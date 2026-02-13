Los puntos centrales de la reforma electoral que quiere Javier Milei

Suspender para 2027 o eliminar definitivamente las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO)
Modificar la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos
Incorporar en la Boleta Única Papel (BUP) un casillero para votar la lista completa
Actualizar la representatividad de las provincias según el censo 2022
PASO
Milei logró suspender las PASO en 2025 y va por más: quiere eliminarlas definitivamente para bajar el gasto electoral y fortalecer la vida interna de los partidos. Fracasó en su primer intento cuando se cayó la Ley Bases y el año pasado no consiguió los apoyos necesarios para derogarlas mediante la Reforma para el Fortalecimiento Electoral, por lo que se hicieron modificaciones para suspenderlas.
Financiamiento de los partidos políticos
La iniciativa contempla, entre otros aspectos, elevar los topes de donación individual y ablandar los requisitos para permitir el aporte de personas jurídicas. Además, el Gobierno pretende incrementar el tope de gastos que puede realizar un partido político y eliminar los espacios gratuitos de publicidad en medios de comunicación que asigna la Dirección Nacional Electoral.
El Gobierno evalúa incorporar un casillero en la BUP que permita votar la lista completa con una sola marca, opción que no había quedado contemplada en el esquema original utilizado en 2025. Aunque haya desdoblamientos y varias provincias todavía no utilicen este sistema, todos los distritos del país elegirán presidente, vicepresidente, parlamentarios del Mercosur y diputados. Además, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán también elegirán senadores.
Representatividad de las provincias
El porcentaje de representación distrital también se modifica, actualizado en base al censo poblacional 2022 del INDEC. Hoy, la ley otorga un escaño cada 161 mil habitantes -o fracción no menor a 80 mil- y todos los distritos tienen un mínimo de cinco bancas. La Casa Rosada quiere bajar el mínimo y elevar la fórmula: una banca cada 180 mil habitantes o fracción no menor a 90 mil. De esta manera, las provincias más pobladas ganarían representación en Diputados en desmedro de las más chicas. Por ejemplo, Buenos Aires se acrecentaría en unos 30 escaños.