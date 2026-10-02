Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
WIN-WIN

Javier Milei vuelve de París con sensación de gobernabilidad, pero sin un compromiso para eliminar las PASO

El Presidente sumó fotos con la oposición y anuncios de inversiones. Los gobernadores ganaron centralidad para negociar. No se habló de las primarias, dicen.

Letra P | Lucio Di Giuseppe
Por Lucio Di Giuseppe
Los gobernadores con Javier Mileiy Emmanuel Macron en París: la foto de la gobernabilidad.

Los gobernadores con Javier Mileiy Emmanuel Macron en París: la foto de la gobernabilidad.

El paso de Javier Milei por la Argentina Week de París no tuvo perdedores. A pesar de no sellar un acuerdo ni hablar del tema en suelo francés, la Casa Rosada siente que está cada vez más cerca de poder eliminar las PASO; y además, sumó una foto con toda la oposición dialoguista en un momento de turbulencia económica. Los gobernadores ganaron centralidad y también celebraron.

Notas Relacionadas
Javier Milei, en Francia, junto a 13 gobernadores.
CONTACTO EN PARÍS

De parado: Milei recibió a los gobernadores que "aportan gobernabilidad" y son clave para 2027

Por 
Letra P | Pablo Lapuente
Pablo Lapuente

Del otro lado del Atlántico, Milei encontró un bálsamo que le devolvió el buen talante tras la seguidilla de pálidas en materia económica que había colmado la agenda la semana pasada. La suba del riesgo país, el crecimiento de la pobreza y la caída en la actividad quedaron opacadas por los encuentros del Presidente con empresarios, gobernadores y su par francés, Emmanuel Macron.

Qué ganó Javier Milei

El foro Argentina Week colmó las expectativas del Gobierno. Más allá de la foto política, la Casa Rosada pudo mostrar varios anuncios de inversiones, la mayoría apalancadas en los beneficios del RIGI. Además, desde Europa, Milei participó del coloquio de IDEA y cosechó allí también un fuerte respaldo de cara al inicio del año electoral donde buscará su reelección.

Javier Milei en uno de sus discursos en París.

Javier Milei en uno de sus discursos en París.

La semana de amor a la francesa, además, se inscribe en los intentos del equipo presidencial de mostrar gobernabilidad a sus socios extranjeros. Es un pedido recurrente que surge tanto del Fondo Monetario Internacional como de la Casa Blanca de Donald Trump, los principales sostenes económicos de la administración libertaria.

Al margen de la faceta internacional, la gira al país galo tuvo un propósito local. Milei subió a 13 gobernadores al avión con la intención de cerrar al menos la suspensión de las PASO y encaminar la discusión por el Presupuesto 2027. Aunque no trajo anuncios concretos, al punto que el tema no se abordó en las charlas privadas, cerca de Karina Milei proponen un cronograma para comenzar a debatirlo a partir de la semana que viene.

Qué ganaron los gobernadores

Los mandatarios provinciales que aceptaron el convite de la Casa Rosada también volvieron con triunfos en el equipaje. No sólo por los anuncios de inversiones a sus distintos territorios que les permitieron justificar el viaje frente a su electorado, sino también por la centralidad que les otorgó el Gobierno durante toda la semana. Fotos, anuncios, declaraciones: en todo fueron protagonistas.

Fueron 13 los mandatarios que asistieron. Del Norte Grande viajaron Gustavo Sáenz, Leandro Zdero, Raúl Jalil, Carlos Sadir y Juan Pablo Valdés; de la Patagonia, Rolando Figueroa, Ignacio Torres, Alberto Weretilneck y Claudio Vidal; de Cuyo, Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego; y del centro, Jorge Macri y Rogelio Frigerio.

Los goberanadores con Diego Santilli, Toto Caputo y Pablo Quirno en la Embajada Argentina de Francia.

Los goberanadores con Diego Santilli, Toto Caputo y Pablo Quirno en la Embajada Argentina de Francia.

