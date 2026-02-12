LA VARA QUE MIDE LA INFLACIÓN

Polémica por las estadísticas: el massismo busca que la Legislatura controle el INDEC porteño

Un legislador alineado con Massa presentó un proyecto para trasladar el instituto estadístico al ámbito legislativo. Además, propone modificar su conducción.

Letra P | Francisco Basualdo
Por Francisco Basualdo
Sergio Massa y Marco Lavagna

Sergio Massa y Marco Lavagna

El legislador Francisco Caporiccio, que se referencia en Sergio Massa, debutó en la Legislatura porteña con un proyecto para trasladar el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) a la órbita parlamentaria, en medio de la polémica por las estadísticas oficiales y la crisis interna que atraviesa el organismo.

El proyecto massista de reforma

El texto plantea reubicar institucionalmente al instituto dentro del Poder Legislativo, manteniendo su autonomía funcional, pero alterando su dependencia orgánica. La reforma también reemplaza el actual esquema de conducción unipersonal por un directorio colegiado de tres miembros con mandatos de cinco años.

Entre sus fundamentos, el proyecto sostiene que busca “resguardar la producción estadística de los vaivenes políticos coyunturales” y garantizar “mayores niveles de transparencia y control institucional sobre la información pública”.

Según la propuesta, dos de los directores serían designados por las principales minorías opositoras y el restante, por el Poder Ejecutivo, incorporando así control parlamentario en la conducción del organismo.

El planteo legislativo en la Ciudad tuvo además su réplica a nivel nacional. El senador bonaerense Sebastián Galmarini presentó en el Congreso un proyecto de características similares para reforzar los mecanismos de control parlamentario sobre los organismos estadísticos, en línea con la iniciativa impulsada por Caporiccio en la Legislatura porteña. Según expresó en sus cuentas de redes sociales, la propuesta apunta a “fortalecer la transparencia y la autonomía técnica en la producción de datos públicos”.

Crisis en el INDEC porteño

La presentación ocurre en paralelo a la crisis que atraviesa el IDECBA. Esta misma semana se formalizó la baja de 65 de los 144 contratos de locación que estaban vigentes en el organismo, en el marco del ajuste presupuestario de la administración porteña.

Entre los contratos caídos hay técnicos estadísticos con hasta quince años de trayectoria en el instituto, lo que encendió alertas internas sobre el impacto operativo en relevamientos, procesamiento de datos y continuidad de series estadísticas.

El conflicto laboral se suma a reclamos previos por demoras en incentivos y reestructuraciones de áreas técnicas en un organismo que había sido fortalecido institucionalmente con su conversión en ente autárquico.

Disputa institucional por el control de las estadísticas

La Ley 6.724 definió al IDECBA como “autoridad de aplicación del Sistema Estadístico de la Ciudad”, con independencia técnica para “planificar, producir y difundir estadísticas oficiales”, en el marco del fortalecimiento de los organismo públicos porteños y la autonomización de los mismos.

Ese diseño institucional es el que ahora busca modificarse, en un contexto donde volvió al centro del debate la credibilidad, independencia y control político de los organismos encargados de medir la evolución de los principales indicadores sociales y económicos porteños.

