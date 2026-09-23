Inteligencia artificial sin freno: Javier Milei choca con León XIV en la previa de la visita papal

Javier Milei y León XIV llegan a noviembre con otra diferencia abierta. Mientras la encíclica Magnifica humanitas reclama leyes, supervisión y límites al poder tecnológico, el Presidente defendió en la ONU una inteligencia artificial sin regulación preventiva. La escala papal en Claypole ya había encendido un foco de tensión con la Casa Rosada por la atención a personas con discapacidad.

El contraste quedó planteado sin que ninguno necesitara nombrar al otro. Ante la Asamblea General de Naciones Unidas , Milei comparó la inteligencia artificial con la imprenta, la máquina a vapor y la electricidad. Sostuvo que cada revolución tecnológica despertó los mismos temores y que esos miedos nunca terminaron justificándose.

Sobre esa base prometió para la Argentina "el compromiso de no regular de manera preventiva", responsabilidad limitada para las empresas que desarrollen agentes de IA y beneficios fiscales para el sector.

León XIV llegó a una conclusión distinta. En Magnifica humanitas sostiene que "la tecnología no es neutral", porque refleja las decisiones de quienes la diseñan, la financian y la regulan. Por eso rechaza que el rumbo quede exclusivamente en manos del mercado.

"La responsabilidad nunca puede ocultarse detrás de la complejidad de un algoritmo", advierte la encíclica y agrega que existen decisiones que pertenecen "a la conciencia humana" y no deben ser delegadas en las máquinas .

El documento también reclama "leyes robustas" por parte de los Estados, supervisión independiente y transparencia sobre el funcionamiento de los algoritmos. Para León XIV, la innovación necesita reglas públicas capaces de proteger la dignidad humana antes que los intereses de unos pocos actores económicos.

El capítulo dedicado a la inteligencia artificial va todavía más lejos cuando propone un "desarme tecnológico". Allí pide frenar una carrera que consume agua, litio y energía en nombre del perfeccionamiento permanente y advierte que ese modelo puede profundizar desigualdades y alimentar conflictos.

"Desacelerar para discernir no significa rechazar la ciencia", escribe el papa. La prudencia, sostiene, no es un obstáculo para el progreso, sino una condición para que ese progreso siga siendo humano.

El trabajo, la infancia y la guerra

La encíclica amplía esa preocupación a otros efectos concretos de la IA. León XIV alerta sobre la destrucción de puestos de trabajo cuando la automatización se utiliza únicamente para reducir costos; cuestiona la expansión de la desinformación y la polarización digital; advierte sobre el impacto de estas tecnologías en la infancia y reclama prohibir que sistemas autónomos decidan sobre la vida o la muerte en escenarios de guerra.

León XIV delinea el nuevo mapa del poder vaticano. Vatican Media

En el número 16 del documento, el pontífice resume esa preocupación con una convocatoria más amplia: llama a "edificar en el bien, para que la humanidad nunca pierda su propia belleza y el mundo pueda reconocer una vez más, en el corazón del ser humano, el lugar donde Dios desea habitar".

Claypole abrió el primer frente

La distancia no se limita a la inteligencia artificial. La agenda del viaje papal dejó otra señal en un terreno especialmente sensible para la política argentina: la discapacidad.

León XIV eligió el Cottolengo Don Orione de Claypole para la primera jornada completa de su visita, el 9 de noviembre, mientras el Congreso debate el Presupuesto 2027 enviado por Milei con un proyecto con menor ajuste, tras el anuncio de recortes al sistema vigente de prestaciones.

Discapacidad en crisis: la Iglesia presiona a Javier Milei por recortes y demoras

El proyecto elimina el nomenclador único, habilita que cada cobertura fije sus propios aranceles y modifica el régimen de pensiones por invalidez. El oficialismo intenta moldear la iniciativa para avanzar en su aprobación.

La escala en Claypole fue impulsada por la Conferencia Episcopal Argentina, que además viene protestando por la demora en los pagos a instituciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad. También allí aparece una diferencia sobre el papel del Estado y sobre quién debe garantizar derechos sociales.

Otra diferencia antes de noviembre

A esos frentes se suma uno más antiguo: Malvinas. Milei endureció su discurso sobre la soberanía en un momento en que el Vaticano mantiene una relación diplomática activa con el Reino Unido, una combinación que también obligará a la Casa Rosada a administrar equilibrios durante la visita.

Con Milei convencido de que regular antes de tiempo equivale a frenar la innovación y León XIV insistiendo en que la tecnología debe someterse al bien común, la discusión sobre la inteligencia artificial se convirtió en otro capítulo del diálogo difícil que ambos tendrán cuando el papa llegue a la Argentina.