La Argentina "cascoteada" de Javier Milei: los números del país que recibirá a León XIV

La Iglesia dice que la Argentina de Javier Milei está "cascoteada", "bajoneada" y "fragmentada".

León XIV llegará el 8 de noviembre a una Argentina con 32,3% de pobreza, un fallo de la Corte que mantiene vigente la derogación de la ley de tierras y un Presupuesto que prevé ajuste en discapacidad. La Iglesia también reclama una ley de apuestas online y fondos para barrios populares, sin respaldo de Javier Milei .

El cardenal Ángel Rossi , arzobispo de Córdoba , le explicó a La Nación qué país encontrará el pontífice. Habló de una Argentina "cascoteada", "socialmente muy bajoneada", donde se escucha "un lenguaje triunfalista" frente a una realidad "muy frágil". No nombró a Milei. No hizo falta.

Rossi, actual vicepresidente primero de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), tiene 68 años, es jesuita y fue novicio de Jorge Bergoglio . Conoció a Robert Prevost en el sínodo y estuvo sentado a su lado en el cónclave. Dice que León XIV es un hombre que "inspira mansedumbre", más sintético que Francisco y no menos contundente.

Para el cardenal cordobés, la visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, prevista para el 9 de noviembre, repite el gesto del papa Francisco en la isla de Lampedusa: empezar por los descartados. Pidió también que la visita "tenga inercia" y no termine el 11 de noviembre.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , coincidió en el diagnóstico. Tras una misa en la catedral porteña, en la previa de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, dijo que el papa "se va a encontrar con una Argentina en crisis, una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta", donde "la descalificación y la intolerancia están a la orden del día" y donde "duele que haya un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años".

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García Cuerva advirtió que el Papa se encontrará con una Argentina “en crisis” y “con un porcentaje alto de pobres”



El arzobispo de Buenos Aires también cuestionó la división interna y la definió como una “herida” en el tejido social pic.twitter.com/v9xqZPqMcA — LETRA P (@Letra_P) October 2, 2026

El prelado porteño contó que su abuelo le decía que, cuando creciera, la Argentina saldría adelante. "Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación", dijo. Agregó que León XIV también verá "argentinos trabajadores que todos los días se levantan". Luján es una de las paradas de la visita papal.

Los números llegan primero

El INDEC informó que la pobreza fue de 32,3% en el primer semestre, el equivalente a unos 15,5 millones de personas, contra 28,2% del semestre anterior. La actividad cayó 2,9% en julio. Toto Caputo respondió en Twitter que ambas tasas bajaron fuerte desde 2024, cuando la pobreza llegó a 52,9%. Omitió decir que ese pico fue producto de la superdevaluación que él dispuso en diciembre de 2023.

Milei, desde Nueva York, prometió que, si lo reeligen en 2027, 2028 será "el mejor año económico de la historia argentina".

La baja de la pobreza era el argumento principal del Presidente frente a los obispos, y ese argumento quedó debilitado. Las críticas venían de antes. En el último tedeum patrio, García Cuerva habló del "camino de la crueldad hacia los más débiles" y la Pastoral Social cerró la Semana Social en Córdoba con un documento sobre alimento, vivienda y trabajo.

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El 30 de septiembre, Cáritas reunió a legisladores de 12 bloques para presentar un proyecto de emergencia en barrios populares. Entre 2023 y 2026, la ejecución de obras de integración sociourbana cayó 98%, de 171.863 a 3.336 millones de pesos, y hay 671 obras paralizadas. El Presupuesto 2027 no prevé fondos para retomarlas.

Leyes que no avanzan

Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema revocó el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, el que derogó la ley de tierras. Rechazó la demanda del Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata por falta de legitimación y aclaró que no juzgaba la validez del artículo.

El Gobierno consiguió, así, lo que no pudo en el Senado, donde el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada llegó a tener 15 versiones de dictamen y terminó cajoneado.

Los obispos Gustavo Carrara (La Plata), Juan Ignacio Liébana (Chascomús), Eduardo García (San Justo) y Jorge Torres Carbonell (Gregorio de Laferrere) se habían opuesto en las comisiones y el presidente de la CEA, Marcelo Colombo (Mendoza), los respaldó.

La motosierra de Javier Milei dejó a la Iglesia al frente de la emergencia social en los barrios

En discapacidad, el artículo 39 del Presupuesto elimina el nomenclador único de prestaciones y vuelve al régimen previo de pensiones por invalidez, con un beneficio del 70% de la jubilación mínima. El PRO y la UCR adelantaron que no acompañarán esos cambios y La Libertad Avanza aceptó revisar las partidas.

La oposición calcula una caída real de 13,9% en Incluir Salud. Diego Zotta, coordinador técnico del Cottolengo de Avellaneda, contó que los pagos de obras sociales y prepagas se atrasan cuatro o cinco meses. Los proyectos sobre el sector llegan al recinto el 7 de octubre.

Con el juego online ocurre algo parecido. La Cámara de Diputados aprobó en noviembre de 2024 una ley que limita la publicidad y prohíbe apostar a menores, pero el Senado no la trató y perdió estado parlamentario. El oficialismo presentó otro proyecto, con penas más duras para operadores clandestinos y sin prohibir publicidad ni auspicios deportivos.

El sacerdote cordobés Munir Bracco, vocero de la Iglesia en el tema, dijo que sancionar la ley antes de la visita sería un gesto del Presidente.

Inteligencia artificial, Malvinas y adicciones

En la encíclica Magnifica humanitas, León XIV advierte sobre la dependencia digital y los modelos que prosperan a costa de la vulnerabilidad y pide proteger a las personas menores de edad.

El 27 de agosto, el papa recibió en el Vaticano a participantes de un encuentro sobre adicciones de la Pontificia Comisión para América Latina. Dijo que las adicciones muestran "el fracaso de un mundo deshumanizado" y que no hay mejor prevención que una buena familia.

Entre los argentinos estaban el sacerdote Leonardo Silio, coordinador de la Pastoral de Adicciones del Episcopado, y el obispo Eduardo García. Al despedirse, León XIV le dijo al obispo matancero: "Nos vemos pronto".

Dos formas de esperar

El canciller Pablo Quirno afirmó que el Gobierno no tiene "ningún tipo de preocupación" por la agenda papal y que el viaje debe encontrar a los argentinos "unidos, hermanados".

El canciller Pablo Quirno le entrega al papa León XIV la invitación para visitar Argentina

El cardenal Rossi lo plantea de otro modo. "Si el pastor visita al rebaño es porque trae un mensaje, y después hay que ver qué se hizo con él", dijo.

La Casa Rosada quiere aprobar el Presupuesto en la Cámara de Diputados el 4 de noviembre, cuatro días antes de que el papa aterrice.