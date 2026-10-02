La Casa Rosada no puede frenar las críticas de la Iglesia, pero prefiere no confrontar

A tan sólo 37 días de la visita del papa León XIV , la Casa Rosada no logra frenar las críticas de la Iglesia a la administración de Javier Milei . De hecho, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , describió este viernes un panorama crítico en materia política, económica y social. Sin embargo, en el oficialismo apelan a la no confrontación con la institución católica y programan nuevos encuentros para detallar la agenda del sumo pontífice en el país.

"Hay que centrarse en las cuestiones positivas que nos unen, como que somos testigos de una Argentina que no baja los brazos", interpretó las palabras de García Cuerva una fuente de La Libertad Avanza, con la idea de evitar cualquier tipo de fricción política al respecto en la antesala del arribo de Robert Prevost .

El eclesiástico argentino trazó un muy duro diagnóstico no sólo en la previa de la visita del papa, sino también a pocas horas de peregrinación juvenil a Luján, en la que la Iglesia aspira a movilizar a más de un millón de personas como lo hace cada año . Sostuvo que en su visita, el papa se encontrará con un país "en crisis", dividido por "la grieta" y en "donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día", en clara alusión al perfil intransigente del jefe de Estado.

La única voz disonante dentro del Gobierno fue la del director del Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez , quien este viernes criticó con nombre y apellido al arzobispo de Buenos Aires. Se trata de un funcionario cercano al ministro de Economía, Toto Caputo , quien se hizo conocido en redes sociales hace un tiempo por haber sido beneficiario de un préstamo hipotecario de $373 millones .

Ante la difusión del caso, el funcionario justificó el financiamiento en el streaming ultraoficialista Carajo: "Nosotros no hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino a sacar un crédito, a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo que es apto".

Como católico estoy cansado de este tipo. Menos política y mas predicar la palabra de Dios, Cuerva. https://t.co/59EIjyquJu — Felipe Núñez (@Felii_N) October 2, 2026

Ahora sus palabras fueron contra el representante de la Iglesia en la capital del país que visitará León XIV. "Como católico estoy cansado de este tipo. Menos política y mas predicar la palabra de Dios, Cuerva”, escribió Nuñez en su cuenta de Twitter, totalmente a contramano de la postura dialoguista y sin tensiones que espera concretar la secretaria general de la Presidencia en la previa de la visita del sumo pontífice.

De hecho, en las áreas de la Casa Rosada que controla la hermana del jefe de Estado evitaron hablar a toda costa de las declaraciones del religioso, al asegurar que "ni siquiera hay comentarios o repercusiones sobre el tema". De hecho, fuentes al tanto de la agenda del Ejecutivo aseguraron a este medio que se prevén próximas reuniones entre los representantes de la Iglesia y el Gobierno.

Las dudas de la Casa Rosada con Agustín Caulos

La última vez que se llevó adelante una reunión institucional para coordinar la visita del papa fue a mediados de septiembre. En aquella oportunidad, la secretaria general de la Presidencia ponderó la agenda de León XIV en noviembre y señaló que la coordinación de sus actividades logró que se hayan "juntado todas las fuerzas políticas" en el Ministerio de Seguridad. Además de Karina, estuvieron presentes funcionarios de la administración bonaerense de Axel Kicillof y del gobierno porteño de Jorge Macri.

"Hemos llegado a una muy buena relación y me parece algo muy productivo", resaltó El Jefe, como suele llamar el Presidente a su hermana. A propósito de estas declaraciones, la mujer más influyente de la Casa Rosada dijo, también, que "el papa no es de un partido político, ni de un color político, es algo general para todos los argentinos".

Agustín Caulos, secretario de Culto y Civilización.

Luego de estas declaraciones, en Balcarce 50 se esforzaron por mantener una buena sintonía y vínculo institucional con la Iglesia, más allá que no logran que la Secretaría de Culto y Civilización que conduce Agustín Caulos funcione como les gustaría en la previa de una jornada tan relevante para los católicos.

Caulos fue designado en este cargo luego de que Nahuel Sotelo, de buen vínculo con Santa Sede, inició los primeros trámites para la visita del papa, antes de asumir su segundo mandato como diputado provincial.

El actual secretario de Culto llegó auspiciado por Santiago Caputo, sin embargo, luego rompió vínculos con el líder de Las Fuerzas del Cielo y se refugió en el esquema menemista para evitar un desplazamiento del despacho que ocupa en la Cancillería. Hoy, las gestiones entre el palacio de Gobierno y el Vaticano las lleva adelante Karina Milei.