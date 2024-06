Victoria Villarruel, la Cobos que podría convertirse en heroína de Milei

Embed - Victoria Villarruel calificó a Milei como "pobre jamoncito" y dijo que “Karina Milei es brava"

El 19 de marzo, la vice participó de la reunión de gabinete que se realizó en la Casa Rosada y hubo foto: Milei y Villarruel caminando abrazados y sonrientes por los pasillos de Balcarce 50. También, tuit y retuit.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/1770091168040141070?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1770091443668865259%7Ctwgr%5Ea2e4e28131cb6b16c21de71ae66da387db9c4a54%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.letrap.com.ar%2Fpolitica%2Fel-gobierno-sobreactua-la-pax-armada-javier-milei-y-victoria-villarruel-n5407323&partner=&hide_thread=false Con el Presidente @JMilei luego de la reunión de Gabinete. Fue una reunión larga donde cada Ministro expuso la problemática de sus áreas. Y nosotros ahora haciendo el post reunión. pic.twitter.com/twe1X937qn — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 19, 2024

Tres días después, la vicepresidenta rompió un prolongado silencio en una charla con el entrevistador oficial del Gobierno, Joni Viale, en la que juró fidelidad a Milei y, aunque asumió que las dos son "bravas", juró llevarse "bien" con la hermana todopoderosa, Karina del mismo apellido, más allá de la condición de mujeres "de carácter" que las une y las separa al mismo tiempo. "Pobre jamoncito", dijo y le dio carácter de embutido al primer mandatario.

La sangre violeta, efectivamente, no llegó al río, pero la relación de la vicepresidenta con su compañero de fórmula y con la guardia pretoriana del jefe de Estado sigue siendo un caldo hirviente de recelos, desconfianza y gestos discretos de hostilidad o, en el caso de Villarruel, de autonomía política que la convierte en una amenaza para un gobierno que juega a todo o nada y que comenzó a recibir advertencias sobre lo que es capaz de hacer la oposición, como ocurrió con la aprobación en Diputados, con los votos de una alianza multicolor, de un aumento de las jubilaciones.

Llamen a Victoria

Relegada en la repartija de poder institucional, convertida en blanco de los ejércitos de trolls que maneja el monje negro Santiago Caputo al servicio del Presidente y acusada de traidora por las usinas del mileísmo salvaje, Villarruel se convirtió en imprescindible cuando el recuento de votos convirtió al Senado en arenas movedizas para la ley ómnibus, piedra fundacional enjabonada del proyecto ultraderechista.

Como en aquella madrugada cinematográfica del 17 de julio de 2008, cuando la resolución 125 partió al Senado en dos bloques idénticos, este miércoles, al filo de la medianoche, el tablero de la cámara alta podría volver a marcar un 36 a 36, aunque no hay que descartar que dos bancas sureñas queden vacías, cancelen el show y le den la victoria al Gobierno 36 a 34.

El pronóstico de tablas obligó a Milei a poner en punto muerto el avión que lo llevará a Europa para participar de la cumbre del G7 -como reveló Letra P, cuando llegue a Italia habrá completado tres vueltas y media al mundo en apenas seis meses-: si se iba antes, dejaba a la vice a cargo de la Presidencia, impedida de presidir la sesión y, evetualmnente, desempatar.

Si el empate finalmente se diera y no tuviera un plan secreto destinado a hacer volar por los aires al gobierno de Milei, Villarruel no sería Cobos, su voto sería no negativo y se convertiría en la heroína menos querida por la Casa Rosada. La sangre violeta seguiría contenida, aunque no dejaría de bullir.