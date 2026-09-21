Ajuste en discapacidad: por qué León XIV eligió el Cottolengo de Claypole

León XIV visitará el Cottolengo Don Orione de Claypole el 9 de noviembre, en la primera jornada completa de su gira por la Argentina. La escala, promovida por la Iglesia, pone el foco en la crisis de las instituciones que atienden a personas con discapacidad, mientras el Congreso debate el Presupuesto 2027 de Javier Milei , que prevé más ajuste para el sector.

Esa escala en territorio bonaerense fue uno de los puntos de las periferias existenciales que la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) insistió más fuertemente en incorporar en la agenda de la visita papal.

Semanas atrás, el sacerdote Pablo Molero , titular de la Comisión Arquidiocesana para las Personas con Discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires, cuestionó el rumbo del ajuste oficial y advirtió que las prepagas serían las principales beneficiadas por los cambios propuestos por la administración libertaria.

El artículo 39 del proyecto que Milei envió al Congreso el 16 de septiembre modifica el esquema vigente desde hace tres décadas bajo la ley 24.901. Elimina el nomenclador con valores únicos para las prestaciones, habilita que cada cobertura fije sus propios aranceles según la jurisdicción y propone volver al régimen de pensiones por invalidez previo a la emergencia aprobada hace un año.

Ese esquema fija el beneficio en el 70% de la jubilación mínima y vuelve incompatible la pensión con cualquier empleo registrado.

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La discusión ya abrió diferencias dentro de La Libertad Avanza, entre ellas una queja pública de la senadora Patricia Bullrich, por ser el ajuste en discapacidad un tema que, en la previa, según dijo, no se trató en la mesa política.

La diputada Silvana Giudici prometió negociar un dictamen que preserve los beneficios permanentes, mientras su par Laura Rodríguez Machado tomó distancia del Ejecutivo durante el plenario de comisiones. El PRO, la UCR y otros aliados ya adelantaron que no acompañarán los cambios sobre prestaciones y pensiones.

El oficialismo, con 95 diputados, conserva margen para sostener un eventual veto, pero no para reunir mayoría propia.

La respuesta del Gobierno

Consultado sobre la agenda del papa, el canciller Pablo Quirno buscó desactivar cualquier lectura de conflicto.

"Las actividades que el Santo Padre hará en la Argentina son las que él ha determinado que tiene que hacer para este viaje y nosotros no tenemos ningún tipo de preocupación al respecto", sostuvo.

“Es el resultado de un proceso de diálogo con la Santa Sede”



Quirno confirmó que el papa León XIV visitará Argentina desde el 8 de noviembre. Estará cuatro días y participará de encuentros “institucionales, pastorales, sociales, ecuménicos e interreligiosos” pic.twitter.com/dfJRMTGwCK — LETRA P (@Letra_P) September 21, 2026

Y agregó: "El viaje nos tiene que encontrar unidos, hermanados y buscando el mismo objetivo, que es la unión de los argentinos".

Noventa años del Cottolengo

La institución que recibirá a León XIV ocupa un lugar singular en la historia de la Iglesia argentina. Nació por iniciativa del sacerdote Luis Orione. El religioso italiano, que la Iglesia proclamó santo, colocó la piedra fundamental el 28 de abril de 1935, poco después del Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Buenos Aires, y la confió "a la Divina Providencia y al corazón magnánimo de los argentinos".

Inaugurado el 21 de mayo de 1936 en un predio entonces rural, el Cottolengo reúne actualmente hogares, espacios terapéuticos, servicios de salud, educación y recreación para personas con discapacidad intelectual y física.

Del símbolo a una crisis concreta

La elección de Claypole también pone en primer plano una situación que las instituciones del sector vienen denunciando desde hace meses. En abril, Diego Zotta, psicólogo y coordinador técnico del Cottolengo Don Orione de Avellaneda, advirtió que la desfinanciación del sistema volvió "insostenible" el funcionamiento de hogares que asisten a personas con discapacidad.

"Históricamente la cadena de pagos de obras sociales y prepagas tenía un atraso de tres meses. Pero desde noviembre eso se profundizó y estamos con demoras de cuatro o cinco meses, incluso más en algunas instituciones", explicó entonces. Según sostuvo, el problema impacta sobre gastos cotidianos como medicamentos, insumos, mantenimiento y servicios indispensables para la atención permanente de los residentes.

Zotta vinculó esa situación con el incumplimiento de la ley de discapacidad vigente desde 1997, que garantiza la cobertura y el financiamiento de las prestaciones. "No estamos pidiendo algo excepcional. Estamos pidiendo que se cumpla la ley", resumió.

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El Cottolengo de Avellaneda, que junto con el de Claypole fue una de las primeras experiencias de este tipo en el país, reconoció que cada vez depende más de donaciones, voluntarios y redes solidarias para sostener su actividad.

En ese contexto, la visita de León XIV constituye una escala pastoral, pero también un modo de visibilizar una situación en pleno debate por el futuro del sistema de discapacidad.