Gremios bonaerenses volvieron a rechazar una oferta salarial de Axel Kicillof y se calienta la paritaria

Axel Kicillof con gremios estatales

A tres semanas del inicio de clases, la pulseada salarial entre el gobierno de Axel Kicillof y los gremios docentes y estatales suma tensión. Este jueves, los sindicatos rechazaron por segunda vez consecutiva la oferta de aumento para enero que presentó la a provincia.

La reunión paritaria a la que convocó el gobierno bonaerense terminó con un rechazo unánime del Frente Gremial Docente y de los sindicatos de empleados públicos (ATE, UPCN y Fegeppba) a la propuesta de suba del 3 por ciento y la negociación pasó a un cuarto intermedio, aunque sin fecha.

Paritarias trabadas La nueva oferta mejoró en 1 punto la que había presentado Kicillof la semana pasada y que había sido rechazada por los gremios. Con todo, no logró cambiar el panorama de rechazo general en los sindicatos, que reclaman una mejora de unos 8 puntos para recuperar lo que aseguran haber perdido el año pasado.





Los sindicatos rechazaron de plano el aumento planteado porque, en términos prácticos, implica una mejora de bolsillo de apenas un 1,5 por ciento respecto de enero. Esto se debe a que los trabajadores dejarán de percibir el retroactivo que cobraron el mes pasado producto de una mejora sobre los haberes de diciembre que rondaba el 1,5 por ciento.

La oferta generó rechazo en los gremios, muchos de ellos cercanos políticamente a Kicillof. A pocos días de que se liquiden los haberes de febrero, queda poco margen para que la paritaria impacte el mes próximo. Aunque por ahora la posibilidad de una medida de fuerza parece lejana, la tensión proyecta dudas sobre el normal inicio de clases en Buenos Aires, una bandera de la administración bonaerense que en seis años logró que comiencen en tiempo y forma.

