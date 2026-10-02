Javier Milei vuelve de París con sensación de gobernabilidad, pero sin un compromiso para eliminar las PASO

El paso de Javier Milei por la Argentina Week de París no tuvo perdedores. A pesar de no sellar un acuerdo ni hablar del tema en suelo francés, la Casa Rosada siente que está cada vez más cerca de poder eliminar las PASO ; y además, sumó una foto con toda la oposición dialoguista en un momento de turbulencia económica. Los gobernadores ganaron centralidad y también celebraron.

Del otro lado del Atlántico, Milei encontró un bálsamo que le devolvió el buen talante tras la seguidilla de pálidas en materia económica que había colmado la agenda la semana pasada. La suba del riesgo país, el crecimiento de la pobreza y la caída en la actividad quedaron opacadas por los encuentros del Presidente con empresarios, gobernadores y su par francés, Emmanuel Macron .

El foro Argentina Week colmó las expectativas del Gobierno . Más allá de la foto política, la Casa Rosada pudo mostrar varios anuncios de inversiones, la mayoría apalancadas en los beneficios del RIGI . Además, desde Europa , Milei participó del coloquio de IDEA y cosechó allí también un fuerte respaldo de cara al inicio del año electoral donde buscará su reelección.

La semana de amor a la francesa, además, se inscribe en los intentos del equipo presidencial de mostrar gobernabilidad a sus socios extranjeros. Es un pedido recurrente que surge tanto del Fondo Monetario Internacional como de la Casa Blanca de Donald Trump , los principales sostenes económicos de la administración libertaria.

Al margen de la faceta internacional, la gira al país galo tuvo un propósito local. Milei subió a 13 gobernadores al avión con la intención de cerrar al menos la suspensión de las PASO y encaminar la discusión por el Presupuesto 2027 . Aunque no trajo anuncios concretos, al punto que el tema no se abordó en las charlas privadas, cerca de Karina Milei proponen un cronograma para comenzar a debatirlo a partir de la semana que viene.

Qué ganaron los gobernadores

Los mandatarios provinciales que aceptaron el convite de la Casa Rosada también volvieron con triunfos en el equipaje. No sólo por los anuncios de inversiones a sus distintos territorios que les permitieron justificar el viaje frente a su electorado, sino también por la centralidad que les otorgó el Gobierno durante toda la semana. Fotos, anuncios, declaraciones: en todo fueron protagonistas.

Fueron 13 los mandatarios que asistieron. Del Norte Grande viajaron Gustavo Sáenz, Leandro Zdero, Raúl Jalil, Carlos Sadir y Juan Pablo Valdés; de la Patagonia, Rolando Figueroa, Ignacio Torres, Alberto Weretilneck y Claudio Vidal; de Cuyo, Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego; y del centro, Jorge Macri y Rogelio Frigerio.

Los goberanadores con Diego Santilli, Toto Caputo y Pablo Quirno en la Embajada Argentina de Francia.

A diferencia de la anterior edición del foro Argentina Week, que se realizó en Manhattan, esta vez los gobernadores pudieron verse con Milei. “Nos agradeció dos veces”, valoraba uno de ellos que ya había emprendido la vuelta a su provincia. Karina Milei también los agasajó con cenas, encuentros y charlas donde la camaradería sobrevoló en todo momento.

Diego Santilli y Toto Caputo fueron los principales operadores de esa intención de crear un buen clima. En una cena en la embajada argentina, el jefe de Gabinete les aseguró que “se van a respetar los acuerdos que surjan” en la mesa de negociación. El ministro de Economía, por su parte, prestó sus oídos para escuchar los pedidos de recursos de cada uno de ellos.

El plan de acción de la Casa Rosada

Todo ese agasajo parisino no alcanzó para propiciar una negociación electoral. Ni los gobernadores ni la Casa Rosada reconocieron charlas sobre la eliminación de las PASO. Sin embargo, sospechosamente, todos los mandatarios tuvieron declaraciones en favor de la reelección de Milei. “Yo respaldaría y creo que no hay que cambiar los lineamientos centrales”, resumió Alfredo Cornejo.

Qué se trajeron los gobernadores de París tras el viaje con Milei



13 mandatarios provinciales dejaron definiciones sobre lo que viene



Hilo con sus principales declaraciones pic.twitter.com/AemkUv0xfJ — LETRA P (@Letra_P) October 2, 2026

Según informaron desde la Casa Rosada, en la agenda de la próxima semana hay una serie de bilaterales entre los negociadores libertarios y los gobernadores para concretar lo que sienten que quedó a punto caramelo. A cambio, el Gobierno ofrece cuatro modelos de acuerdo para controlar la competencia en las elecciones locales y no complicar la reelección a los mandatarios dialoguistas. Todo está abierto a debate.

La Libertad Avanza quiere aprobar durante octubre la eliminación de las PASO, aunque se conforma con la suspensión. Luego, será el turno del Presupuesto 2027. El principal obstáculo, por ahora, es la postura de la UCR y del PRO en el Senado. Sin esas bancas en el poroteo, para el Gobierno es imposible obtener el quórum. Tras meses de juegos de seducción, la Casa Rosada espera que el momento sea ahora.