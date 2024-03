El Gobierno sobreactúa la pax armada entre Javier Milei y Victoria Villarruel

Rechazo al DNU y diferencias entre ambos

Fue el propio jefe de Estado quien reconoció "diferencias" con la titular del Senado, aunque aclaró que no estaban "peleados" y que mantenían una "excelente relación". Lo hizo durante una entrevista en La Nación +, en la que también aseguró que no se metió a "opinar" sobre si correspondía o no incluir en el temario de sesiones del Senado el decretazo que desregula la economía, ya que "es un trabajo que le corresponde a ella". "Habrá hecho la evaluación de costo o beneficio", sostuvo.