaba adelante su antecesor, Guillermo Francos. Por necesidad y urgencia, la cúpula presidencial necesita de las provincias no sólo para que aporten gobernabilidad, sino, también, para que respalden electoralmente a Milei en un contexto económico complejo.

“Esto es paso a paso, pero vamos muy bien en los objetivos planteados”, subrayó un hombre de peso que estuvo en la embajada. Santilli estuvo acompañado por el ministro Caputo y el canciller Pablo Quirno, lo que mostró el nivel de relevancia que la Casa Rosada le asignó a ese otro encuentro con los gobernadores.