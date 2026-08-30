El rompecabezas del peronismo en Santa Fe

Se activó el peronismo de Santa Fe . El acto político que lideró el diputado Diego Giuliano , bajo la tutela de Sergio Massa , alumbró los primeros bosquejos de la estrategia del espacio para disputarle la provincia a Maximiliano Pullaro en 2027.

Es un rompecabezas donde hay más postulantes que casilleros y que tiene como uno de los dilemas centrales la disyuntiva entre jugar fuerte por la Casa Gris o ir por todo en la cámara baja provincial.

Presentar un libro fue la excusa de Giuliano para lanzarse a la gobernación . Por afecto hacia su persona, por el éxito de la organización y/o por la visita de Massa, congregó a figuras de todo el PJ de la provincia y aliados. Contrató al consultor Lucio Guberman y apuesta, ahora, a que la pelota no toque el piso.

Ya generó ruido fuerte entresemana y ahora precisa que no baje la espuma. Por ese motivo, como segundo escalón, lanzará una fuerte campaña en la vía pública, picante, apuntando directamente a Pullaro.

El diputado y titular del Frente Renovador tiene una ventana de oportunidad y su plan es quedarse con el peronismo santafesino. Para lograrlo, confía en sacar entre 10 y 12 puntos en las PASO de abril de 2027. “No corremos contra nadie, solo contra nosotros mismos”, abrevan en su entorno.

Los que se anotan después de Diego Giuliano

Quien también quiere ir por la gobernación es Germán Martínez. Para el jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados una estrategia acertada es un enfrentamiento interno entre un candidato de centroderecha (¿Giuliano?) y uno de centroizquierda (¿él?).

La propuesta es ideológica, con el objetivo de generar volumen interno, pero puede encorsetar a otras tribus, porque hoy el PJ provincial no está dividido por miradas del mundo. Como muestra, el partido es conducido por los senadores y el rossismo: ahí no hay síntesis ideológica, es otra cosa.

El senador Armando Traferri invierte en el empresario Federico Pucciariello, que –como publicó Agustín Vissio en Letra P – está interesado y no descarta competir por la gobernación. Quien le acercó el nombre al sanlorencino es Carlos Bermúdez, exsecretario de Medios de Omar Perotti, que militó con los padres del empresario en Guardia de Hierro en los 70. El corazón tira.

Traferri y su socia política, la diputada Alejandra Rodenas, creen que la salida es un outsider sub-50 “que tenga algo para mostrar”. Pucciariello, jugador pesado del biodiesel en el país, cuadra en esa segmentación.

El senador Marcelo Lewandowski habla con todos y todas. Tiene vatias cartas sobre la mesa, rosarinas y provinciales, pero por el momento escucha y analiza. Tiene proximidad con el perottismo y buena relación con la rama oficial del partido.

Omar Perotti, el tiempista

Perotti tampoco se apura, siente que tiene pleno nivel de conocimiento en la sociedad y no necesita posicionarse, como Giuliano y compañía. “Tenemos una ventaja sobre el resto, podemos decidir sobre la fecha”, remarca un dirigente de su espacio. El exgobernador celebra que asomen nuevos jugadores en la compulsa interna, aunque no da mayores señales sobre su 2027. No son pocos dentro del PJ quienes creen que va a competir nuevamente para Diputados, como en 2023.

#SantaFe LA POLÍTICA EN OJOTAS



Pablo Corsalini: "Si el PJ tiene madurez política, el candidato en 2027 puede ser gobernador"



@AgustinVissio https://t.co/wOrFCmg6qd — LETRA P (@Letra_P) January 10, 2026

Los intendentes, partidos en dos ejes, también se anotan. El jefe municipal de Pérez, Pablo Corsalini, confluye en la entente oficial, recorre la provincia y habla de “construir un proyecto de gestión para la provincia”.

Sus pares nucleados en Raíz, liderados por el intendente de Funes, Roly Santacroce, ya no piensan en competir por afuera y prometen colar un candidato a gobernador ¿En alianza con quién? No queda claro por el momento.

Maximiliano Pullaro, el favorito

Hay algo que el grueso del PJ piensa, pero solo Traferri se animó a reconocer on the record, en el programa Hora Política. Pullaro es favorito y tiene altas chances de obtener su reelección.

Con ese panorama, ¿cómo se mueven las fichas en el eje opositor? Giuliano, con una campaña frondosa, alianzas, la inversión de Massa y una buena elección, podría convertirse en la cabeza de la lista de aspirantes a la cámara baja en el Congreso un par de meses después. De ese modo, retendría su banca y se convertiría en un futuro jefe del peronismo santafesino. O el único. Un gran negocio. Similar axioma corre para Martínez, a quien también se le vence el mandato.

#HORAPOLITICA 2026

Conducen @SergioFaletto y @JFelcaro@ArmandoTraferri

"Creo que hoy quien más posibilidades tiene de ganar las próximas elecciones, hoy, es el actual gobernador. Si el justicialismo logra terminar en una unidad concreta de acá las elecciones y consigue una… pic.twitter.com/d0GvFezUIL — #HoraPolitica (@_hashtaghp) August 25, 2026

Entonces, si el peronismo se conforma con un segundo puesto en Santa Fe, ¿Diputados se convierte en el botín más jugoso? Dato: con la reforma constitucional de 2025, desapareció el reparto automático de 28 bancas para quien gane la categoría. Ahora entra en juego el sistema D'Hondt para todos los escaños y se incrementó el piso, con un consiguiente beneficio para partidos mayoritarios.

El PJ no pierde de vista esos cambios. Ve a Pullaro favorito y elige jugársela a por el todo en Diputados. Ahí se entiende más la opción legislativa de Perotti.¿Por qué no pensar en un enfrentamiento en las PASO, con boleta propia, entre Lewandowski y el exgobernador? Consume atracción y el ganador sale con volumen y fortalecido. Hasta el peronismo podría soñar con recuperar la presidencia de la cámara baja. Cosas que se piensan. Con fuerza.

Un cortesano espera en Santa Fe

Quien espera las resoluciones internas es el presidente de la Corte Suprema Rafael Gutiérrez, a quien siempre le interesó la política y quiere ser candidato a diputado provincial. Para eso, tiene que rubricar su promesa de renunciar al máximo tribunal. Eso sí, no le tocará encabezar ninguna boleta en el cierre de listas de febrero.