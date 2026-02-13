PJ bonaerense: los nombres del Consejo seguirán bajo siete llaves mientras negocian la unidad en municipios

Mientras tanto, el organismo dirigido por el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, trabaja contra reloj para tratar de reducir lo máximo posible la cantidad de internas locales que se podrían dar si se mantienen en pie todas las listas presentadas en más de 30 municipios.
La Junta Electoral del PJ bonaerense apegada al cronograma
Ante la consulta de Letra P, un miembro de la Junta Electoral informó que no habrá publicación oficial este jueves ya que “se seguirá el cronograma publicado”. Había trascendido por parte de dirigentes del peronismo que sería el 12 de febrero, ya que es la fecha en que finaliza el plazo para exhibir la lista de candidatos.
Pero según indicaron desde el órgano partidario todavía hay otros plazos por cumplir: el domingo vence el plazo para impugnaciones, y el lunes vence el traslado de esas impugnaciones a los candidatos. Recién el jueves 19, dentro de una semana, vence el plazo para que la Junta Electoral se expida sobre las listas y los candidatos presentados.
“Algunos tal vez piensan que hay algo raro, pero no, solo se sigue el cronograma electoral como se había establecido”, afirma la fuente. No obstante, lo que genera especulaciones es que en otras presentaciones de listas, tanto partidarias como para elecciones abiertas, las nóminas se conocen al momento de ser presentadas, ya sea oficial o extraoficialmente, pese a que aún falten instancias hasta que queden oficializadas.
A las órdenes de Axel Kicillof
Ante lo llamativo de la situación planteada, desde la Junta insisten en que “no hay nada extraño, más allá de que a muchos les gustaría que sí”, y sostienen que “en caso de que se quieran pasar informalmente las listas de los integrantes del Consejo provincial, la Junta tendría que tener una bajada de línea política de Kicillof, que es el presidente del partido, o de alguno de los compañeros cercanos a él”.
Por estos días la Junta Electoral está trabajando además en las listas que se presentaron en los municipios, ya que en 32 de ellos hay más de una lista presentada. La idea de todos los sectores es poder ordenar en la mayoría de los distritos posibles.
En algunos casos, hay impugnaciones que hacer por irregularidades en la presentación de las mismas, en otros se está haciendo un trabajo político de diálogo sobre los distintos sectores para ver si se puede lograr una fusión de listas que eviten la competencia interna prevista para el próximo 15 de marzo.