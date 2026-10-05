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León XIV en Argentina: una encuesta anticipa más tensión que acercamiento entre la Iglesia y el Gobierno

El 24,7% prevé un vínculo más tenso y el 14%, una mejora. Casi la mitad no espera cambios. Buena valoración y expectativas sociales. Datos del Grupo Consultio.

Letra P | Guillermo Villarreal
Por Guillermo Villarreal
León XIV en Argentina: una encuesta anticipa más tensión que acercamiento entre la Iglesia y el Gobierno

León XIV en Argentina: una encuesta anticipa más tensión que acercamiento entre la Iglesia y el Gobierno

Funcionarios gubernamentales y representantes de la Iglesia presentan la agenda de la visita de León XIV

Funcionarios gubernamentales y representantes de la Iglesia presentan la agenda de la visita de León XIV

La visita de León XIV a la Argentina despierta más expectativas de deterioro que de mejora en la relación entre Gobierno e Iglesia, según una encuesta de Grupo Consultio. El 24,7% de quienes respondieron anticipa un empeoramiento y el 14% un acercamiento, aunque la respuesta predominante, con el 48,8%, es que no habrá cambios.

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Guillermo Villarreal

El relevamiento, correspondiente a octubre, se realizó en base a 800 casos válidos de las 24 jurisdicciones mediante un cuestionario web autoadministrado. La muestra es no probabilística y el propio informe advierte que los resultados reflejan las opiniones de quienes participaron y no pueden extrapolarse al conjunto de la población.

En el plano institucional, los pronósticos de deterioro superan a los de mejora por 10,7 puntos porcentuales. Otro 12,5% no sabe o no contesta.

El resultado muestra expectativas acotadas de acercamiento entre la Iglesia y el gobierno de Javier Milei, pero tampoco permite hablar de una mayoría que anticipe un conflicto: casi la mitad considera que la visita no modificará la relación.

León XIV: buena valoración, menor seguimiento

La expectativa sobre el vínculo con el Gobierno convive con una valoración mayormente favorable de la visita. El 62% le asigna entre siete y diez puntos en una escala de uno a diez, mientras que el 36,6% le otorga la nota máxima. En el otro extremo, el 11,8% la califica con un uno.

Esa evaluación positiva no se traduce en un seguimiento informativo igualmente extendido. El 54,6% sigue las noticias sobre la visita poco o nada, frente al 45,4% que lo hace mucho o bastante. La televisión es la principal vía por la que las personas encuestadas se enteraron del acontecimiento, con el 40,9%, seguida por las redes sociales, con el 34,4%.

Los datos describen una combinación de valoración favorable y atención limitada dentro de la muestra. Sin cruces entre ambas preguntas, no puede establecerse si quienes mejor califican la visita son también quienes siguen con mayor intensidad las noticias.

Más expectativas religiosas y sociales que políticas

Las mayores expectativas se concentran en la dimensión religiosa o espiritual: el 66% espera mucho o bastante impacto en ese terreno. En segundo lugar aparece el efecto social, con el 58%, por encima del económico, con el 44%, y del político, con el 43%.

Además, el 70,7% considera que la visita aporta, total o parcialmente, valores que el país necesita. Ese porcentaje reúne al 36,7% que responde afirmativamente y al 34% que sostiene que lo hace “en parte”. El 29,2%, en cambio, considera que no representa ese aporte.

La valoración de León XIV como referente espiritual y ético global también es predominantemente favorable: el 59,5% lo califica como bueno o muy bueno. Otro 27% elige la categoría regular o neutra y el 13,6% lo evalúa como malo o muy malo.

La Iglesia podría obtener un efecto favorable sobre su imagen, según las expectativas relevadas. El 45,5% anticipa una consecuencia positiva o muy positiva, el 37,9% prevé un efecto neutro y el 16,6% uno negativo o muy negativo. Esa percepción no tiene un correlato equivalente en las expectativas de mejora de la relación con el Gobierno.

Entre la esperanza y el gasto

“Esperanza” es la palabra más asociada a la visita, con el 23,1% de las respuestas. Le siguen “gasto”, con el 13,2%, y “fe”, con el 11,5%. Más atrás aparecen “historia”, con el 8,8%; “unidad”, con el 7,8%, y “política”, con el 7,2%.

La presencia de “gasto” en el segundo lugar introduce una preocupación económica entre las asociaciones más frecuentes. Si bien el informe interpreta que el costo es un eje de objeción, los resultados publicados no permiten determinar si explica también las bajas calificaciones o las demás respuestas críticas.

La invitación a un cambio personal y social genera respuestas más divididas. El 39,9% considera que la visita invita mucho a esa reflexión, el 24,7% responde que invita algo y el 35,5% sostiene que no invita en absoluto.

La composición de la muestra es una clave para leer esos resultados: el 77,6% de quienes participaron son católicos. Aunque el estudio tiene respuestas de todo el país, su carácter no probabilístico limita el alcance de las conclusiones. Los porcentajes describen expectativas de las personas encuestadas sobre la visita y sus posibles efectos, sin medir consecuencias efectivas sobre la relación entre la Iglesia y el Gobierno.

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