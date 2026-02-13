PJ bonaerense: los nombres del Consejo seguirán bajo siete llaves mientras negocian la unidad en municipios

Pese a que había trascendido que este jueves se publicaría la lista de consejeros del PJ bonaerense luego de sellada la unidad el último sábado con la presidencia de Axel Kicillof , la Junta Electoral definió apegarse al cronograma y publicar la resolución recién dentro de una semana.

Mientras tanto, el organismo dirigido por el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini , trabaja contra reloj para tratar de reducir lo máximo posible la cantidad de internas locales que se podrían dar si se mantienen en pie todas las listas presentadas en más de 30 municipios.

Ante la consulta de Letra P , un miembro de la Junta Electoral informó que no habrá publicación oficial este jueves ya que “se seguirá el cronograma publicado”. Había trascendido por parte de dirigentes del peronismo que sería el 12 de febrero, ya que es la fecha en que finaliza el plazo para exhibir la lista de candidatos.

Pero según indicaron desde el órgano partidario todavía hay otros plazos por cumplir: el domingo vence el plazo para impugnaciones, y el lunes vence el traslado de esas impugnaciones a los candidatos. Recién el jueves 19, dentro de una semana, vence el plazo para que la Junta Electoral se expida sobre las listas y los candidatos presentados.

PJ bonaerense 2



“Algunos tal vez piensan que hay algo raro, pero no, solo se sigue el cronograma electoral como se había establecido”, afirma la fuente. No obstante, lo que genera especulaciones es que en otras presentaciones de listas, tanto partidarias como para elecciones abiertas, las nóminas se conocen al momento de ser presentadas, ya sea oficial o extraoficialmente, pese a que aún falten instancias hasta que queden oficializadas.

A las órdenes de Axel Kicillof

Ante lo llamativo de la situación planteada, desde la Junta insisten en que “no hay nada extraño, más allá de que a muchos les gustaría que sí”, y sostienen que “en caso de que se quieran pasar informalmente las listas de los integrantes del Consejo provincial, la Junta tendría que tener una bajada de línea política de Kicillof, que es el presidente del partido, o de alguno de los compañeros cercanos a él”.

En la misma línea, la fuente marcó que “si no nos pidió (Kicillof) hacer nada al momento, somos todos respetuosos de ellos”. Lo mismo vale para las listas que se presentaron para los PJ locales. Cabe recordar que en la última reunión del Consejo partidario realizada en Malvinas Argentinas el kicillofismo logró incorporar dos figuras más, propias, como apoderados en la Junta Electoral para evitar que el manejo quede totalmente en manos del kirchnerimso.

Letra P tuvo acceso a algunos de los nombres que integran la lista de consejeros por las ocho secciones electorales y las tres ramas: juventud, gremial y mujeres. En el caso de las seccionales se ve una paridad de miembros del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Kicillof y del kirchnerismo, dos titulares cada uno por cada sección. La diferencia a favor del kicillofismo se daría en las ramas que tienen, cada una, cinco titulares.





Kicillof en Gesell Axel Kicillof en Villa Gesell.



Menos internas es mejor

Por estos días la Junta Electoral está trabajando además en las listas que se presentaron en los municipios, ya que en 32 de ellos hay más de una lista presentada. La idea de todos los sectores es poder ordenar en la mayoría de los distritos posibles.

En algunos casos, hay impugnaciones que hacer por irregularidades en la presentación de las mismas, en otros se está haciendo un trabajo político de diálogo sobre los distintos sectores para ver si se puede lograr una fusión de listas que eviten la competencia interna prevista para el próximo 15 de marzo.