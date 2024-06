Javier Milei logró quedarse con las facultades especiales con la ayuda del bloque Santa Cruz

Javier Milei festejó por partido doble en el Senado: la ley ómnibus fue aprobada en general y se sostuvo la declaración de emergencia y la delegación de facultades , a partir de un acuerdo que cerró minutos antes de la votación el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, con el bloque de Santa Cruz , que ayudó luego de no dar cuórum y de rechazar el proyecto en general.

La Libertad Avanza mantuvo su acuerdo con el resto de la UCR, el PRO, Unidad Federal, Cambia Federal y los partidos provinciales. Si el bloque de Santa Cruz se oponía, el artículo se caía.

La declaración de emergencia abarca las materias administrativa, económica, financiera y energética. Habilitan delegaciones al Presidente, que permite tomar medidas sin pasar por el Congreso. El tema dividió a la UCR, donde además de la negativa de Lousteau estuvo la de Abad, quien anticipó en el recinto su posición.

“Vengo de un partido que no le dio facultades extraordinarias a Néstor Kirchner, ni a Cristina Fernández de Kirchner, a Mauricio Macri y a Alberto Fernández. Cada vez que pidieron un cheque en blanco estuvo la UCR para garantizar la institucionalidad. Si no lo hicimos antes, yo no quiero hacerlo ahora”, justificó su posición el marplatense.

Minimizó sus dichos en la sesión el jefe de su bloque, Eduardo Vischi. “Las delegaciones son cuestionables para cualquier Gobierno y exigimos que haya un presupuesto. Tenemos que tener buena fue por gobierno que recién empieza y fue puesto por el pueblo argentino”.