A diferencia de la anterior edición del foro Argentina Week, que se realizó en Manhattan, esta vez los gobernadores pudieron verse con Milei. “Nos agradeció dos veces”, valoraba uno de ellos que ya había emprendido la vuelta a su provincia. Karina Milei también los agasajó con cenas, encuentros y charlas donde la camaradería sobrevoló en todo momento.

Diego Santilli y Toto Caputo fueron los principales operadores de esa intención de crear un buen clima. En una cena en la embajada argentina, el jefe de Gabinete les aseguró que “se van a respetar los acuerdos que surjan” en la mesa de negociación. El ministro de Economía, por su parte, prestó sus oídos para escuchar los pedidos de recursos de cada uno de ellos.

El plan de acción de la Casa Rosada

Todo ese agasajo parisino no alcanzó para propiciar una negociación electoral. Ni los gobernadores ni la Casa Rosada reconocieron charlas sobre la eliminación de las PASO. Sin embargo, sospechosamente, todos los mandatarios tuvieron declaraciones en favor de la reelección de Milei. “Yo respaldaría y creo que no hay que cambiar los lineamientos centrales”, resumió Alfredo Cornejo.

Según informaron desde la Casa Rosada, en la agenda de la próxima semana hay una serie de bilaterales entre los negociadores libertarios y los gobernadores para concretar lo que sienten que quedó a punto caramelo. A cambio, el Gobierno ofrece cuatro modelos de acuerdo para controlar la competencia en las elecciones locales y no complicar la reelección a los mandatarios dialoguistas. Todo está abierto a debate.

La Libertad Avanza quiere aprobar durante octubre la eliminación de las PASO, aunque se conforma con la suspensión. Luego, será el turno del Presupuesto 2027. El principal obstáculo, por ahora, es la postura de la UCR y del PRO en el Senado. Sin esas bancas en el poroteo, para el Gobierno es imposible obtener el quórum. Tras meses de juegos de seducción, la Casa Rosada espera que el momento sea ahora.

Temas
Notas Relacionadas
Javier Milei, en París.
ARGENTINA WEEK

Milei en París: "Estamos bien armados para enfrentar intentos golpistas"

El Presidente aseguró que el Gobierno acumuló reservas para afrontar eventuales maniobras desestabilizadoras durante el proceso electoral de 2027.
Javier Milei, Karina Milei, Myrian Prunotto y gobernadores en París
CONTACTO EN FRANCIA

Prunotto trae de París una promesa para Llaryora: Milei envía señales de convivencia rumbo a 2027

La vicegobernadora de Córdoba cosechó gestos positivos de la cúpula libertaria en Europa. El gobernador cuida su propia agenda y espera el acuerdo electoral.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Línea F: dos consorcios competirán por la obra que unirá Barracas con Palermo
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Línea F: dos consorcios competirán por la obra que unirá Barracas con Palermo

Por  Letra P | Periodismo Político
Juntos y LLA ya ensayan un pacto opositor en Paraná y se abroquelan en el Concejo
LA BATALLA DE LAS INTENDENCIAS

Paraná: Juntos y LLA ya ensayan un pacto opositor y se abroquelan en el Concejo Deliberante

Por  Exequiel Flesler
El gobernador Sergio Ziliotto pone en primer plano la cuestión energética en La Pampa y hasta usa herramientas enemigas para generar soberanía.
LA GUERRA DEL AGUA

Ziliotto aprovecha la desregulación de Milei y alivia sus costos energéticos en La Pampa

Por  Juan Pablo Gavazza
Pilar Ramírez apuntó contra el peronismo durante la reunión de comisión en la que se empezó a debatir del Régimen Penal Juvenil porteño
COMBATIENDO EN CAPITAL

El peronismo y LLA protagonizaron el primer cruce del debate por el régimen penal juvenil porteño

Por  Abigail Contreiras Martínez