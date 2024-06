Ley ómnibus: los cambios garantizan la aprobación en general y Javier Milei busca salvar la delegación de poderes

En La Libertad Avanza (LLA) confirmaron a Letra P que negociarán ese artículo hasta el final de la sesión y tenían confianza en conseguir el número. En caso de no lograrlo, negociarán ratificar las facultades en Diputados. Las delegaciones, como fija el texto, serán otorgadas al Presidente hasta diciembre en materias económicas, financiera, energética y administrativa. Con esas herramientas, Milei podría reestructurar el Estado o desviar recursos del presupuesto sin consultar al Congreso .

Si Lousteau se abstiene o abandona el recinto, la sesión se podría caer si repiten esa actitud Unión por la Patria y el bloque Santa Cruz, integrado por José María Carambia y Natalia Gadano , quienes, como anunciaron, no dieron cuórum. El dúo tampoco se mostró en sus bancas ni se anotó entre los oradores, Si no aparecen para votar o se abstienen, el oficialismo ganaría sin necesidad de desempate.

Las delegaciones de Javier Milei

En este escenario, Lousteau será garante de la votación en particular del articulado, que puede resultar caótica, con pedidos de modificación en cada párrafo. Las delegaciones están el principio del proyecto. De materializarse en el recinto, la alianza opositora de UP, el titular de la UCR y el bloque Santa Cruz necesita un voto para alcanzar una mayoría.

De todos modos, la dupla austral sigue sin pisar el recinto, Lousteau y UP necesitarán tres votos para modificar artículos. Será más difícil alcanzarlos.

Este martes, el Gobierno aceptó modificar artículos que iban a caerse en el recinto, como la privatización de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Radio y Televisión Pública (RTA); la reactivación de obras públicas con el 80% de ejecución, modificación de los plazos para presentar proyectos en el Registro de Incentivos a los Grandes Inversores (RIGI), la protección de organismos de la cultura y a la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea); y la continuidad de la moratoria previsional.

Eran reclamos de la UCR y partidos provinciales de Río Negro y Córdoba. Los nuevos textos, además, son similares al dictamen de Lousteau. Fueron escritos este martes en el despacho del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien luego los leyó en el recinto. Los bloques dialoguistas estaban al tanto, pero recién pudieron verlos cuando se detallaron en la sesión. El RIGI, además, tendría el voto de provincias mineras de UP, como Catamarca y San Juan.

Delegaciones, ajustada

Los poderes especiales no fueron parte de la lista de modificaciones anunciadas por Abdala, justamente porque el oficialismo tratará de no perderlos. Hasta este martes, se pronunciaban en contra los radicales Abad y Pablo Blanco, quien de todos modos no se refirió al tema cuando habló en la sesión. La rionegrina Mónica Silva y había reparos en Unidad Federal, la bancada que integra Carlos Espínola, Edgardo Kueider y Alejandra Vigo.

Fuentes de esta última bancada no descartaban revisar la postura. Silva, en tanto, se mantiene en contacto con su gobernador, Alberto Weretilneck, quien no está interesado en estirar el debate. Había dudas sobre la posición de Guadalupe Tagliaferri (PRO). Con en cada artículo, si la dupla de Santa Cruz no ingresa al recinto, ayudará al Gobierno. Una excusa para votarlo es que las delegaciones se otorgan sólo hasta diciembre.

En LLA había versiones cruzadas sobre las delegaciones. "Estamos justos, pero estamos", aseguraron a Letra P cerca de la vicepresidenta. Otras fuentes de ese sector admitieron que pueden caerse. En el bloque oficialista creían que el artículo no reuniría la mayoría y se negociará ratificarlo en Diputados.

Por si acaso, presencian la sesión desde temprano el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; y la secretaria María Irazábal Murphy, a cargo de la negociación con el Congreso. Intentaron cruzar a Diputados, pero el paso interno estaba cerrado. Saben que en esa Cámara seguirá su trabajo.