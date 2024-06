Quiénes y por qué se asociaron para apagarle a Javier Milei la licuadora de las jubilaciones

El proyecto para aumentar jubilaciones y aplicar una nueva fórmula de movilidad fue aprobado en Diputados tras una alianza entre Unión por la Patria (UP) y casi la totalidad de las bancadas no peronistas . Los bloques se unieron para capitalizar un tema sensible, que incomoda a los gobiernos y reparte banderas en la oposición de turno.

Una de las claves para que no fracasara el consenso fue la predisposición de UP a correr de atrás y no ser una mancha venenosa que espantara al resto de los bloques. El peronismo aceptó un itinerario que consistió en rechazar su dictamen y que sus miembros aprobaran luego el texto del resto de los bloques. Se trató de una cuestión de forma, que les permitió a las bancadas dialoguistas aprobar un proyecto que no fuera escrito por el kirchnerismo, cartel que prefieren evitar para no seguir perdiendo votos con Milei.