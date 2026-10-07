Viene León XIV: más de cinco millones de personas planean asistir a la visita del papa

La visita de León XIV a la Argentina , prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, ya tiene una primera medida de impacto: el 16,5% de los mayores de 18 años asegura que tiene intención de ir a verlo durante su estadía en el país, lo que equivale a más de cinco millones de personas. A esa cifra se suma otro 34% que todavía no definió si participará de alguna de las actividades que encabezará el papa.

El dato surge de la Encuesta Nacional sobre Religión Vivida (ENReVi 2026), elaborada por investigadores de la Universidad Católica de Córdoba , Boston College y la Pontificia Universidad Católica Argentina , sobre una muestra nacional de 2.414 casos. El trabajo de campo se realizó entre el 27 de agosto y el 7 de septiembre.

La magnitud de la cifra aparece como uno de los principales datos políticos y sociales de un viaje que tendrá actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján . El cronograma oficial incluye un encuentro de León XIV con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, además de reuniones con autoridades, representantes de la sociedad civil, trabajadores, jóvenes y referentes de distintas confesiones religiosas.

El interés por la visita del pontífice tiene un componente mayoritariamente católico, aunque no exclusivamente: el 77% de quienes manifiestan intención de asistir son católicos, pero casi un 11% son evangélicos. La disposición a concurrir es, además, algo mayor entre los sectores socioeconómicos bajos: alcanza al 18,4%, frente a porcentajes inferiores entre los niveles medios y altos.

El relevamiento también encuentra diferencias según las simpatías políticas: la intención de asistir es algo menor entre quienes adhieren a La Libertad Avanza (LLA) y a partidos de izquierda que entre simpatizantes del peronismo, el kirchnerismo y el PRO.

La expectativa tampoco aparece aislada de la relación que la sociedad tienen actualmente con la religión. El 95,2% declaró haber realizado al menos una práctica religiosa o espiritual durante el último año. Rezar u orar es la más extendida: lo hizo el 76% y el 60,3% lo realiza con frecuencia semanal o diaria.

Según una encuesta, el 24,7% prevé que el encuentro entre el papa y el Gobierno tensará la relación, frente a un 14% que espera un acercamiento



Casi la mitad no espera cambios



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Los temas de León XIV que encuentran respaldo en la Argentina

La encuesta preguntó específicamente por dos posiciones de León XIV. La primera sostiene que debe existir control público sobre la inteligencia artificial (IA) para evitar la desinformación y la vigilancia masiva. El 75,2% de las personas consultadas se manifestó de acuerdo. Como contó Guillermo Villareal, en este punto las ideas el pontífice chocan con las de Milei, quien promete que en Argentina no se regularán las nuevas tecnologías.

La segunda posición del papa plantea que el agua, los alimentos y los servicios de salud deberían quedar fuera de la especulación financiera. El acuerdo de la sociedad sobre ese tema llegó al 77,4%.

Se trata de dos posiciones que León XIV desarrolló en su primera encíclica, Magnifica Humanitas, dedicada a la protección de la persona humana en la era de la IA. Allí plantea que el uso de los datos y de las nuevas tecnologías debe estar sometido a controles y que el criterio no puede ser únicamente el beneficio económico, sino también la dignidad de las personas y el bien común.

Un dato que llama la atención es que incluso entre los simpatizantes de LLA, donde el nivel de acuerdo es menor que en el resto de los grupos, ambas afirmaciones superan el 60%.

La agenda de León XIV: de Claypole a Luján

El papa llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay. Tras la bienvenida oficial, visitará el monumento al general San Martín, será recibido en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con Milei. Ese mismo día tendrá una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9 será una de las jornadas con mayor contenido social. León XIV visitará al personal y a los asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, celebrará una misa en el Monumento de los Españoles y mantendrá un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. También se reunirá con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con integrantes de la Iglesia. Por la noche, ya de regreso en Buenos Aires, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El cierre de la visita será el miércoles 11. Antes de viajar a Perú, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.