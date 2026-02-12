DESACUERDO UNANIME

Gremios bonaerenses volvieron a rechazar una oferta salarial de Axel Kicillof y se calienta la paritaria

El gobernador propuso un aumento de 3%, lejos de los 8 puntos que reclaman estatales y docentes. Malestar sindical a tres semanas del inicio de clases.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Axel Kicillof con gremios estatales&nbsp;

Axel Kicillof con gremios estatales 

Notas Relacionadas
El gobierno de Axel Kicillof llegó a un acuerdo con gremios estatales 
HABÍA PLATA

Kicillof duplicó la oferta salarial y cerró un acuerdo con estatales y docentes para evitar conflictos

Por 
Letra P | José Maldonado
José Maldonado

La reunión paritaria a la que convocó el gobierno bonaerense terminó con un rechazo unánime del Frente Gremial Docente y de los sindicatos de empleados públicos (ATE, UPCN y Fegeppba) a la propuesta de suba del 3 por ciento y la negociación pasó a un cuarto intermedio, aunque sin fecha.

Paritarias trabadas

La nueva oferta mejoró en 1 punto la que había presentado Kicillof la semana pasada y que había sido rechazada por los gremios. Con todo, no logró cambiar el panorama de rechazo general en los sindicatos, que reclaman una mejora de unos 8 puntos para recuperar lo que aseguran haber perdido el año pasado.

WhatsApp Image 2026-02-12 at 5.43.28 PM


Los sindicatos rechazaron de plano el aumento planteado porque, en términos prácticos, implica una mejora de bolsillo de apenas un 1,5 por ciento respecto de enero. Esto se debe a que los trabajadores dejarán de percibir el retroactivo que cobraron el mes pasado producto de una mejora sobre los haberes de diciembre que rondaba el 1,5 por ciento.

La oferta generó rechazo en los gremios, muchos de ellos cercanos políticamente a Kicillof. A pocos días de que se liquiden los haberes de febrero, queda poco margen para que la paritaria impacte el mes próximo. Aunque por ahora la posibilidad de una medida de fuerza parece lejana, la tensión proyecta dudas sobre el normal inicio de clases en Buenos Aires, una bandera de la administración bonaerense que en seis años logró que comiencen en tiempo y forma.

Temas
Notas Relacionadas
El gobierno de Axel Kicillof sufre cada vez más presión de los gremios en 2026
LA PROTESTA

Kicillof, bajo presión gremial: marcha y tensión en las bases por el acuerdo paritario en Buenos Aires

Trabajadores del Astillero marcharon a Gobernación. ATE dice que es "insuficiente" el 4,5% que firmó el viernes. Admiten malestar en las bases.
El gobierno de Axel Kicillof sufre cada vez más presión de los gremios en 2026
PULSEADA SALARIAL

Docentes rechazaron el 2% de aumento que ofreció Kicillof y ¿peligra el inicio de clases?

Tampoco aceptaron los estatales. Los sindicatos exigen un piso de 8% para superar la inflación. Queda menos de un mes para negociar.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Parte de la mesa política de la Casa Rosada.
LA TERNA GANADORA

Reforma laboral: la Casa Rosada aplaude a la mesa política por el logro en el Senado

Por  Pablo Lapuente
Patricia Bullrich. 
LEY BULLRICH

Bullrich pactó con la CGT, los bancos y los gobernadores y logró aprobar la reforma laboral

Por  Mauricio Cantando
Maximiliano Abad y Miguel Fernández.
LA UNIDAD, LEJOS

Buenos Aires: atrapada en su interna, la UCR no logra reunir al foro de intendentes

Por  Juan Rubinacci
Javier Milei recibió a los accionistas de Vicuña Corp, la alianza entre BHP y Lundin Mining. La minería presiona para operar sobre los glaciares. 
LA GUERRA DEL HIELO

El lobby de la minería: cómo operan Barrick, Glencore, China y Qatar para licuar la ley de Glaciares

Por  Francisco Aristi